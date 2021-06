En el último día del paro del campo se vendió hacienda en el Mercado de Liniers

En el último día del cese de comercialización de hacienda en pie dispuesto por la Mesa de Enlace, la fotografía de corrales vacíos en el Mercado de Liniers de las últimas jornadas no fue la misma: entró ganado pese al paro.

Hoy, en el último día del cese de comercialización tras 14 días de protesta, llegaron 745 cabezas (el 19 de mayo pasado, último día de operación antes del paro, habían ingresado 5998 cabezas) en 14 camiones provenientes de distintas localidades como de Adolfo Alsina y Tordillo en la provincia de Buenos Aires (110), de Dean Funes, La Puerta y Jesús María en Córdoba (253); de Los Quirquinchos, Melincué, Arequito, General López, Chañar Ladeado y Elortondo en Santa Fe(185); de Pueblo Primero y María Grande en Entre Ríos (155); de Winifreda en La Pampa (41).

En este contexto, solo dos firmas consignatarias, de las 45 que operan en el mercado de hacienda en Mataderos, fueron quienes decidieron comercializar animales: Daniel Blanco y Cía. (704) y Santamarina e Hijos SA. (39).

La hacienda remitida enviada tuvo valores en alza. Por ejemplo, un lote de vaquillonas alcanzó un precio de $230 remitida por la firma Alberto José Ghibaudo, proveniente de Melincué. Otro lote de novillito tuvo un valor de $228, cuyo remitente fue Jorge Noel Bracco de Jesús María. En tanto, la categoría vaca rondó en valores de entre $100 y $150. Los precios en general estuvieron entre 10 y 15 pesos más respecto de la última operación.

El lunes pasado, Carlos Colombo, de la firma Colombo y Magliano y presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP), había comentado a LA NACION que “muchos ya están saltando el corralito”. Sentenció que hasta que no se termine la medida de fuerza no iban a recibir hacienda y que estaban organizando para que mañana, jueves, que habitualmente no hay operaciones, “los productores carguen y así el viernes no se juntan 20.000 cabezas y eso hace que se atore la plaza”.

LA NACION