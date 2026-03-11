Victoria Villarruel bajó el tono de su disputa con Javier Milei: “Voy a ser prescindente de internas políticas”

SAN NICOLÁS.- La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llegó al autódromo de esta ciudad, donde se desarrolla la edición número 20 de Expoagro, con un discurso prescindente de las internas, tras afirmar en los últimos días que el Gobierno pretende su renuncia y subrayar que no lo hará.

Al ingresar al predio, en un muy breve contacto con la prensa, rechazó opinar sobre su enfrentamiento con Javier Milei. Dijo que “este tipo de novelas le permiten al periodismo seguir hablando de algo que no tiene importancia”.

Minutos después, en la carpa institucional y con las autoridades de la exposición, afirmó que iba a ser “prescindente de internas políticas”.

“Hablar de peleas entre políticos saca el foto de lo importante, que hoy es estar con los productores y recorrer los stands”, les dijo Villarruel a las autoridades de Expoagro antes de iniciar una recorrida fuertemente controlada por personal de su seguridad.

Su visita estaba prevista para las 10.15, según la agenda que manejaba la organización de la exposición, pero la vicepresidenta arribó media hora antes. Para el mediodía, está programada la visita de la senadora Patricia Bullrich, leal a Milei en el rompecabezas de La Libertad Avanza.

Victoria Villarruel durante su visita a Expoagro 2026 en San Nicolás Marcelo Manera

En la conversación protocolar con las autoridades de Expoagro, Villarruel mencionó el estado de las rutas como uno de los problemas actuales para el campo. Habló de un reciente viaje propio por la ruta 40, en ocasión de la Fiesta de la Vendimia y remarcó que esa vía nacional se encuentra “en una situación muy peligrosa, inundada y con baches”.

Después de haber sido acusada por Milei de “golpista”, la vicepresidenta decidió responderle sin ambigüedad a él y a su círculo de confianza después de que la trataron con desprecio durante la Asamblea Legislativa del domingo por la apertura de las sesiones del Congreso.

El 3 de marzo, de madrugada, Villarruel disparó respuestas a usuarios de redes sociales en las que consideró “graves” las alusiones de Milei a un supuesto complot contra su gobierno, tildó de “chupamedidas” a dirigentes cercanos al Presidente y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. Incluso señaló a los funcionarios “mencionados por (Diego) Spagnuolo”, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que fue grabado mientras describía una supuesta red de corrupción que tenía en la cúspide a Karina Milei y su mano derecha, Lule Menem.

“Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar.El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno”, escribió Villarruel a la 1:07 de la madrugada, en respuesta a un usuario que le reclamaba dejar el cargo.

Hoy, en Expoagro, bajó el tono de la disputa que cruza al oficialismo.

Noticia en desarrollo