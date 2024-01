escuchar

El secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Eduardo Serenellini, se reunió esta mañana con Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA). En el encuentro el dirigente rural planteó la visión de la entidad sobre el DNU, la ley ómnibus y, en particular, a la necesidad de los pequeños y medianos productores de que haya una “escalabilidad” en cuanto a temas impositivos y la progresividad en los tributos y las retenciones.

Este encuentro se dio luego de que el martes último el funcionario recibiera a las autoridades de Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Ambas reuniones fueron en el marco de las reuniones que se vienen realizando para analizar los aspectos más relevantes de las normativas laborales incluidas en la Ley Bases y el DNU.

Según informaron desde la Oficina de Presidencia, el secretario expresó el reconocimiento del Gobierno nacional a la agroindustria y destacó la gravitación que tiene ese sector en el desarrollo productivo del país. En tanto, el presidente de la FAA manifestó que, de consolidarse la tarea del Gobierno con eje en la actividad privada y con foco en las economías regionales, en un año muchas familias podrán volver a la actividad rural.

“Fuimos bastante claros en la necesidad de ir hacia una mayor progresividad impositiva, no solo en retenciones sino también en el impuesto a las ganancias, porque al pequeño productor no es que solo le están sacando la renta, sino que en muchos casos le están quitando la subsistencia a esa familia”, dijo Achetoni luego del del encuentro, que se realizó en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. Achetoni también dijo que se habló sobre por qué para la entidad no hay que derogar la ley de tierras, algo que hizo Javier Milei en el megadecreto.

Carlos Achetoni: “Fuimos bastante claros en la necesidad de ir hacia una mayor progresividad impositiva" Youtube

En esa línea, sostuvo que se debería hablar de progresividad y también de retenciones para que se vayan retirando. “Hemos tratado de explicar que necesitamos un trato diferenciado para que sea equilibrada la situación y para que se le llegue con medidas que tengan una fuerte afectación, principalmente en el interior productivo, y que desafecten en mayor forma al productor más pequeño”, indicó.

Achetoni también expresó su rechazo a la posición del Gobierno de adherir al Convenio UPOV del 91, propuesta en la ley ómnibus. “Insistimos en que vayamos a debatir y tratar de reformular la ley de semillas y no adherir a un sistema que no está en ningún otro país de la región, con productores que están evolucionando mucho mejor que Argentina, y perjudicaría mucho a los productores al modificar el derecho al uso propio gratuito, entre otras cuestiones. Para mejorar la producción, se debe abordar el tema de retenciones y revertir la baja de rentabilidad que afecta a Argentina, más que con estar adheridos a UPOV-91″, dijo.

Otro punto relevante en la reunión, dijo, fue la discusión sobre la importancia de que las retenciones sean cero para las economías regionales.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Fabián Malavolta

El dirigente resaltó la importancia de la división de poderes, destacando el tratamiento adecuado y la discusión respetuosa dentro del Congreso con el objetivo de mantener la salud de la república.

“Estamos enfocados en construir un diálogo fructífero que beneficie a todos los sectores involucrados, buscando soluciones que impulsen el desarrollo del sector agropecuario argentino”, indicó Achetoni y agregó: “Le hemos expresado lo que pensamos. Que no necesitamos ni un Estado regulador en todo, ni una libertad de comercio absoluta sin ningún tipo de regla. Necesitamos un Estado virtuoso y presente que atienda necesidades y equilibre para terminar con las desigualdades”.