Ganadería 2026: fertilización estratégica y utilización del pasto para disminuir la brecha productiva

El 2026 marca un punto de inflexión para la ganadería argentina, inmersa en un escenario favorable que exige un salto de calidad en la gestión empresarial. En este contexto, la fertilización de pasturas y verdeos ha dejado de ser vista como un gasto operativo para transformarse en una inversión de alto retorno, fundamental para fortalecer la eficiencia y la sustentabilidad de las empresas agropecuarias.

Para la producción ganadera pastoril, la brecha productiva en la región pampeana sigue siendo el gran desafío: mientras el potencial productivo de las especies forrajeras templadas oscila – según el ambiente productivo - entre las 10 y 20 toneladas de pasto por hectárea, la producción real suele ser un 50% inferior a la alcanzable. Esta diferencia en general se explica por deficiencias nutricionales y fallas de manejo. Para el empresario moderno, disminuir esta brecha implica adoptar una “estrategia inteligente” que comienza con dos pilares el análisis de suelo y el presupuesto forrajero, las herramientas que permiten diagnosticar y planificar una estrategia basada en la oferta y demanda real de cada sistema productivo.

Inversión con fundamento técnico: La nutrición mineral, centrada en el fósforo (P) y el nitrógeno (N) (sin descuidar otros nutrientes pueden ser limitantes de la producción forrajera), es el motor de este cambio. Es conocido que la corrección de deficiencias nutricionales incrementa la producción de pasto en cantidad y calidad, pero es necesario considerar las características específicas de cada uno. El fósforo, por su efecto residual, se consolida como una inversión patrimonial que beneficia al sistema durante varios ciclos productivos. Por su parte, la fertilización nitrogenada estratégica permite anticipar la oferta de forraje entre 20 y 30 días, un factor clave para escalonar la producción y reducir la dependencia de suplementos costosos.

Existe abundante evidencia que reporta respuestas en pasturas y verdeos tanto a nitrógeno (1 a 2 kg de carne y 20 a 30 litros de leche por kg de N aplicado) como a fósforo (10 a 20 kg de carne y 200 a 300 litros de leche por kg de P aplicado).

La fertilización ayuda a la sustentabilidad INTA

Sustentabilidad: el nuevo valor de mercado

Más allá de los kilos de carne o de los litros de leche, la fertilización eficiente es un pilar de la ganadería sustentable. Pasturas bien nutridas no solo producen más biomasa aérea (pasto cosechable por los animales), sino que desarrollan una biomasa radical, esencial para el secuestro de carbono y la mejora de la salud edáfica. En un mundo que demanda productos de origen animal con baja huella ambiental, esta tecnología de procesos posiciona a la Argentina en un camino hacia la producción carbono neutro.

Pero manejarse por recetas puede traer graves consecuencias. Para conseguir los mayores beneficios de la fertilización de pasturas y verdeos es imprescindible contar con la mayor cantidad de información del sistema productivo (características y disponibilidad de nutrientes del suelo, y oferta y demanda estacional de forraje) y capacitar al personal para involucrarlos en decisiones de manejo basadas en información. Esto permite que la inversión en una tecnología reconocida como la fertilización se traduzca en rentabilidad, estabilidad y sustentabilidad para los sistemas ganaderos.

El secreto del manejo inteligente de la fertilización de pasturas y verdeos en los establecimientos ganaderos se basa en la planificación. Para esto, las empresas deben contar con diagnósticos precisos de la oferta de nutrientes (análisis de suelo), tener conocimiento de la oferta y necesidad de pasto (monitoreo del pasto), y transformar el pasto en producto animal (cosecha eficiente).

Marino es docente de la Facultad de Ciencias Agrnarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCA-UNMdP) e integra Pastech), y Reussi Calvo es docente de FCA-UNMdP), integra el Conicet y Raíz Científica