“Ganadores y perdedores”: en marzo, la maquinaria agrícola revirtió la caída y los patentamientos crecieron más de 24%

La maquinaria agrícola mostró en marzo una recuperación significativa tras la debilidad de febrero y dejó una señal positiva para el mercado, con mejoras tanto en la comparación mensual como interanual. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el repunte estuvo impulsado por una mayor dinámica comercial, el impacto de Expoagro y mejores condiciones de financiamiento, en un contexto en el que la cosecha comenzó a traccionar decisiones de inversión.

De acuerdo con los datos oficiales, en marzo se patentaron 437 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representó un incremento del 24,1% frente a las 352 unidades registradas en el mismo mes de 2025. En la comparación con febrero también se evidenció una mejora: el alza fue del 21,4%, ya que en ese mes se habían contabilizado 360 unidades.

Con este resultado, el acumulado del primer trimestre alcanzó las 1291 unidades, lo que implica una suba del 5,3% frente a las 1226 del mismo período del año pasado. Este desempeño permitió revertir el retroceso observado a comienzos de año y volver a ubicar al mercado en terreno positivo.

El informe detalló que el desempeño fue heterogéneo entre los distintos segmentos, con las cosechadoras como el rubro más sólido. En marzo se patentaron 80 unidades, lo que significó una suba del 48,1% respecto de febrero, cuando se habían registrado 54 equipos, y un crecimiento del 25% en la comparación interanual frente a las 64 unidades de marzo de 2025.

En tanto, los tractores mostraron una recuperación consistente, con 333 unidades patentadas en marzo. Esto implicó un incremento del 13,3% respecto de febrero, cuando se habían registrado 294 equipos, y una suba del 30,6% frente al mismo mes del año pasado, cuando se habían contabilizado 255 unidades.

El acumulado del primer trimestre alcanzó las 1291 unidades, lo que implica una suba del 5,3% frente a las 1226 del mismo período del año pasado Acara

Por su parte, las pulverizadoras evidenciaron una mejora en relación con el mes previo, aunque continúan siendo el segmento más rezagado del año. En marzo se patentaron 24 unidades, el doble que en febrero, cuando se habían registrado 12 equipos. Sin embargo, en la comparación interanual se observó una caída del 27,3%, ya que en marzo de 2025 se habían patentado 33 unidades.

Para la entidad, Expoagro jugó un papel clave, con múltiples lanzamientos de productos, una oferta más amplia y una creciente presencia de maquinaria importada, especialmente de origen asiático que, “claramente llegaron para quedarse” Marcelo Manera

En este contexto, en Acara señalaron que el repunte de marzo no solo responde a una mejora puntual, sino también a un contexto comercial más dinámico. Para la entidad, Expoagro jugó un papel clave, con múltiples lanzamientos de productos, una oferta más amplia y una creciente presencia de maquinaria importada, especialmente de origen asiático que, “claramente llegaron para quedarse”.

Las pulverizadoras evidenciaron una mejora en relación con el mes previo, aunque continúan siendo el segmento más rezagado del año John Deere

Esta mayor competencia derivó en condiciones comerciales más atractivas para los productores, quienes encontraron oportunidades de financiamiento, principalmente a través de líneas del Banco Nación, en un escenario de tasas relativamente bajas. A esto se sumó el respaldo de una cosecha voluminosa, que incentivó la concreción de operaciones.

Sin embargo, en Acara advirtieron que “esta recuperación podría no sostenerse si no se corrigen algunos factores estructurales”. El volumen de negocios sigue siendo reducido y el aumento de la competencia presiona fuertemente sobre los márgenes de las empresas.

Además, remarcaron que las estructuras de costos de concesionarios y terminales fueron diseñadas para un nivel de actividad superior al actual, lo que genera tensiones adicionales en un mercado más chico y competitivo.

En este contexto, dijeron que el costo del capital de trabajo continúa siendo un desafío, especialmente en un escenario de “tasas positivas, que encarece el financiamiento operativo y condiciona la rentabilidad de los distintos actores de la cadena”.

Frente a este panorama, remarcaron que es necesario adecuar los modelos de negocio a la nueva realidad, “sabiendo que en toda transición hay ganadores y perdedores". Es decir, que la transición hacia un mercado más competitivo y con menor volumen implica ajustes que no serán homogéneos para todos los jugadores.

De hecho, la “evolución reciente del market share muestra una elevada volatilidad entre marcas y segmentos", lo que refleja un reacomodamiento en curso dentro de la industria.

Hacia adelante, para Acara, uno de los factores clave será la tasa de conversión de las operaciones iniciadas durante Expoagro, en particular los boletos firmados que aún deben concretarse.

En ese sentido, los próximos 45 días serán determinantes para evaluar la consistencia de la recuperación, especialmente una vez finalizada la cosecha, que es el principal motor de la demanda de maquinaria.

En resumen, el desempeño de marzo no solo revierte la caída de febrero, sino que también abre una nueva etapa de análisis para el sector, donde la competitividad, el financiamiento y la evolución de la demanda serán determinantes para definir el rumbo del año.