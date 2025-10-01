Ganadería: destacan la consolidación de negocios en un municipio bonaerense

Cañuelas volvió a ser escenario central de la ganadería argentina con la realización de la Semana Angus de Primavera 2025, un evento que reunió a productores, consignatarios, dirigentes rurales y autoridades nacionales y provinciales.

La intendenta Marisa Fassi participó de la apertura junto al presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, y remarcó el valor estratégico del encuentro para el desarrollo local y nacional, según informaron desde el municipio.

“Para Cañuelas es un orgullo ser parte nuevamente de esta edición de la Semana Angus de Primavera. Un evento importantísimo que reúne a representantes de todo el país, que pueden mostrar y poner en valor el trabajo, el esfuerzo, la producción y la excelencia de los productores ganaderos”, subrayó.

Fassi junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y el titular de Angus, Alfonso Bustillo, además de la subsecretaria de Agricultura bonaerense, Carla Seaín

Desde hace tres años, el distrito es sede del Mercado Agroganadero (MAG), el mercado concentrador de hacienda más importante de Sudamérica, fruto de la inversión de 44 consignatarios. Su instalación luego impulsó la creación del Polo Agrocomercial, que concentra bancos, estación de servicio, comercios y un centro de exposiciones donde, por segundo año consecutivo, se desarrolló la Semana Angus.

La feria incluyó juras, remates, capacitaciones y rondas de negocios, en un marco de gran participación de productores y compradores de distintas provincias. “Cañuelas es uno de los municipios que más ha crecido en la región. Y uno de los pilares para ese crecimiento es la sinergia entre el sector público y privado. Tanto el Mercado Agroganadero como el Polo Agrocomercial generan puestos de trabajo, mueven la economía, ponen en valor a Cañuelas y a la región”, sostuvo Fassi, según una comunicación del municipio.

El evento contó con la presencia de funcionarios nacionales, provinciales e intendentes de la región. En ese sentido, Alfonso Bustillo resaltó el posicionamiento de la raza Angus a nivel global. “Es una marca global que factura casi lo mismo que Coca-Cola”, graficó.

La Semana Angus de Primavera se consolidó así como una vidriera clave para la genética, la innovación y los negocios ganaderos, al tiempo que reafirmó la centralidad de Cañuelas como sede estratégica.