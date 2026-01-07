Jorge Macri negocia con Nación la cesión 30 hectáreas en Mataderos para achicar la deuda por coparticipación

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, negocia con el ministro de Economía, Luis Caputo, el pago de la deuda por coparticipación que Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires y podría aceptar la cesión de bienes públicos como parte de pago. En la mira del alcalde está el predio que ocupaba el Mercado de Hacienda de Liniers, de 30 hectáreas, que Mauricio Macri ya había intentado entregar a la capital durante su presidencia. Aunque el terreno ya se llevó a la mesa de negociación, aún no hay garantías de que se concrete el traspaso.

En la administración porteña advierten que la deuda del gobierno de Javier Milei con la ciudad ya asciende a más de $400.000 millones por la demora en los pagos semanales del 1,55% de la coparticipación federal desde agosto del año pasado. Ese monto se suma al pasivo que dejó la gestión de Alberto Fernández y equivale −según denuncian en la sede de gobierno de Uspallata− a 6000 millones de dólares. En este contexto, Macri mantuvo, el año pasado, reuniones periódicas con representantes de La Libertad Avanza para destrabar el envío de fondos.

El alcalde porteño y Caputo se habían reunido por última vez el 19 de diciembre, un día después de que la Cámara de Diputados diera media sanción al presupuesto 2026 y rechazara el capítulo XI del proyecto. Además de las derogaciones a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, ese capítulo incluía una cláusula que comprometía al gobierno nacional a readecuar las partidarias presupuestarias para cumplir con el acuerdo suscripto entre ambas partes ante la Corte Suprema en 2024, por el cual la Nación debe liquidar periódicamente el 1,55% de la coparticipación para la ciudad, aparte del 1,4% que abona de manera automática.

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en noviembre al jefe de gobierno Jorge Macri en el Ministerio de Economía para negociar la cancelación de la deuda de Nación con ciudad. Prensa GCBA

Según pudo saber LA NACION, aún no hay fecha confirmada para el próximo encuentro y −según indicó el alcalde porteño en diálogo con Radio Rivadavia− no descarta la posibilidad de volver a acudir a la Justicia para destrabar el envío de fondos, aunque es una alternativa que buscará evitar.

“La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tratar de no llegar a un conflicto profundo”, explicó Macri. En la sede del gobierno porteño señalaron a LA NACION que no buscan confrontar con Nación y apuestan a llegar a un acuerdo con la administración libertaria, siempre que no se violen los derechos de los porteños.

En este contexto, Macri señaló que está dispuesto a aceptar formas de pago alternativas que −sin renunciar al reclamo por los fondos no girados− permitan achicar el monto de la deuda, como la cesión de tierras o inmuebles estatales. Según pudo saber LA NACION, además de algunos terrenos ferroviarios en Caballito y Chacarita, Macri puso sobre la mesa de negociación el traspaso del predio donde funcionó el Mercado de Hacienda de Liniers, que hoy está bajo control de la Agencia de Administración de Bienes de Estado (AABE).

El predio que reclama el gobierno porteño funcionó durante décadas como punto de abastecimiento para frigoríficos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires hasta que en 2022 −a raíz de una normativa local que prohibía la circulación de ganado a pie en el distrito− cerró y fue trasladado al Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas. Según informó LA NACION, el terreno se utilizó luego como depósito judicial de autos y motos en el marco del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (Procom).

El ex mercado de Hacienda de Liniers, el terreno en la mira del jefe de Gobierno

Antes de dejar la Casa Rosada, el expresidente Mauricio Macri había habilitado el traspaso a la ciudad de este y otros terrenos públicos como compensación por los compromisos económicos asumidos por el gobierno local para la construcción del Paseo del Bajo. Cuando Alberto Fernández llegó a la jefatura de Estado dejó sin efecto tal cesión.

Ahora, el gobierno de Jorge Macri reactiva el reclamo sobre el predio y presiona para que pase a estar bajo su órbita, lo que le permitiría avanzar con la reconversión del lugar y ampliar las obras impulsadas el año pasado en el casco histórico de Mataderos, barrio en el que se ubica el antiguo mercado. Sin embargo, aunque dichas tierras forman parte de las negociaciones, aún no está garantizado su traspaso.

Entre los interlocutores libertarios advierten que para concretar la cesión del terreno, la administración macrista debe adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Milei para la cancelación total o parcial de deudas entre Nación y las provincias. Cuenta con el aval de un total de 18 jurisdicciones: la ciudad y provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Santa Fe son las jurisdicciones que aún no suscribieron al plan.

Así, por ejemplo, si el saldo de deuda fuera favorable para la Nación, se puede afectar el envío de fondos coparticipables o acordar que la provincia se haga cargo de obras nacionales a modo compensatorio. Esto último fue lo que ocurrió en Chubut, una de las provincias que cerró un acuerdo con la administración libertaria bajo este esquema.

Jorge Macri planteó a Luis Caputo la cesión del ex mercado de Hacienda de Liniers como una alternativa de pago parcial para achicar la deuda de Nación con la ciudad. Prensa GCBA

En cambio, si el saldo de deuda resultase favorable para una provincia, Nación puede cubrir ese pasivo con la entrega de tierras o empresas nacionales a las provincias. Es una salida similar a la que, ya a fines de 2025, negociaba Jorge Macri con Caputo, aunque en Uspallata descartan que deban adherir al plan del oficialismo nacional para concretar la cesión. De todos modos, sus equipos técnicos y legales evaluaban por estas semanas la letra chica del plan.

Sin acuerdo respecto de las condiciones necesarias para achicar la deuda con bienes públicos, el traspaso del ex Mercado de Hacienda a la ciudad podría volver a quedar en suspenso y, de no acordar un plan de pagos en el corto plazo, la disputa por la coparticipación del principal bastión de Pro podría regresar al ámbito judicial.