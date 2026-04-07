“El comprador es argentino”: en 15 días anunciarían la venta de la fábrica Vassalli

SANTA FE.- Se aproxima la definición sobre el futuro de Vassalli, la fábrica de cosechadoras fundada en 1949 por Roque Vassalli, en Firmat, al sur de la provincia, y que en sus años de esplendor llegó a vender más de 1000 cosechadoras anuales. Pero eso quedó muy atrás, porque desde hace unas décadas la firma no pasa por buenos momentos y desde el último bimestre del año pasado está paralizada la producción y sus 200 empleados reclaman el pago de salarios adeudados.

Sin embargo, aparecen mejores noticias. Según pudo saber LA NACION, están próximas las definiciones de las negociaciones para la venta de la empresa. Tras varios meses de gestiones, en 15 días podría anunciarse un acuerdo de venta.

“Va a suceder en el curso de la próxima asamblea, cuyo edicto está por publicarse. El comprador es un grupo argentino”, aseguró a este medio un integrante del directorio actual de Vassalli.

A fines de marzo pasado, los empleados recibieron una comunicación interna en la que la empresa confirmó el vencimiento del convenio del sector, anticipando la continuidad del esquema de cuatro horas de trabajo por turno desde el 1º de abril

Si bien se especulaba que estarían avanzadas las negociaciones con el grupo Corven, un holding de empresas de capitales nacionales y operatoria internacional, líderes en soluciones integrales de movilidad, las negociaciones quedaron truncas hace aproximadamente un mes.

Desde entonces, según quienes siguen de cerca el cuadro de situación de la empresa radicada en Firmat, volvió al escenario de las negociaciones un viejo conocido de Vassalli, el exCEO durante la gestión del grupo Koner-Salgado en la década de los 90, el empresario Roberto Cinelli. No obstante la insistencia de este medio, no se logró aún confirmación de ese interés ni tampoco que esté próximo a resolverse el acuerdo.

En el gobierno provincial, cuyo Ministerio de Trabajo viene realizando intensas gestiones para alcanzar una solución al conflicto entre la empresa actual y sus trabajadores, se indicó que se aguarda una pronta definición, sin apuntar otro detalle sobre la empresa que podría hacerse cargo de la fábrica. El titular de esa cartera, Roald Báscolo, dijo días atrás que “el proceso está en una etapa clave”, insinuando que la definición de la venta sería inminente.

La empresa

Desde su quiebra en los años 90, la emblemática firma fue cambiando de propietarios. En 2018 se dio uno de los conflictos más fuertes, cuando los trabajadores decidieron tomar la fábrica durante 36 días ante la falta de pagos. De ese proceso, la empresa quedó en manos de los empresarios Esteban Eskenazi y Matías Carballo.

Un equipo de la marca Gentileza Vassalli

En 2024, la firma fue adquirida por Eduardo Marsó, un empresario con trayectoria en el mundo avícola que comenzó a expandirse hacia el rubro metalúrgico. Vassalli fue durante décadas la fábrica emblema de la industria metalmecánica provincial. Permanece sin actividad desde hace tiempo, mientras unos 200 trabajadores siguen a la espera de certezas sobre su continuidad laboral.

El conflicto, que en su inicio involucró a unos 280 operarios durante la gestión de la familia Marsó, fue perdiendo volumen con el correr de los meses, ya que parte del personal decidió reinsertarse en otras actividades ante la falta de definiciones. A fines de marzo pasado, los empleados recibieron una comunicación interna en la que la empresa confirmó el vencimiento del convenio del sector, anticipando la continuidad del esquema de cuatro horas de trabajo por turno desde el 1º de abril.