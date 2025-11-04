Oferta abundante y valores con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy, martes, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas tuvo un ingreso de 12.220 animales descargados de 336 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de novillos. El Índice General registró una baja respecto al viernes del 0,27%, al pasar de 3182,731 a 3173,953 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 1,48%, tras variar de 3495,628 a 3547,499 pesos por kilo.

Los novillos, con 1375 cabezas, representaron el 11,34% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4000 con 469 y con 471 kg; $3950 con 518 kg, y $3880 con 458 kg. Por las mejores vacas se pagó $3450 con 460 kg; $3400 con 442 y con 490 kg, y $3300 con 573 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3920 con 319 kg; $3900 con 359 kg, y $3850 con 375 y con 397 kg, y en vaquillonas, $3860 con 331 kg; $3650 con 351 y con 352 kg, y $3600 con 415 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3173,953, mientras que el peso promedio general resultó de 427 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3547,499. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3547,505. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3561,677.Detalle de venta: 1375 novillos; 3060 novillitos; 3234 vaquillonas; 3476 vacas; 561 conservas, y 419 toros. Base 18 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (82) Acuña nt. 31, 315 kg a $3850. Aguirre Urreta Jorge SA: (75) Agrop. El Tala v. 31, 508 a 2600; El Maratejo vq. 26, 348 a 3600. Asoc. de Coop. Argentinas: (277) A.C.A. nt. 19, 343 a 3820; 39, 367 a 3840; 38, 356 a 3850; vq. 24, 313 a 3790; Hernandorena v. 19, 569 a 3300; Kuntz v. 22, 504 a 3200; Melamed n. 32, 451 a 3800.

Balcarce y Cía. SRL: (80) San José de la Colonia n. 18, 471 a 3320; Suc. Moreno n. 40, 472 a 3340. Blanco Daniel y Cía. SA: (685) Amera vq. 34, 357 a 3500; Don Eladio n. 20, 520 a 3350; v. 31, 507 a 3220; El Rastro vq. 30, 378 a 3500; Ferrero v. 35, 624 a 3120; Grupo D y V vq. 42, 335 a 3700; Langueyu vq. 20, 340 a 3750; Marinovic n. 24, 452 a 3800; Mas vq. 27, 386 a 2230; v. 35, 465 a 3200; Piermattei nt. 39, 410 a 3500; Rostirolla nt. 32, 383 a 3850; Suc. Badie v. 35, 479 a 3200. Brandemann Consignataria SRL: (214) Ballester vq. 22, 288 a 3700; Boyer y Turchi v. 36, 600 a 2200.Campos y Ganados SA: (220) García n. 25, 534 a 3900; Suárez v. 18, 533 a 3200.

Casa Massola SA: (108) Lena v. 34, 594 a 3200; Rivarola vq. 24, 413 a 3200. Casa Usandizaga SA: (206) Maillos v. 20, 507 a 3100; San Jorge Cereales y Hacienda vq. 19, 356 a 2200. Colombo y Colombo SA: (237) Agrop. Los Tordos v. 22, 462 a 2800; Est. San Sebastián nt. 35, 355 a 3300; Falco vq. 36, 291 a 3250. Colombo y Magliano SA: (707) Agroliva v. 19, 540 a 3100; Cimero vq. 26, 317 a 3450; 20, 305 a 3500; 20, 290 a 3550; 24, 284 a 3850; El Recado vq. 34, 438 a 3350; 21, 373 a 3570; Gallo nt. 18, 429 a 3750; Gallo Tosso Consultores nt. 40, 391 a 3750; Lovizio vq. 36, 511 a 3410; Suc. Igarza v. 28, 493 a 2500. Consignataria Blanes SRL: (46) Borre nt. 22, 408 a 3250; vq. 24, 302 a 3200. Consignataria Melicurá SA: (301) Estab. Los Manantiales nt. 20, 431 a 3750; 21, 395 a 3800; La Cassina nt. 42, 403 a 3800. Crespo y Rodríguez SA: (111) Marín v. 34, 488 a 3100.

Dotras, Ganly SRL: (468) Ganadera Mapa vq. 22, 442 a 3400; 45, 379 a 3500; Ganly Agropecuaria nt. 21, 407 a 2500; vq. 38, 385 a 3000; Ganly vq. 21, 410 a 3000; Gaviña vq. 52, 332 a 3650; Gaviña n. 38, 462 a 3300; La Dorita Est. v. 25, 560 a 1800; 25, 700 a 2000; Paletta nt. 20, 389 a 3700; Salvadori vq. 51, 347 a 3650; Santa Rosa del Monte nt. 30, 347 a 3800. Ferias Agroazul SA: (214) Damasco vq. 31, 420 a 2600; Don Vicente nt. 25, 415 a 3250; Lagunak v. 22, 537 a 3000; Suárez vq. 26, 354 a 3100.

Gahan y Cía. SA: (202) Agro De Souza vq. 23, 327 a 3200; Cría nt. 36, 341 a 3250; vq. 42, 311 a 3300; Marina nt. 18, 382 a 3700; Paso Rocha vq. 23, 410 a 3250. Ganadera Salliqueló SA: (171) Piccone v. 28, 477 a 2600; Pollio n. 19, 436 a 3800; Pollio J. n. 18, 443 a 3800; Pollio M. n. 19, 439 a 3800. Gananor Pujol SA: (166) Lena v. 49, 520 a 2200; Núñez v. 24, 533 a 3100; San Manuel de Tandil v. 21, 514 a 3200. Goenaga Biaus SRL: (122) Laurica v. 24, 496 a 2300; Zabaleta n. 23, 504 a 3830. Gogorza y Cía. SRL: (81) Las Lanzas Agrop. v. 35, 495 a 3150. Gregorio Aberasturi SRL: (32) Golbeck n. 21, 471 a 3200.

MAG hacienda mercado agroganadero ESV

Harrington y Lafuente SA: (281) Agrupación Fortines vq. 48, 336 a 3000; Arambarri vq. 47, 375 a 3000; Dosio v. 25, 460 a 2800; Haras El Bagual nt. 25, 358 a 3000; Moro Hue v. 39, 500 a 2650; San Julián Agro vq. 21, 304 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (29) Mactilu09 v. 22, 484 a 3200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (325) Hornero Chico v. 27, 453 a 2100; 33, 432 a 2150; 28, 489 a 2300; Rouquaud Hnas. n. 30, 453 a 3600; Stadler vq. 32, 364 a 3620. Iriarte Villanueva Enrique SA: (45) Bernardi n. 22, 450 a 3350.

Jáuregui Lorda SRL: (386) Capeloni Semillas v. 34, 513 a 3050; 21, 469 a 3150; 30, 471 a 3200; Dapoto vq. 39, 279 a 2700; Klug v. 25, 554 a 2600; Monayer nt. 42, 359 a 3700.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (297) Astudillo y García nt. 22, 351 a 3200; Doble R. nt. 32, 380 a 3000; Gabrielli v. 35, 470 a 3100; García n. 19, 440 a 2500; nt. 21, 396 a 2500; Gaztambide vq. 59, 305 a 3700; Zabala vq. 19, 300 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (314) Agrop. Dos Pares vq. 45, 321 a 3230; Ponzio vq. 23, 303 a 3000; Sociedad Anónima de Cuatro vq. 24, 302 a 3000; Trezza y Cono v. 42, 532 a 3200. Llorente-Durañona SA: (128) Explot. San Carlos Pringles tr. 25, 682 a 3300; vq. 33, 324 a 3700; García vq. 22, 410 a 2200.

Madelan SA: (349) Bindella vq. 19, 317 a 3650; 19, 330 a 3680; Emidelia Solari Hnos. nt. 28, 372 a 3690; Est. y Cab. Los Corralitos nt. 20, 392 a 3800; Estab. La Hortensia nt. 28, 423 a 3770; Faguaga nt. 20, 350 a 3800; Los Barones v. 20, 487 a 3000; San Mariano n. 39, 471 a 4000; San Pedro Agrop. vq. 45, 328 a 3700. Martín G. Lalor SA: (416) Comp. de Tierras Tecka nt. 26, 354 a 3800; El Combate v. 27, 453 a 2900; Estab. Agrop. Bigua n. 22, 518 a 3950; Udale vq. 25, 363 a 3100; 45, 339 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (457) Mendizábal vq. 41, 385 a 3100; El Pinar Agrop. vq. 21, 330 a 3600; 22, 314 a 3650; 22, 309 a 3700; Fundación Funisal nt. 30, 379 a 3730; Marnanda vq. 33, 343 a 3600; Mic Agropecuaria v. 18, 497 a 2800; Muñoz v. 24, 535 a 2800; Rodríguez nt. 22, 414 a 3700. Monasterio Tattersall SA: (1664) Agropecuaria Santa Celia vq. 28, 409 a 3500; 18, 368 a 3600; 19, 352 a 3650; Aguerre n. 27, 542 a 3840; Algarra Hnos. nt. 50, 347 a 3800; v. 23, 440 a 2400; 18, 463 a 2650; Barrios Barón nt. 37, 386 a 3800; Cañada Perdida nt. 23, 342 a 3100; Camafer vq. 18, 312 a 3720; Campomax n. 40, 435 a 3440; Caribea nt. 31, 401 a 3800; Cía. Inversora Agropecuaria nt. 23, 452 a 3700; Don Ceferino vq. 24, 399 a 2400; Elava vq. 21, 420 a 3200; Escribano nt. 50, 333 a 3750; García vq. 18, 311 a 3800; Ipsden vq. 35, 310 a 3650; Bobbio nt. 59, 380 a 3800; La Gueya vq. 23, 346 a 3680; 29, 329 a 3750; Maguos vq. 18, 434 a 3440; Schmukler v. 24, 521 a 3000; Mónaco vq. 51, 270 a 3800; Nard vq. 36, 296 a 3750; Naturagro n. 30, 510 a 3700; S.Q.S. Agroinversores vq. 35, 285 a 3800; San Zenón Agrícola Ganadera v. 33, 433 a 3000; Trueba nt. 22, 380 a 3840.

Pedro Genta y Cía. SA: (195) Est. Don Santiago v. 30, 504 a 3000; Lambertini vq. 21, 332 a 3660; 28, 313 a 3750.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (530) Aguaribay vq. 18, 354 a 3500; Benedetti-Cerbino nt. 34, 398 a 3800; Blasfer vq. 32, 318 a 3650; La Dorita Est. vq. 24, 326 a 2700; La Querencia de Arata Hnos. vq. 18, 312 a 3600; Murga Hnos. v. 23, 510 a 2900; Rincón de López v. 35, 494 a 3250; San Mariano n. 39, 469 a 4000; Zingira vq. 22, 427 a 2000. Santamarina e Hijos SA: (129) Battistessa nt. 19, 395 a 3200; 18, 342 a 3300; vq. 18, 335 a 3150; Mathieu vq. 20, 375 a 1900.Wallace Hermanos SA: (243) Agrop. Los Ombúes nt. 28, 380 a 3800; Cooperativa Agrícola Ganadera n. 36, 488 a 3900; Mayordomo vq. 81, 323 a 3750; Urriaga y Hnas. nt. 19, 351 a 3250.

Otras consignaciones: Nieva H. y Asociados SRL (32); S. L. Ledesma y Cía. SA (69).