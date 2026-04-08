“Nos estamos fundiendo”: se profundizó la protesta de los transportistas de granos en las rutas de varias provincias

Pasaron más de 50 horas desde que un grupo de transportistas de cereales decidió apostarse en la rotonda 227 y circunvalación camino a Quequén, en el sudeste bonaerense, en reclamo por un aumento tarifario urgente ante las subas del combustible, y la protesta sigue activa y sin señales de destrabarse. A los cortes y concentraciones que comenzaron a multiplicarse en distintos puntos del país se sumaron nuevas horas de espera, más camiones detenidos y un reclamo que, lejos de diluirse, parece endurecerse.

Desde el lunes a las cinco de la mañana, los accesos a Necochea y Quequén empezaron a concentrar una fila estática de 2000 camiones que apagan los motores porque, según relataron sus dueños a LA NACION, “arrancarlos hoy es salir a perder”. Estos dos puntos se convirtieron en los focos más visibles del conflicto que ya comenzó a preocupar a la agroexportación. La protesta está liderada por los transportistas autoconvocados y la Unión Nacional de Transportistas de Afines (Untra).

Exigen una suba urgente de tarifas de entre el 30% y el 35% para poder cubrir costos, ya que aseguran que hoy trabajan a pérdida por el fuerte aumento del combustible y otros insumos. Además, reclaman un mecanismo automático de actualización que ajuste los fletes en función del gasoil y se refleje sin demoras en la carta de porte. En ese sentido piden la intervención del Estado para garantizar valores de referencia y evitar abusos de intermediarios y grandes empresas.

Carlos Geneiro, secretario general de Untra, reiteró que el ajuste ofrecido hasta ahora resulta insuficiente. “Sobre la tarifa vigente necesitamos entre un 30 y un 35% para poder cubrir los costos. Y necesitamos que el Gobierno interceda”, planteó. El último incremento que tuvieron fue en enero y fue del 12% mientras que la última propuesta de la Federación de Acopiadores indicaba un ajuste del 10% que fue rechazado.

La protestas de transportistas en la rotonda de Quequén en reclamo por una recomposición de las tarifas

Walter Valentini es un transportista que está en la ruta desde el lunes a la madrugada, cuando comenzó a gestarse la convocatoria. Así como él hoy hay decenas de conductores que están en la ruta esperando una solución para poder retomar los viajes a los puertos. “Nosotros no queremos estar acá, queremos trabajar”, resumió.

En la última reunión que mantuvieron parte de las cámaras que representan a algunos transportistas se abordó en la Mesa de Transporte bonaerense una propuesta, pero según los autoconvocados no compensaba los gastos que tienen los conductores con menos estructura operativa. “Ellos [dadores de carga] fueron a la mesa con un 15%, pero eso contempla solo el gasoil de febrero a marzo. No incluye todos los demás gastos que también subieron”, advirtió.

En la práctica, los números no cierran, según dijeron. Un viaje que en los papeles parece rentable termina multiplicando los kilómetros reales y los gastos, contaron. “Facturás 100 kilómetros, pero terminás haciendo 250 entre ida, vuelta y maniobras. Eso nadie lo reconoce y no estoy pidiendo que me paguen los viajes vacíos, pero tampoco cubro el combustible del viaje”, detalló el conductor. Puso como ejemplo la verificación técnica obligatoria (VTV), donde el salto fue significativo: de $220.000 a mediados del año pasado a $500.000 en la última revisión. “La inflación nos pasó por arriba. Hoy, si ponés el camión en marcha, ya estás en pérdida, porque hay que considerar cubiertas, repuestos, lonas y servicios, mientras que los ingresos quedan rezagados”, dijo.

El reclamo de los conductores apunta a una recomposición de tarifas

En muchos casos, señaló, también tienen pagos diferidos a 40 o 60 días y costos adicionales para operar en los puertos. Solo por ingresar a determinadas playas, donde deben pagar alrededor de $17.000 por acceso. De los $8400 por tonelada que cobran, pierden entre un 10% y un 15% en intermediación y gastos administrativos, explicaron. “Siempre vamos en pérdida. Nosotros vivimos de un solo camión. No podemos competir con empresas que tienen 200 unidades y otro respaldo”, insistió.

De acuerdo con los dirigentes, el reclamo ya se replica en distintos puntos del país, desde Buenos Aires -en General Villegas, América, Bahía Blanca-, el sur de Córdoba -en localidades como Vicuña Mackenna, La Carlota y Huinca Renancó-, Santa Fe, en Rufino, y hasta Mendoza. Según mencionaron, podría escalar hacia la zona de Rosario, un nodo clave en la exportación de granos.

“Hoy nos estamos fundiendo trabajando”, puntualizó Valentini. Pese a eso, insistió que tanto él como sus colegas no buscan frenar la actividad, pero con las condiciones actuales, aseguran, no hay margen.

Una imagen de lo que sucede en los diferentes puntos del país

En una carta firmada por Carlos Geneiro y Walter Leguizamón, quien representa a los transportistas autoconvocados, señalaron: “Quienes trabajamos en el transporte de cargas atravesamos una situación que se ha vuelto insostenible. Las constantes subas del combustible, sumadas a la falta de actualización real y efectiva de las tarifas, nos están empujando a trabajar a pérdida. Esta realidad golpea a todo el sector, pero impacta con especial dureza en el transporte cerealero, donde los márgenes ya eran ajustados".

Y siguieron: “No estamos pidiendo privilegios. Pedimos un sistema que actualice las tarifas de manera automática y acorde a los aumentos del combustible, y que ese valor se vea reflejado en la carta de porte sin demoras ni discrecionalidades. Sin un mecanismo claro y dinámico, cada viaje se convierte en una apuesta que muchas veces termina en números negativos".

La manifestación en la rotonda del acceso a Quequén

También mencionaron que reclaman mayor compromiso de las entidades que, interpretaron en el sector, deberían velar por el cumplimiento de las tarifas. “Hoy se encuentra sobre la mesa una propuesta de actualización tarifaria presentada por Fadeeac, la cual está siendo considerada por el sector. Si bien representa un avance, entendemos que aún no refleja en su totalidad el impacto real de los aumentos que venimos afrontando”, apuntaron.