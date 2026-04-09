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Fertilizantes: una empresa aseguró el abastecimiento de su línea de microgranulados para la campaña fina

Rizobacter se refirió a Microstar y destacó sus ventajas

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Se viene el trigo
Se viene el trigo

En un contexto donde la eficiencia en el uso de nutrientes es clave para alcanzar altos rendimientos, Rizobacter confirmó el abastecimiento de su línea de fertilizantes microgranulados Microstar para la campaña fina.

Según señaló, con más de 16 años de trayectoria Microstar fue el primer fertilizante microgranulado desarrollado en la Argentina y América Latina, líder del segmento y una herramienta estratégica para la nutrición eficiente desde el inicio del cultivo, destacó.

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Precisó que ensayos realizados en distintas regiones productivas del país demuestran que su aplicación junto a la semilla permite mejorar la emergencia, potenciar el desarrollo radicular y optimizar la absorción de nutrientes, traduciéndose en mejores resultados a cosecha.

Ensayos en condiciones controladas junto al Laboratorio INVIVE de la UNLP donde se trabajó con Microstar PZ BIO vs MAP, aplicados en iguales condiciones muestran como con Microstar hay eficiencia desde el arranque
Ensayos en condiciones controladas junto al Laboratorio INVIVE de la UNLP donde se trabajó con Microstar PZ BIO vs MAP, aplicados en iguales condiciones muestran como con Microstar hay eficiencia desde el arranque

En esta campaña, la incorporación de micronutrientes cobra un rol central dentro de la estrategia de nutrición, especialmente en sistemas donde la precisión en la disponibilidad de nutrientes resulta determinante, destacaron.

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Explicaorn que la línea Microstar ofrece cuatro presentaciones —Microstar PZ, Microstar CMB, Microstar PZ BIO y Microstar CMB BIO— que combinan macro y micronutrientes, y en sus versiones biológicas incorporan bacterias del género Bacillus, mejorando la biodisponibilidad de nutrientes y la salud del suelo, señalaron.

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