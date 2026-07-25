Exposición Rural: el tren de la ganadería está en marcha y puede acelerar

El tren está en marcha y no conviene detenerlo. Como pocas veces ocurrió antes, la Exposición Rural de Palermo refleja a la ganadería vacuna, corazón de la tradicional muestra, como una actividad en la que los planetas se están alineando y el logro del potencial productivo frente a la realidad actual no parece tan lejano.

La normalización de la economía y el levantamiento de las restricciones para la actividad que encaró el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023 coinciden con un momento en el que la demanda global de carnes está en ascenso y se presentan problemas productivos en regiones importantes del mundo, como América del Norte.

En cada diálogo que se podía escuchar en Palermo tanto en las pistas como en las conferencias con los expertos se coincidía en que la ganadería ya está en un círculo virtuoso que podría extenderse de no ponerle palos en la rueda como ha ocurrido en otros momentos de la historia argentina.

Los números de las relaciones insumo/producto, más allá de la volatilidad, muestran que el momento es favorable para invertir en mejoras en la infraestructura del campo, pasturas y genética. Claro que los especialistas apuntan que todavía existen frenos, como la elevada presión impositiva más a nivel municipal y provincial que nacional y el alto costo del financiamiento. Sobre este aspecto, los observadores del negocio sostienen que a medida que baje el riesgo país y se afirme la fortaleza del peso, el crédito tendrá mayor fluidez. No obstante, destacan que ya hay avances con los préstamos en dólares o los créditos a valor producto que lanzó la Secretaría de Agricultura con el BICE.

Matías Hopft; José Jáuregui, Miguel Taboada, Rafael Canosa y Fernando Canosa, en un panel en la Exposición Rural de Palermo BAIRO

De las 3,1 millones de toneladas que el país produjo en 2025, el experto Fernando Canosa, en un panel en la Exposición Rural de Palermo en la jornada “El negocio de alimentar”, estimó que en el mediano plazo se podrían alcanzar los 4,8 millones de toneladas y en el largo, 8 millones de toneladas. La mayor producción de pasto, el aumento en la inversión en sanidad y la intensificación de los sistemas, explicó, serán claves para alcanzar esa metas en los próximos años. “Tenemos que pensar en una forma diferente, pasar de la defensiva a la ofensiva”, sostuvo. “Contamos con una verdadera máquina fotosintética y lo que se necesita es agrandar la torta”, dijo, en referencia a que todos los segmentos de la cadena (cría, invernada, engorde, comercio, industria y servicios) tienen que beneficiarse del crecimiento productivo. “Es clave cómo manejemos el pasto”, sostuvo. Canosa destacó que debería haber incentivos adicionales para la inversión como el que se llevó adelante en la década del 70 con el Plan Balcarce que, mediante créditos blandos, según recordó, permitió incrementar en un 120% la producción ganadera en 35 partidos de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo panel, otro experto, José Jáuregui, resumió: “no hay magia, tenemos que tener una mirada más agrícola”, en referencia a la incorporación de tecnología que hizo la agricultura argentina en los últimos 30 años que permitió el aumento de los rendimientos. Mateo Hopff, consultor ganadero, recomendó: “arranquemos hoy para ver los resultados”.

En tanto, el investigador Miguel Taboada, destacó la sustentabilidad del sistema ganadero argentino basado en la producción pastoril que captura carbono de la atmósfera. “Tenemos una marca-país por la capacidad de secuestrar carbono”, sostuvo y objetó la traslación de los modelos de análisis de otros países en los que predomina el confinamiento. No obstante, el experto destacó la necesidad de medir la fertilidad de los suelos para conocer los requerimientos de nutrientes. “Si no medimos, no conocemos”, recordó.

A su vez, el consultor Rafael Canosa puso énfasis en el desarrollo de sistemas integrados entre la ganadería y la agricultura. Además, dijo que hay avances tecnológicos en marcha que permiten mejorar notablemente la productividad ganadera. “Se está utilizando Inteligencia Artificial para medir la ganancia de peso en cada proceso del engorde”, ejemplificó.

Este es el escenario que podrá encontrar el presidente Javier Milei mañana en el cierre de la Exposición Rural de Palermo. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó bajarle el tono a las expectativas de posibles nuevos anuncios, es evidente que la ganadería y el negocio de las carnes es un tren en marcha al que conviene no detener. En todo caso, la discusión será cómo hacer que acelere. Ya se sabe lo que pasó cuando detuvo su marcha.