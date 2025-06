Fuerte política: la provincia con más forestaciones invirtió US$100 millones para convertirse en potencia industrial

ITUZAINGÓ, Corrientes.- El gobernador Gustavo Valdés dejó inaugurado ayer el Parque Industrial y la primera Feria Forestal de Corrientes en un predio de más de 500 hectáreas en las afueras de esta localidad. Anteayer Valdés había estrenado el puerto de Ituzaingó, una puerta de salida para productos forestales como maderas, chips, pasta celulósica, resina, tableros y otros subproductos.

Con una inversión pública de casi 100 millones de dólares, en su mayoría recursos propios de la provincia, Corrientes puso otro hito en su camino para convertirse en una potencia forestoindustrial, superando incluso a la vecina Misiones. “Tenemos más de 500.000 hectáreas forestadas de pino y eucaliptus, es función esencial del Gobierno industrializar a la provincia de Corrientes”, dijo Valdés.

“No creamos en esos discursos que dicen que Corrientes es pobre, Corrientes es una gran potencia”, explicó el mandatario, que concluye su mandato (y no puede reelegir) el próximo 10 de diciembre.

Valdés: “Tenemos más de 500.000 hectáreas forestadas de pino y eucaliptus, es función esencial del Gobierno industrializar a la provincia de Corrientes”

Durante sus ocho años de gestión, Valdés le dio un fuerte impulso a la atracción de inversiones en el sector forestal, incluso viajó a países como Alemania, Finlandia, Austria, Polonia o Estonia. Así fue como la provincia atrajo a ACON Timber [una sociedad austríaca-belga], el mayor aserradero del país, que con una inversión de 300 millones de dólares funciona en Gobernador Virasoro, a 70 kilómetros del puerto, y será uno de los primeros y principales dadores de carga de la nueva terminal.

En la inauguración de ayer Valdés agradeció al empresario Hugo Sigman, el segundo hombre más rico del país según la revista Forbes, sentado en la primera fila. Sigman controla Grupo Insud, con más de 20.000 hectáreas en la zona y en Misiones e inauguró hace dos meses la segunda central de producción de energía por desperdicios forestales (biomasa) con una inversión multimillonaria. Fue Sigman quien vendió el predio para levantar el Parque Industrial en 1,8 millones de dólares (el lote era controlado por un fideicomiso propiedad de la Anses y Sigman).

La provincia invertirá en 25 autobombas más de 12 millones de dólares

La inauguración del puerto y el parque industrial son el hito que el Estado correntino busca proyectar a esta provincia en uno de los mayores receptores de inversiones en forestoindustria. Uno de los mayores anhelos es atraer la instalación de una megaplanta de pasta celulósica, que implica desembolsos de 2000 millones de dólares en promedio. Se estima que la Argentina, en especial Misiones, Corrientes y Entre Ríos, tienen potencial para hasta cuatro de estos proyectos industriales. Sin embargo, tras la pelea entre el gobierno de Néstor Kirchner y Uruguay por la instalación de Botnia en Fray Bentos la llegada de estas inversiones se congeló por más de 20 años.

A diferencia de Misiones, que nació forestal con sus montes nativos, que tras explotarse se reemplazaron en gran parte por pinos, Corrientes se hizo forestal a fuerza de plantar. “Misiones empezó las plantaciones a comienzos de los 60, con la presencia de Celulosa Argentina y créditos de largo plazo del Banco Nación; tuvo un auge en los 70 con un sistema de desgravación impositiva muy generoso. Corrientes vino detrás, a fines de los 70, entre los cuales lideró Las Marías y Forestadora Tapebicuá, de la familia Albano”, explicó a LA NACION Gustavo Cetrángolo, exejecutivo de Pecom Forestal y consultor en proyectos de inversión en forestoindustria. “A fines de los 80, con las primeras forestaciones llegando a la madurez comienza la industrialización a gran escala en Corrientes”, detalló Cetrángolo.

Una moderna máquina de las que se muestran en la exposición

Potencia exportadora

El ministro de la Producción, Claudio Anselmo, contó que el año pasado la forestoindustria desplazó a la energía como el primer producto de exportación de su provincia, con 120 millones de dólares y este año podría alcanzar los US$150 millones. También se quejó porque las estadísticas no computan como correntinas las exportaciones de rollizos que salen de los puertos entrerrianos (Ibicuy) al igual que el ganado que se faena en frigoríficos fuera del territorio.

“Si no exportamos por nuestros puertos a nosotros no nos cuentan. Por ejemplo, toda la madera que salía por el sur de la provincia de Corrientes no nos cuenta a nosotros, porque no exportamos por nuestros puertos, o sea que el número que tenemos (de exportaciones) es muy superior, o no nos cuentan la exportación de carne porque no tenemos frigoríficos de exportación”, indicó.

También se refirió al potencial del sector arrocero, “que puede salir por esta zona”. Dijo que Corrientes “llegó a las 120.000 hectáreas plantadas y con potencial de llegar en cinco años a las 200.000 hectáreas. Ya plantamos más arroz que España y de muy buena calidad, el arroz que se consume en España es arroz correntino”.

Otra gran inversión pública dedicada al sector forestal fue la inauguración del primer destacamento de la Brigada de Incendios Forestales, que se lanzó a partir del desastre del fuego en el verano del 2022, que arrasó con un millón de hectáreas o más del 10% del territorio correntino. Ayer se presentaron cinco modernos autobombas adquiridos en el exterior por 500.000 dólares cada uno. Tras la gran colecta que organizó Santiago Maratea y ayudó a concientizar sobre la falta de recursos para combatir el fuego, Corrientes y otras provincias forestales invirtieron fuerte en el combate a los incendios. “El cambio climático llegó para quedarse, solamente en autobombas hay una inversión de 12,5 millones de dólares”, explicó el ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos.

La 1° Expo Foresto Industrial aspira a convertirse en una fecha que reúna al sector y genere negocios

Tras quedar inaugurado el primero de cinco destacamentos, el próximo será el de Santa Rosa y Paso de los Libres, mientras que en Santo Tomé y Gobernador Virasoro estarán los dos restantes, hoy en proceso de licitación. “Son 25 autobombas importadas de Europa de última generación, cinco por cada cuartel y son en total 80 camionetas de ataque rápido”, dijo. Corrientes también prevé alquilar aviones o helicópteros hidrantes en la temporada de verano, según contó Vallejos.

En este marco, la Expo Foresto Industrial comenzó con una serie de charlas técnicas y exposición de productos y servicios. Entre los expositores se destacan empresas como Arauco Argentina, Acon Timber, Forestal Las Marías, Simacon (ladrillos realizados con desperdicios forestales), Bosques del Plata (del grupo chileno CMPC). También participaron ejecutivos de compañías como Forestal Argentina SA o Central Puerto, que hoy ostenta 150.000 hectáreas de pino y eucaliptus en Corrientes y Entre Ríos y analiza una inversión para industrializar esa materia prima.