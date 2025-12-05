Cierre de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana hoy viernes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 7512 animales que hicieron un acumulado semanal de 20.488 animales, un 16,17% inferior a los 24.439 ingresados la semana anterior. Pese a la moderada oferta, las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 0,74%, al pasar de 3533,922 a 3507,861 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,74%, tras variar de 4126,901 a 4054,966 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 2,98% en el General y perdieron un 0,45% en el Novillo frente a los 3406,196 y a los 4073,222 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1127 cabezas, representaron el 15,06% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 por 5 lotes de 473 a 529 kg; $4450 con 447 kg, y $4400 con 527 y con 539 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 443 kg; $3400 con 480 kg, y $3350 con 592 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4750 con 324 kg; $4650 con 376 kg, y $4600 con 320 y con 416 kg, y en vaquillonas, $4700 con 314 kg; $440 con 358 kg, y $4250 con 403 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3507,861, mientras que el peso promedio general resultó de 428 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4054,966 con un promedio semanal de $4090,161. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4054,968 y el promedio semanal de $4090,169. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4108,917. Detalle de venta: 1127 novillos; 1909 novillitos; 1970 vaquillonas; 1555 vacas; 636 conservas, y 285 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (53) Cereseto e Hijos n. 36, 471 kg a $4250. Asoc. de Coop. Argentinas: (152) A.C.A. nt. 24, 379 a 4400; Artiguez nt. 19, 392 a 4400; Hippener vq. 34, 335 a 4400.Blanco Daniel y Cía. SA: (660) Agropecuaria Las Marías nt. 44, 324 a 4750; vq. 26, 314 a 4700; Amera vq. 28, 422 a 2000; Barbero nt. 30, 376 a 4650; Barón n. 15, 467 a 4000; Cuevas nt. 29, 382 a 4400; Dellizzotti Hnos. nt. 30, 399 a 4400; vq. 15, 361 a 4300; 15, 325 a 4400; El Rastro vq. 18, 343 a 4000; Fratesi Finos vq. 15, 293 a 1700; García nt. 40, 404 a 3250; vq. 96, 310 a 3100; Grinovero vq. 17, 324 a 4400; Grupo D y V vq. 60, 384 a 4200; Seither v. 27, 524 a 3300. Brandemann Consignataria SRL: (82) El Mate de Ameghino vq. 18, 298 a 4500.

Casa Usandizaga SA: (227) Aotearoa v. 19, 465 a 2500; Geoghegan v. 17, 520 a 3100; Maillos vq. 18, 386 a 2200; v. 17, 500 a 2900; 17, 566 a 3200. Colombo y Colombo SA: (239) Asorey nt. 28, 365 a 3250; vq. 17, 324 a 3200; Frani nt. 26, 418 a 4300; Laino nt. 27, 405 a 4400; Nicodemo Forrajes v. 16, 436 a 2500. Colombo y Magliano SA: (774) Bravo nt. 42, 360 a 4500; Colombo y Magliano vq. 37, 355 a 4350; El Recado nt. 72, 404 a 4490; Est. Agrop. San Jorge n. 23, 524 a 4300; Establecimiento Maraljo nt. 44, 360 a 4500; Finlar vq. 16, 361 a 4350; González v. 35, 525 a 3150; La Escampada vq. 38, 363 a 3500; Los Potrerillos nt. 38, 389 a 4500; San Félix nt. 28, 391 a 4490; vq. 43, 368 a 4350; Suc. Blanco Villegas nt. 23, 465 a 4400. Crespo y Rodríguez SA: (311) Campagnolle v. 35, 517 a 2500; Coronel nt. 46, 390 a 4400; Criapampa vq. 55, 330 a 3600; 29, 309 a 3700; Waratah vq. 32, 350 a 3100.

Dotras, Ganly SRL: (225) Gaviña vq. 15, 408 a 3100; 15, 395 a 3250; 16, 388 a 3400; Globalagri n. 35, 385 a 3000; La Dorita Est. v. 21, 583 a 1700; 29, 696 a 1800; Silajes Hnos. v. 47, 581 a 1800.Gahan y Cía. SA: (134) Agrop. Guatan vq. 32, 338 a 3850; Paso Rocha v. 17, 445 a 3700; vq. 18, 400 a 4000. Ganadera Salliqueló SA: (80) Montero nt. 18, 424 a 3850. Gananor Pujol SA: (194) Bozzo vq. 17, 400 a 3800; Gaddi v. 57, 432 a 2000. Goenaga Biaus SRL: (247) Aldama n. 22, 558 a 3000; Las Marías de Vasco v. 25, 467 a 2600; 25, 468 a 2700; Naiquel vq. 50, 331 a 4500; Roos v. 32, 510 a 2700; Toscano nt. 17, 400 a 3600. Gogorza y Cía. SRL: (91) La Armonía v. 17, 592 a 3350.

Harrington y Lafuente SA: (194) Agrupación Fortines vq. 29, 300 a 3700; 21, 350 a 3800; Haras El Bagual vq. 40, 321 a 3800; Kawil Sq vq. 23, 300 a 4400; 20, 265 a 4500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (66) Artiguenave nt. 15, 382 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (58) Justo y Olgiati nt. 24, 226 a 1800. Iriarte Villanueva Enrique SA: (63) Beheran v. 15, 485 a 2100; Hernández vq. 30, 314 a 3950.

Jáuregui Lorda SRL: (121) De Los Heros nt. 42, 418 a 4500; Mengani Hnos. vq. 17, 337 a 1800; Monayer v. 17, 458 a 3150.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (99) Zajaco nt. 40, 426 a 4400. Lartirigoyen & Oromí SA: (146) Molinari vq. 21, 292 a 4400; Sastre Inchauspe vq. 54, 355 a 4350.

Madelan SA: (193) Kle nt. 16, 394 a 4400; 17, 357 a 4450; San Mariano n. 38, 482 a 4500; Sheridan vq. 15, 448 a 3300. Martín G. Lalor SA: (643) Campo Bonanza nt. 23, 366 a 4500; Choyun n. 40, 440 a 3950; Echenique nt. 16, 321 a 4470; El Combate nt. 44, 376 a 4570; Estab. Agrop. Bigua n. 37, 519 a 4400; Gaggiotti nt. 17, 416 a 4300; 48, 422 a 4500; Ganadera San Vicente vq. 24, 286 a 2800; Naiquel nt. 27, 405 a 4500; vq. 30, 330 a 4500; 20, 328 a 4600; Nelson Hermanos n. 38, 435 a 4400; Zanotti n. 25, 449 a 4000; vq. 15, 321 a 4000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (180) Majugavi Sudamericana v. 38, 518 a 3200. Monasterio Tattersall SA: (740) Agroganad. H. Santamaría e Hijos n. 28, 502 a 4300; vq. 50, 333 a 4350; Agrop. La Criolla nt. 15, 422 a 4300; 17, 384 a 4500; 38, 368 a 4550; Agrop. San Diego nt. 41, 438 a 3800; Agropecuaria Santa Celia vq. 31, 355 a 4350; Campomax n. 39, 439 a 4150; Cien Olmos vq. 44, 347 a 4300; Di Lascio Hnos. n. 20, 567 a 4100; Ercom nt. 20, 395 a 4350; Gale vq. 34, 342 a 4400; 46, 306 a 4500; García n. 36, 461 a 3700; Goerens n. 15, 494 a 4350; Munarriz n. 27, 447 a 4450.

Nieva H. y Asociados SRL: (69) Campagnolle tr. 19, 542 a 2500. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (404) Alonso e Hijos v. 16, 503 a 2700; Estab. Maraju vq. 22, 324 a 3400; Greslebin nt. 26, 390 a 4420; Monvale n. 38, 510 a 4500; Pemag nt. 17, 355 a 4600; vq. 30, 309 a 4500; Posavina n. 23, 523 a 4300; 39, 466 a 4370; Regueira n. 49, 502 a 4420; San Mariano n. 38, 480 a 4500.

Santamarina e Hijos SA: (71) Santamarina v. 17, 469 a 2900.Wallace Hermanos SA: (91) Rivolta e Hijos n. 15, 448 a 3300; nt. 23, 386 a 3400; Zoni v. 19, 499 a 3150.Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (35); Casa Massola SA (37); Consignataria Melicurá SA (51); Consignataria Nieva y Cía. SA (29); Ferias Agroazul SA (16); Gregorio Aberasturi SRL (11); Llorente-Durañona SA (22); Pedro Genta y Cía. SA (31).