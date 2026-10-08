Fuerte retroceso: la faena vacuna cayó en más de un millón de animales en los primeros nueve meses del año y bajó la producción de carne

La faena vacuna acumuló una caída del 10% en los primeros nueve meses de 2026, con más de un millón de animales menos procesados que en el mismo período del año pasado. Según el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, entre enero y septiembre se faenaron 9,18 millones de bovinos, frente a los 10,20 millones de igual período de 2025. En septiembre, la actividad retrocedió un 11% interanual y el promedio diario se ubicó en el nivel más bajo desde enero de 2022.

Durante septiembre se procesaron aproximadamente 1,045 millones de cabezas, unas 129.200 menos que un año atrás. Frente a agosto, el total aumentó un 3,3%, equivalente a unos 33.600 animales. Sin embargo, al ajustar por la cantidad de días hábiles —22 en septiembre y 20 en agosto—, la faena diaria cayó un 6,1%, de 50.600 a 47.500 cabezas. En rigor, entre enero y septiembre se faenaron 1.020.760 bovinos menos que en igual período de 2025.

Las mayores reducciones en la faena acumulada correspondieron a las hembras de dos dientes, con unas 244.300 cabezas menos, y a las de ocho o más dientes, con aproximadamente 232.600 animales menos. En sentido contrario, la faena de hembras de seis dientes aumentó en unas 18.100 cabezas respecto de los primeros nueve meses de 2025.

En total, entre enero y septiembre se remitieron a faena unas 603.100 hembras menos que en igual período del año anterior. Su participación en el total fue del 45,9%, frente al 47,2% de 2025. En septiembre, específicamente, representaron el 44,1% de los animales procesados, por debajo del 47,3% registrado un año atrás.

Se procesaron 2,203 millones de toneladas de carne vacuna entre enero y septiembre de 2026 DANIEL GARCIA - AFP

La producción de carne bovina también disminuyó en el acumulado de los nueve meses. “En los primeros nueve meses del año 2026, se produjeron cerca de 2,203 millones de toneladas equivalente carcasa; un (-6,6%) menos que los 2,357 millones de toneladas obtenidas entre enero y septiembre de 2025”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC. La diferencia fue de aproximadamente 154.900 toneladas.

Por categoría, la producción de carne de novillos y novillitos retrocedió un 4,4%, de 1,290 millones a 1,234 millones de toneladas. La de vacas cayó un 8,3%, de unas 445.900 a 409.000 toneladas, mientras que la de vaquillonas disminuyó un 10,7%, de aproximadamente 569.800 a 509.000 toneladas. En toros, la reducción fue del 0,4%, de unas 51.300 a 51.100 toneladas.

El peso promedio de las carcasas durante enero-septiembre se ubicó en 240 kilos, un 3,8% por encima de los 231,2 kilos del mismo período de 2025. En septiembre alcanzó los 247 kilos, un 0,6% más que en agosto y un 6,5% por encima de los 231,9 kilos registrados en septiembre del año pasado.

Respecto de la producción del último mes, Ravettino señaló: “La producción de carne bovina obtenida en septiembre de 2026 resultó cercana a las 258,2 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba moderada, de un 4%. con respecto al mes de agosto; y una baja moderada de un 5,2%, con respecto al mes de septiembre del año 2025”. Ese volumen representó unas 9900 toneladas más que en agosto y aproximadamente 14.100 toneladas menos que un año atrás.

Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC

Las empresas asociadas al Consorcio ABC registraron un comportamiento diferente al del total nacional en el acumulado del año. Entre enero y septiembre faenaron 3,622 millones de bovinos, un 3,5% más que en igual período de 2025, y representaron el 39,5% de la faena del país, frente al 34,3% del año anterior.

En septiembre, los frigoríficos asociados procesaron unas 418.500 cabezas, un 0,6% más que en agosto. “La faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, alcanzó las 418,5 mil cabezas en el último mes de septiembre, representando el 40,0% de la faena total”, indicó Ravettino. Esa participación fue inferior al 41,1% de agosto, pero superior al 34,7% de septiembre de 2025.

Según el informe, septiembre presentó restricciones en el volumen de oferta de novillos y vacas destinados a exportación similares a las observadas durante los meses anteriores. La entidad señaló que esa situación llevó a “una relativa estabilidad en el nivel de utilización de la capacidad instalada de faena de las empresas asociadas”.

Por otra parte, los establecimientos de engorde a corral tenían, al 30 de septiembre, existencias cercanas a los 2,098 millones de bovinos, según datos del Senasa. El volumen fue un 9% superior a los 1,916 millones contabilizados al cierre del tercer trimestre de 2025.