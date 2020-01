Fitosanitarios: una firma alemana prevé invertir US$100 millones en cinco años

Dardo Lizárraga, de DVA Crédito: DVA

La firma alemana DVA acaba de realizar una inversión de $1500 millones en la Argentina con la cual apunta a expandirse en el negocio de fitosanitarios. Busca meterse en la pelea para ser protagonista entre los proveedores del sector, apostando entre otros productos con las microemulsiones.

De todo esto y a los planes de la compañía se refirió Dardo Lizárraga, gerente general de DVA Argentina, en diálogo con LA NACION.

-¿Cuáles es el plan de negocios para la Argentina?

-DVA es una compañía química global con más de 50 años de experiencia. Desarrolla soluciones inteligentes para mercados e industrias complejas que ayudan a mejorar los rendimientos, la eficiencia y la calidad, con el objetivo de formar un futuro mejor y sostenible. Orientada fuertemente a los segmentos de protección de cultivos, salud y nutrición, y plásticos de ingeniería, tras una inversión inicial de mas de 1500 millones de pesos, inicia una nueva etapa expansiva en la Argentina. El principal negocio es el desarrollo, producción local y comercialización de una amplia paleta de productos fitosanitarios para la protección de cultivos, orientados a barbecho, y todos los cultivos, ya sea tradicionales como soja, maíz, trigo y girasol, etc, o bien especialidades ya sean citrus, legumbres, frutas y hortalizas.

-¿Cómo se van a desempeñar en 2020?

-La compañía comercializa en el país desde hace más de 15 años diferentes ingredientes activos para el agro en el canal industrial, proveyendo acceso a moléculas específicas de diversos orígenes. Es una de la empresa pioneras en el mundo en comercializar con China, desde la década del 60, mucho antes de la apertura comercial del gigante asiático, lo que le ha permitido generar relaciones y vínculos en este país de manera diferenciada, y con ello haber construido una portafolio con mas de 700 registros de fitosanitarios a nivel global, que están a disposición del mercado y los clientes.

En la Argentina, hace dos años adquirió el 100% de una empresa local, hemos finalizado el proceso de transición y puesto en marcha una planta productiva en el parque industrial Pilar, para abastecer el mercado local y de exportación en Latinoamérica.

Tras esta inversión, operaremos desde 2020 como DVA Argentina tanto en el negocio de ventas industriales, como en las ventas directa a clientes y desarrollando nuestra canal de distribución a través de socios estratégicos en toda la geografía nacional.

-¿Cómo se compuso la inversión?

-La inversión más importante ha sido hasta el momento en capital humano, y desarrollo y registro de productos, y finalmente en la adquisición y puesta en marcha de nuestra unidad productiva en Pilar. Seguimos invirtiendo en infraestructura, en nuestro equipo comercial y de desarrollo, y a partir de 2020 en construcción y posicionamiento de marca. La inversión que hemos realizados hasta el momento se triplicará en los próximos cinco años superando ampliamente los 100 millones de dólares entre activos y capital de trabajo.

Lo importante no es en sí el monto invertido, sino la manera en la cual se hace la inversión en este contexto de volatilidad de e incertidumbre. Sabemos que el sector está pasando estos días por momentos de tensión en relación a la carga impositiva, retenciones, impuestos inmobiliario, etc. No somos ajenos a esta realidad y nos sensibilizamos profundamente. Sabemos, como buenos hombres de campo que la mejor manera de seguir adelante es trabajando duro y con ahínco, invirtiendo de manera prudente e inteligente, para que cada paso dado sea un paso en firme y no tengamos que hacer y deshacer, o despilfarrar dólares en esos intentos.

-¿Qué tipo de productos van a estar en el centro de la estrategia?

-Creemos en la microemulsiones, son una tecnología potente que agrega mucho valor al mercado, desde la eficiencia en los tratamientos al menor impacto ambiental. Esta última campaña lanzamos una microemulsión al 30% de 2,4D que resultó ser la de menor volatilidad y cero efecto de fitotoxicidad del mercado argentino dicho esto por estudios protocolizados de las Universidades de La Plata y del Litoral, respectivamente.

En 2020 comenzaremos también con el desarrollo de mercado de nuestra línea para nutrición de cultivos. Agregamos a los paquetes tradicionales e innovadores de producto una plataforma de agricultura digital para la ambientación y monitoreo de cultivos, que se brinda como un servicio totalmente gratuito a nuestros clientes y distribuidores. La agricultura digital y de precisión es la nueva revolución en la forma que trabajamos el campo, y debe estar disponible a la mayor cantidad de usuarios posibles de manera fácil, ágil, dinámica por eso ofrecemos este servicio para nuestros socios y clientes estratégicos brindando asesoramiento y capacitación, además del acceso a una plataforma premium que ya monitorea mas de 4 millones de hectáreas en el país.