Fuerte definición: YPF busca un socio para su unidad de agro y creará una nueva empresa

La petrolera estatal planea ceder la gestión de la unidad de negocio de YPF Agro y que se transforme en una nueva empresa del sector mediante una licitación que se lanzará este año, una vez que lo apruebe el directorio. El modelo será una sociedad mixta en la que YPF mantendrá el 50% del capital y la marca, pero el manejo operativo estará en manos del nuevo socio, que también deberá comprarle exclusivamente el gasoil a la petrolera.

Así lo dijo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en la Exposición Rural de Palermo, quien explicó que el management quedará a cargo del nuevo operador, mientras que el CFO será designado por YPF. La firma tendrá un estatuto que blinde la estructura frente a futuros vaivenes políticos.

“Nos falta la aprobación del directorio, pero luego de mucho tiempo vamos a salir a una licitación de YPF Agro. YPF no tiene know how de agro. ¿A mí me ven con conocimiento de soja? No. Vamos a licitar una empresa para que alguien del agro maneje esa compañía, no YPF. Nuestra idea es hacer una empresa mixta, dejamos la marca, entre YPF y alguien más [aún no se sabe] y que ellos operen", afirmó.

Según dijo, el negocio va a ser 50% y 50% y el management va a estar a cargo de la empresa licitada; el CFO será puesto por YPF para mantener el control financiero. El objetivo de la petrolera, afirmó, es que este proyecto salga este año; mencionó que hay mucho interés de las empresas. El negocio está pensado, pero falta la aprobación del directorio.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, mientras hablaba de la situación del sector petrolero y los negocios de agro que tiene la firma

“Únicamente le podrán comprar gasoil a YPF. Nos compran a nosotros y nos pagan, yo no quiero que me paguen más con chupetines, ketchup, ni soja ni nada, porque no tengo idea cómo venderlo, porque siempre pierdo plata. Como no quiero saber eso, se los doy a alguien que sepa y lo vuelva a hacer mucho más eficiente que nosotros, y como nosotros hicimos todo el efecto comercial durante 20 años, nos merecemos ganar plata también. Alguien va a licitar, va a ganar, va a repartir las ganancias y seguramente nosotros vamos a tener el CFO, porque es bueno estar adentro de todo...”, agregó.

Aclaró que esto se da porque quieren que quienes entienden de los respectivos negocios puedan hacerlo con éxito. Según aclaró, YPF lo que busca es producir pozos, petróleo, refinar, vender combustibles y en el futuro se empiece a ganar plata en los productos provenientes del agro.

El directivo aclaró que en YPF buscar hacer virtuoso el negocio, tal y como se hace en las empresas privadas: buscan trabajar con la oferta y demanda. Tal como comentó en otra oportunidad, la petrolera perdía plata a las 3 am, que era el horario que estadísticamente nadie cargaba combustible. Para impulsar el crecimiento se lanzó una iniciativa que consiste en un descuento del 5% en el precio de la nafta al cargar combustible durante la madrugada, entre las 00:00 y las 06:00 horas. Actualmente, dijo, la carga de combustible a la noche creció un 30%.

Tras una iniciativa, la carga de combustible a la noche creció un 30% Rodrigo Abd - AP

Consultado sobre la situación de los biocombustibles, opinó: “Los biocombustibles ya es un negocio muy grande, cuando es un negocio muy grande todos tenemos que convivir. Yo no legislo, hago gestión. Si la Secretaría de Energía decide que haya una nueva ley... No me gusta lo individual, creo que tenemos que estar en una mesa, los de la petrolera, las empresas de los biocombustibles y las automotrices, y hay que escuchar más a las automotrices que a las petroleras, porque a las de biocombustibles o a las petroleras les encantaría agarrar el negocio 100% y es lógico". Según dijo, con esto se va a dar el equilibrio justo.

Según dijo, el biodiésel es mucho más problemático que el bioetanol, y en la Patagonia no se podría usar porque precipita en las bajas temperaturas. No obstante, indicó que son cosas en las que tienen que trabajar aún. Además, aclaró que hay precios relativos y que se dan conforme al momento del país. “Es una industria ya establecida, bastante importante; es un negocio de 2500 millones de dólares, y yo quiero terminar YPF e irme con mis nietos. No estoy en contra de los biocombustibles. Si se hace una ley según lo que indique la Secretaría de Energía y el Estado, tienen que estar todos en la mesa y que no haya lobby individual, porque si no es una lucha de poder porque no se va a llegar a ninguna ley".

Además señaló que se ha trabajado mucho en eficiencia, productividad y cambios tecnológicos, por tanto, en tres o cuatro años va a ser vista como la mejor empresa en recursos humanos, la más tecnológica y se ven muchos cambios en la visión de los jóvenes.