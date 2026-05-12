Expoagro encabeza una misión empresarial argentina en la feria Nampo de Sudáfrica

Desde hoy y hasta el viernes próximo, Expoagro impulsa una nueva misión institucional y comercial a la feria Nampo, en Bothaville, Sudáfrica, junto a las empresas Apache, Biogénesis Bagó, Gimetal y Roland H. El objetivo es consolidar vínculos estratégicos y generar oportunidades de negocios en un mercado con fuerte demanda de tecnología agropecuaria, según explicaron los organizadores.

Bajo el lema “Resiliencia a través de la innovación”, Nampo 2026 reunirá a productores, fabricantes y referentes internacionales del agro en un contexto marcado por la eficiencia productiva, la adopción tecnológica y la sustentabilidad. Al respecto, el director general de Nampo, Dirk Strydom, señaló que la resiliencia implica hoy “la capacidad de adaptación, la toma de decisiones y la búsqueda de rentabilidad sostenible”. En ese contexto, destacó que la feria concentra soluciones y tecnologías orientadas a esos desafíos.

Desde la Embajada Argentina en Sudáfrica indicaron que la participación nacional permite posicionar la tecnología agropecuaria del país en uno de los principales mercados de África. Según remarcaron, tras dos décadas de presencia ininterrumpida en la muestra, la Argentina es percibida como un proveedor de soluciones tecnológicas para el agro. Además, señalaron que el país contribuye a la seguridad alimentaria sudafricana como exportador de cereales, oleaginosas, carnes y aceites, y que la misión abre la posibilidad de complementar esa oferta con tecnología aplicada a la producción agrícola y ganadera.

Sudáfrica necesita tecnología agrícola Sunshine Seeds - Shutterstock

En ese contexto, la empresa cordobesa Roland H participa por primera vez en Nampo, donde presentará la motodesmalezadora ROLAND H001 5x4 y una línea de equipos que incluye motodesmalezadoras, tractodesmalezadores, minitractores, tractores, desmalezadoras, acoplados e implementos agrícolas. Su presidente, Franco Rolandi, explicó que el interés por África radica en la demanda de soluciones para el mantenimiento de espacios productivos y urbanos, y señaló que el objetivo central es avanzar en la búsqueda de distribuidores en Sudáfrica y otros países del continente.

También debuta como expositor Gimetal. Su socio gerente, Mauricio Giacomossi, indicó que la empresa presenta todo su portfolio, con foco en maquinaria de siembra directa orientada a pequeños y medianos productores. Detalló que exhiben equipos con sistemas de rápida conversión entre trabajo y traslado, además de tecnologías vinculadas a la agricultura de precisión. El objetivo, explicó, es evaluar la adaptación de los productos a los suelos sudafricanos, avanzar en acuerdos comerciales y posicionar la marca.

Apache, en tanto, participa nuevamente del evento con la presentación de sus sembradoras de granos gruesos Apache 27000+ y Apache 99000. Los equipos están orientados a la siembra directa, una práctica en expansión en Sudáfrica, donde se registran 4,5 millones de hectáreas productivas, con predominio del maíz. Fernando Porcel destacó que la demanda local se orienta a niveles de precisión similares a los aplicados en la Argentina y subrayó la contribución de tecnologías como Precision Planting a la mejora de rendimientos.

Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma)

Sobre la presencia argentina en la feria, el presidente de Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Hernán Zubeldía, remarcó que la experiencia en Sudáfrica es un caso representativo del proceso de internacionalización de la maquinaria agrícola nacional, con foco en sistemas de siembra directa y almacenamiento de granos.

El ministro de Agricultura, John Steenhuisen, recibió el millón de dosis Gobierno de Sudáfrica

La misión se desarrolla en un contexto de fortalecimiento de la agenda bilateral. Desde la Embajada recordaron que, durante una reciente visita oficial a la Argentina del ministro de Agricultura sudafricano, John Steenhuisen, se acordó avanzar en esquemas de cooperación técnica en sanidad animal, comercio agrícola y seguridad alimentaria.

En ese contexto, Biogénesis Bagó participa con el objetivo de consolidar su rol en sanidad animal. Su director comercial para África, Daniel Helou, señaló que la empresa acompaña la respuesta sudafricana frente a la fiebre aftosa, aportando vacunas, conocimiento técnico y experiencia en la gestión de emergencias sanitarias, con una estrategia orientada a relaciones comerciales de largo plazo.