Financiamiento y tecnología para el campo. El agro apuesta a la eficiencia en un nuevo escenario económico

En un contexto en el que el agro vuelve a proyectar crecimiento y mayor inversión, el acceso al financiamiento y las herramientas de gestión se vuelven cada vez más relevantes para los productores. En ese escenario, bancos y entidades del sistema financiero aprovecharon Expoagro 2026 para mostrar nuevas soluciones orientadas a mejorar la planificación productiva y acercar los servicios financieros al campo.

Tras años marcados por alta inflación y volatilidad cambiaria, el sector agropecuario comienza a moverse en un entorno económico diferente, donde las decisiones de inversión requieren mayor análisis y planificación financiera.

“Hay un clima de negocios más amplio y una estabilidad macroeconómica que le permite al productor tomar mejores decisiones”, señaló Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Galicia, al analizar el contexto actual del sector.

Según explicó, este nuevo escenario también obliga a replantear la lógica con la que históricamente se evaluaban las inversiones. “Hoy cualquier inversión requiere un doble análisis: primero que sea la correcta, pero también elegir bien los plazos, las condiciones y las formas de amortización del financiamiento”, sostuvo.

Iraola explicó que, en el pasado reciente, la inflación o las devaluaciones podían compensar errores financieros. “En la Argentina pasada eso cubría muchas malas decisiones. Hoy el productor tiene que ser mucho más eficiente al momento de decidir cuándo y cómo endeudarse”, afirmó.

Durante la Expo, los asesores recibieron a productores y empresarios del sector.

La digitalización y los activos productivos como base del financiamiento

En paralelo a ese cambio macroeconómico, la digitalización comenzó a transformar la relación entre los productores y el sistema financiero. Plataformas digitales, herramientas de gestión y nuevas formas de utilizar los activos productivos como garantía aparecen como tendencias en expansión.

“Las plataformas digitales hoy ya son una realidad. Cuando lanzamos Nera en 2023 teníamos dudas sobre la velocidad de adopción, pero nos sorprendió: el año pasado fue récord de colocación de préstamos”, explicó Iraola. Según detalló, actualmente más de 8000 productores operan en esa plataforma para acceder a financiamiento y gestionar operaciones.

La estrategia apunta a simplificar el acceso a servicios financieros para quienes trabajan lejos de los centros urbanos. “El productor está en el campo y nosotros tenemos que llevar el banco al campo, no que el productor venga del campo al banco”, dijo el ejecutivo.

En ese sentido, Galicia presentó nuevas integraciones tecnológicas orientadas a ampliar las fuentes de financiamiento. Entre ellas se destaca la alianza con la plataforma Siloreal, que permite convertir activos productivos, como granos, hacienda o contratos forward, en herramientas de financiamiento, a partir de su digitalización y trazabilidad.

A su vez, la entidad amplió su propuesta de crédito para distintas actividades del sector, desde líneas para la compra de maquinaria agrícola hasta financiamiento para insumos, capital de trabajo y proyectos ganaderos de largo plazo.

En un sector que continúa incorporando tecnología y profesionalizando su gestión financiera, el desafío pasa cada vez más por combinar productividad con planificación económica. En ese contexto, la integración entre plataformas digitales, financiamiento y activos productivos aparece como una de las claves para acompañar el crecimiento de la agroindustria argentina en los próximos años.

Los productores y empresas interesados en conocer más sobre las soluciones financieras para el agro pueden consultar las alternativas disponibles a través de Nera y en el sitio de Galicia.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.