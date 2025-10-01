Quita de retenciones: en septiembre llegaron US$7107 millones y fue uno de los mejores meses de la historia

La agroexportación ingresó el mes pasado divisas por US$7107 millones, según informó hoy la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Se trata del segundo registro más alto de la historia para este mes, luego de septiembre de 2022, cuando en el marco del dólar soja implementado por el exministro de Economía, Sergio Massa, entraron US$8120 millones. Los US$7107 millones que llegaron están marcados por la suspensión temporal de las retenciones que durante tres días aplicó la semana pasada el Gobierno de Javier Milei con foco en enfrentar la volatilidad cambiaria. Habitualmente, la liquidación de septiembre suele rondar los US$2000 millones en una condición normal.

“Durante el mes de septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de U$S7107 millones; implicando un 187% mayor en relación al mismo mes del año 2024, así como una suba del 291% en relación al mes de agosto de 2025, con un acumulado anual que, comparado al 2024, tiene un incremento entre enero a septiembre del 35%”, dijo. En todo el año ya se acumularon U$S28.447.322.877.

Agregó: “El mes de septiembre se caracteriza por la instrumentación espontánea y sorpresiva del decreto 682/2025 del Gobierno nacional que fija una suspensión temporal de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los 7000 millones de dólares de registros de contratos de exportación mediante las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEs)”, agregó.

El presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, dio detalles de estos números: “Este año, el agro le ha dado a la Argentina más de 35% de dólares más que el año pasado. El ingreso de divisas extraordinario del mes pasado, el segundo mejor septiembre de la historia en la Argentina, está derivado del decreto sorpresivo y no esperado que estableció el Gobierno, por el cual fijó un régimen especial de suspensión temporal de DEX, cuyo cupo se alcanzó en muy pocos días y, por lo tanto, el Gobierno procedió a cerrarlo".

Más allá de eso, remarcó que hubo un “enorme esfuerzo financiero, económico, comercial, en el sector exportador”.

“Los productores han podido y siguen pudiendo recibir los beneficios de este tipo de ingresos, teniendo en cuenta que hoy los valores son significativamente superiores a los que estaban antes de la existencia de este régimen. Esto demuestra, además, la capacidad enorme que hoy tiene el agro de reaccionar", destacó el directivo.

Luego instó a “trabajar todos juntos como cadena de valor agroindustrial de los productores, los insumos, los acopiadores, las cooperativas, los corredores y la exportación y la industria, en lograr que, finalmente, a futuro haya una baja permanente en los Derechos de Exportación, con miras a eliminarlos, empezando por el complejo sojero que es el principal generador de divisas y, también, de agregado valor en todo el sector agroindustrial argentino".

Ciara-CEC recordó que el decreto fijó la condición de ingresar, no más allá de tres días hábiles posteriores a las DJVEs, el 90% del valor de cada contrato de exportación registrado, unos US$6300 millones.