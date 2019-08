Gran Campeón Macho Brangus Crédito: Expoagro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019 • 14:51

Ayer se consagraron los grandes campeones machos de Brangus, Brahman, Braford y Limousin en Expoagro en La Rural de Corrientes, en Riachuelo.

Según informaron los organizadores, en machos de Brangus, el Gran Campeón Macho fue el RP L6555 del box 54, de Cabaña Los Orígenes. En tanto, el Reservado correspondió al RP 9520 del box 28 de Las Marías.

En la raza Brahman, el Gran Campeón Macho de la 18º Exposición Nacional fue el RP 238 del palenque 36, de Cabaña Santa Rosa. Por su parte, el Reservado fue para el RP 75 del palenque 23, de Cabaña Las Lomitas.

Por el lado de la raza Braford, el Gran Campeón Macho fue el box 72, de Cabaña Pilagá. El Reservado, box 68, fue para la Cabaña Marta Carina.

Gran Campeón Macho Braford Crédito: Expoagro

En la muestra también se hizo la jura de Limousin. Los premios fueron para la cabaña "La Cotidiana". El Gran Campeón Macho fue para "Lalo" y el Reservado para "Nicanor".

El momento económico

La realidad del sector, en medio del actual contexto económico, fue analizada en el marco de la muestra por dirigentes de las razas y de organizaciones rurales.

"La ganadería es una actividad que no puede estar especulando con la coyuntura, tiene que seguir para adelante. Es muy costoso armar un plantel o un rodeo de cría, no se puede estar parando y arrancando como una fábrica de bulones. Es un trabajo a muy largo plazo", dijo Víctor Navajas, presidente de la Asociación Argentina de Brangus.

"Los ánimos no son los mejores, pero apostamos a que la gente siga produciendo porque si el país no produce, no se generan divisas, no se genera trabajo, apostamos a que la gente pueda crecer en su economía", indicó Raúl Franchino, presidente de la Asociación Criadores Brahman de Argentina.

Gran Campeón Macho Limousin

Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina, destacó la actitud positiva entre los productores pese a las dificultades.

"Todo el trabajo que tiene que ver con la producción ganadera, son mínimo tres años, todo es a largo plazo. Pero la rueda está rodando, por más troncos que nos pongan seguimos adelante, no podemos frenar. Tenemos compromisos, proyectos y hay que seguir", señaló.

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, remarcó que si bien "hay dificultades, hay producciones con atraso o con problemas de fondo, el camino es el correcto".

"Uno tiene la certeza de que puede producir y va a poder venderle al mundo lo que está demandando. Y a partir de ahí dedicarnos a lo nuestro que es trabajar, producir y generar puestos de trabajo. Y eso se ve acá, que es una exposición que esta buenísima, que tiene toda la potencia de la agroindustria que se refleja en cada paso que uno da en la muestra", afirmó.

Gran Campeón Macho Brahman Crédito: Expoagro