Acuerdo Mercosur-Unión Europea: la Argentina se juega un último partido clave por la carne

Mientras está en marcha la cuenta regresiva para que, desde el 1° de mayo próximo, se implemente de manera provisional el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en la carne vacuna, uno de los productos estrella del pacto, hay dos frentes aún abiertos: por un lado, la discusión al interior del bloque sudamericano por el reparto del cupo de 99.000 toneladas que podrá usar el Mercosur con un arancel del 7,5%. Se trata de un beneficio que se suma a los vigentes contingentes Hilton [su arancel caerá de 20 a 0%] y la cuota 481, esta última de carne con terminación en feedlot y que se desactivará con el nuevo cupo. Hubo una negociación privada que fracasó y ahora se llevan adelante tratativas a nivel de las autoridades del Mercosur. El otro frente, en tanto, es con la misma UE por la implementación de lo pactado.

El acuerdo con la UE no implica que la cuota de 99.000 toneladas se instrumentará de golpe. Habrá una escalera que irá con mayores volúmenes para la carne refrigerada y congelada. Para el año cero, que se consideraría a partir de mayo próximo, se contemplan 9075 toneladas de carne refrigerada y 7425 toneladas de congelada. Luego el esquema es el siguiente: primer año, 18.150 toneladas de carne refrigerada y 14.850 toneladas de carne congelada; segundo año; 27.225 toneladas de carne refrigerada y 22.275 toneladas de carne congelada; tercer año, 36.300 toneladas de carne refrigerada y 29.700 de congelada; cuarto año, 45.375 toneladas de carne refrigerada y 37.125 toneladas de congelada; quinto año, 54.450 toneladas de carne refrigerada y 44.550 toneladas de carne congelada. En ese último año ya estaría al 100% el cupo de las 99.000 toneladas.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se aplicará provisionalmente desde el 1 de mayo próximo TWITTER - TWITTER

En un reciente informe, Rosgan, de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), había destacado: “El acuerdo asigna al Mercosur un cupo anual de 99.000 toneladas equivalente carcasa — aproximadamente 76.000 toneladas peso producto—, el cual se implementaría de forma gradual a lo largo de los próximos cinco años. Dicho cupo estaría sujeto a un arancel intracuota del 7,5%, frente a un arancel consolidado fuera de cuota cercano al 50%“. En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recordó la dimensión de lo que está en juego con el acuerdo en general: ”Junto con EE.UU. y China, la UE es de los principales importadores mundiales de productos agroindustriales, aproximadamente unos US$220.000 millones al año, y la participación de la Argentina tiene mucho por crecer, ya que al momento solo explicamos el 3% de las mismas".

Cuando faltan poco más de 20 días para le entrada en vigor del convenio, en la industria siguen con atención la marcha de las negociaciones al interior del bloque del Mercosur para repartir el cupo. Sucede que ya hubo conversaciones, sin resultado alguno, en el marco del Foro Mercosur Privado de la Carne. Es un ámbito donde confluyen las entidades gremiales del campo y la industria de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Por la Argentina participan la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC. Este último tiene empresas que realizan más del 90% de las exportaciones a todo el mundo.

“Tratamos el tema en el Foro y no nos pusimos de acuerdo. Al no haber acuerdo ahora lo están considerando los distintos países”, reconoció una fuente del sector privado argentino que estuvo en las negociaciones. A nivel funcionarios la cuestión es comandada desde Cancillería y la Secretaría de Agricultura.

El cupo tendrá un arancel del 7,5% Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Según las fuentes consultadas, a nivel privado no hubo acuerdo por la multiplicidad de posiciones que se pusieron sobre la mesa. Paraguay, según dijeron, pugnaba por un reparto igualitario del 25%; Brasil, en su caso, impulsaba una división según la past performance de las ventas a todo el mundo; la Argentina y Uruguay, en cambio, comulgaban por considerar la past performance, pero solo a la Unión Europea y no según el criterio de Brasil.

“Paraguay no puede pedir un 25%”, se quejaron del lado argentino en medio de las conversaciones privadas. Según detallaron, la falta de un sistema de votación en ese ámbito conspiró también contra la búsqueda de un entendimiento en ese espacio.

Ahora, dijeron, las tratativas están a nivel de las autoridades, algo que admitieron en el Gobierno: “Estamos en negociación con los socios del Mercosur sobre la distribución entre países”. En paralelo, apuntaron, se aborda la discusión con la UE por implementación. En este punto, según pudo saber este medio, es probable que se prorratee el año 0 del acuerdo para iniciar en mayo con las ventas.

“Esperemos que nos vaya bien”, se esperanzó un empresario privado que sigue de cerca los contactos en el ámbito oficial argentino con los otros países del Mercosur. Precisó que “no hay plazos”, pero la expectativa es que la definición sobre el tema no pase más allá de fin de abril.

Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, cuando en enero pasado en Paraguay se firmó el pacto entre ambos bloques LUIS ROBAYO - AFP

La Argentina ya tiene un cupo de 29.389 toneladas a la Unión Europea del contingente Hilton. Eso paga un arancel del 20% que caerá a 0% con el entendimiento con la UE. El año pasado fue un negocio de US$350 millones con precios promedio de US$18.000 la tonelada. Alemania y Países Bajos fueron los principales compradores.

Las ventas de los países del Mercosur a la Unión Europea y al mundo en 2025 AZ-Group

Por otra parte, el país participa, según la demanda de los importadores europeos, de la cuota 481, de carne terminada en feedlot. Este cupo nació de un arreglo entre los Estados Unidos y Europa y tuvo diversas modificaciones. Por ejemplo, este año el cupo es de 2500 toneladas por trimestre.

Según datos de la consultora AZ Group, el año pasado la Argentina colocó en la UE 91.919 toneladas de carne equivalente res con hueso por US$745,234 millones; Brasil vendió a ese mercado 179.659 toneladas por US$1017,5 millones; Paraguay 9356 toneladas por US$60,44 millones y Uruguay colocó 72.070 toneladas, sin detalle de la facturación.