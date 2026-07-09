Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Ayer, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5348 vacunos en 150 camiones jaula. Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda anterior en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 3,73%, de $3688,934 a $3551,262, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,56%, de $4165,135 a los $4141,855.

Los novillos, con 1189 cabezas, representaron el 22,29% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4870 con 433 kg; $4550 con 468 kg, y $4400 con 501 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 455 y con 508 kg; $3500 con 500 kg, y $3400 con 493 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5350 con 312 kg; $5050 con 396 kg, y $5000 con 375 y con 380 kg, y en vaquillonas, $5300 con 309 kg; $4770 con 367 kg, y $4500 con 408 kg.

El detalle de venta fue 1189 novillos; 915 novillitos; 1123 vaquillonas; 1547 vacas; 388 conservas, y 171 toros

El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $3551,262, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4141,855. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4141,851. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4198,108. Detalle de venta: 1189 novillos; 915 novillitos; 1123 vaquillonas; 1547 vacas; 388 conservas, y 171 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (178) Agropecuaria Argentina vq. 35, 367 kg a $2300; Fort vq. 21, 270 a 2100; 12, 323 a 2300; Escobar de Campomar n. 41, 441 a 4500; S.M. Agrop. vq. 17, 392 a 2000; 18, 342 a 2300. Aguirre Urreta Jorge SA: (34) Est. Tres Bonetes n. 14, 521 a 2900; 20, 518 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (140) Grupo D y V vq. 32, 334 a 5000; 32, 330 a 5200; Los Sojales Servicios Agrop. nt. 12, 321 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (264) El Abuelo n. 15, 552 a 4200; vq. 24, 481 a 4100; El Campito tr. 15, 623 a 3200; v. 16, 465 a 2500; El Mate de Ameghino nt. 14, 312 a 5350; vq. 29, 308 a 5300; Innovaciones Tecnológicas Agro vq. 15, 408 a 2200; v. 15, 465 a 2300; Ratto v. 36, 524 a 3400; Cereigido v. 12, 790 a 2700.

Campos y Ganados SA: (45) Tovagliari n. 12, 458 a 4800; nt. 15, 396 a 5050. Casa Usandizaga SA: (80) Maillos v. 16, 515 a 3300. Colombo y Colombo SA: (142) Harguindeguy vq. 24, 311 a 4600; Laguna El Ñandú n. 24, 457 a 4550; nt. 18, 425 a 4750. Colombo y Magliano SA: (520) Agrop. La Criolla nt. 20, 384 a 4900; Aurora Sur v. 13, 480 a 2440; 24, 509 a 2750; Avestruz v. 24, 556 a 2320; vq. 28, 319 a 4380; Barrios Barón nt. 21, 418 a 4880; 14, 401 a 4930; Bravo vq. 20, 390 a 4800; 40, 362 a 4900; 20, 345 a 5220; Nazar Anchorena nt. 13, 354 a 4800; 21, 321 a 5340; vq. 26, 310 a 5000; Olano v. 12, 449 a 3000; Terra Garba nt. 12, 425 a 4740; Terra Garba v. 29, 450 a 2800; Trapalco vq. 19, 342 a 4600; Viejo Adolfo v. 12, 499 a 3000. Consignataria Melicurá SA: (107) Almarmat n. 15, 501 a 4250; 47, 463 a 4400; Pastores v. 18, 432 a 3000; 17, 478 a 3200.

Crespo y Rodríguez SA: (184) Arancet nt. 18, 380 a 5000; Drabble vq. 39, 451 a 3600; Est. La Isleta nt. 25, 424 a 4800; Waratah n. 42, 502 a 4400; nt. 16, 458 a 4500. Ferias Agroazul SA: (69) Don Vicente nt. 17, 371 a 4400; vq. 14, 303 a 4600; Ángel v. 14, 484 a 2400. Gahan y Cía. SA: (66) Pasotto Hnos. v. 13, 449 a 1950. Gogorza y Cía. SRL: (104) Peiretti nt. 20, 333 a 5200; vq. 40, 339 a 4600; 29, 302 a 4800. Harrington y Lafuente SA: (138) Agropecuaria Engomajo v. 13, 490 a 2500; Haras El Bagual Agrop. v. 38, 563 a 3000; Escobar de Campomar v. 12, 475 a 3300; 15, 500 a 3500; Moro Hue nt. 14, 345 a 5100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (109) Duhalde vq. 28, 330 a 4900; Duhalde vq. 13, 320 a 4900; Gougy nt. 19, 508 a 3000; Heguy v. 12, 520 a 3000; 12, 680 a 3100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (64) Rouquaud Hermanas nt. 14, 425 a 4100; 30, 408 a 4200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (67) Bentz n. 18, 483 a 4400; Malvicino v. 23, 495 a 2700. Jáuregui Lorda SRL: (46) Monayer nt. 12, 360 a 4700.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (196) Calles nt. 15, 362 a 3100; Daneo n. 26, 475 a 3900; Est. Tres Bonetes n. 34, 543 a 3000; San Bartolo v. 12, 500 a 2000; 13, 498 a 2200. Lartirigoyen & Oromí SA: (30) F.I.C.A. n. 13, 447 a 4650. Llorente-Durañona SA: (61) Don Pancho v. 25, 511 a 2600; Magsal n. 26, 527 a 3600. Madelan SA: (239) Blasfer n. 12, 449 a 4500; nt. 21, 420 a 5020; Echemina v. 14, 441 a 2300; El Campo de Henderson v. 12, 460 a 2560; 12, 510 a 3120; Gabrielli n. 12, 535 a 3400; Marlo Pora v. 16, 461 a 3000; vq. 14, 410 a 3900; San Juan nt. 24, 346 a 4800. Martín G. Lalor SA: (292) Agric. Ganad. Los Celtas v. 14, 505 a 2600; Agrop. María Soledad nt. 25, 398 a 4900; Chaparrito v. 20, 450 a 2100; Gallo vq. 15, 420 a 3600; Pereyra Iraola v. 14, 506 a 3000; Piermattei vq. 16, 369 a 4700; Portela nt. 15, 388 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (176) Ballester v. 21, 544 a 2600; Ballester v. 17, 522 a 2800; El Pajonal n. 70, 478 a 4500; 32, 460 a 4520.

Monasterio Tattersall SA: (463) Antona n. 15, 488 a 4200; 12, 447 a 4400; Don Bernardo v. 13, 560 a 2100; El Llorón nt. 12, 411 a 3900; 26, 405 a 4000; 30, 376 a 4200; El Matico n. 35, 483 a 4400; Nard nt. 12, 378 a 4900; 15, 349 a 5100; 16, 323 a 5300; Pago Viejo nt. 25, 427 a 3500; Sánchez Gale Explotación nt. 14, 439 a 4000; vq. 21, 369 a 4000. Pedro Genta y Cía. SA: (112) Finnegan v. 12, 483 a 3000; La Verde v. 12, 502 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (445) Blasfer nt. 21, 429 a 4900; vq. 30, 399 a 4650; Iribarne n. 12, 393 a 3800; vq. 15, 406 a 2300; Jocarda v. 33, 502 a 2800; La Pintoresca n. 46, 443 a 4000; 48, 414 a 4200; Escobar de Campomar n. 14, 452 a 4800; 13, 437 a 4850; 14, 433 a 4870; Siete Luna n. 17, 468 a 4550; Taboada vq. 67, 299 a 5200; Tapalgro n. 41, 500 a 4200. Santamarina e Hijos SA: (40) Herreras Vegas y Aleman vq. 40, 368 a 4000. S. L. Ledesma y Cía. SA: (72) Los Olmos vq. 13, 395 a 4100; 12, 363 a 4300; Macaya y Espil n. 14, 506 a 3700; 22, 493 a 3800. Wallace Hermanos SA: (144) Mogni nt. 48, 388 a 5000; Theill v. 13, 508 a 2500.

Otras consignaciones: Consignataria Blanes SRL (34); Consignataria Nieva y Cía. SA (45); Dotras, Ganly SRL (12); Gananor Pujol SA (10); Goenaga Biaus SRL (107); UMC SA (11).