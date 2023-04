Ganancias: un paro complica la actividad de las principales terminales de exportación

escuchar

SANTA FE.- Las actividades generadas por cargas y descargas que se trasladan por la Hidrovía del circuito Santa Fe al norte (hasta Paraguay) por el río Paraná, comenzaron a ralentizarse este lunes como consecuencia de una protesta de los trabajadores portuarios de las estaciones radicadas en el Gran Rosario, uno de los polos industriales exportadores más importantes del país, en reclamo por un alivio en el pago de Ganancias.

A esa protesta se le suma un paro de fleteros que interrumpen los accesos a los puertos, por lo que también se ven afectadas las terminales cerealeras ubicadas entre Timbúes y Arroyo Seco.

El titular del Sindicato de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, sostuvo que “se va a paralizar el corredor de la Hidrovía, que permanecerá sin las actividades de dragado y balizamiento”.

El plan de lucha de los portuarios continuará el miércoles con un bloqueo en las terminales del puerto de Buenos Aires, Dock Sud y en el corredor Zarate-Campana. Y el viernes concluirán las medidas de fuerza con la paralización del Astillero Río Santiago.

Actividad exportadora

No obstante, según fuentes empresarios, la protesta aún no generó grandes inconvenientes en la actividad portuaria y cerealera. Ello se tiene en cuenta en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que, por ahora, desestima el dictado de una conciliación obligatoria, explicó una fuente a este diario.

Al paro de portuarios se sumaron fleteros Marcelo Manera - LA NACION

Es más: los informes de las primeras horas de la mañana de este lunes reflejaron actividades normales en las principales terminales cerealeras del país y sin impacto alguno en la actividad exportadora. Esa situación llevó a que la cartera laboral haya decidido no hacer uso de la disposición que obligaría a los gremios a dejar sin efecto las medidas gremiales.

El reclamo puntual es por la inclusión en el programa del gobierno nacional para atenuar las imposiciones de Ganancias. “Los anuncios, de los que no se conocen los detalles, están pensados desde la lógica del comercio y la industria, y nosotros tenemos una lógica de trabajo diferente donde no hay horas extras, viáticos ni movilidad”, sostuvo Schmid este lunes.

“La medida es contundente, pero eso no nos alegra. Si bien uno está conforme que los compañeros acepten, cuando uno llega al paro es porque no tuvimos respuesta. Cuesta hacerles entender cuál es la forma de encarar el sector portuario”, admitió.

Más allá de las causas actuales que generan la protesta, los portuarios advierten sobre una posible monopolización en el puerto de Capital Federal, con despidos, e insisten con medidas para que el Impuesto a las Ganancias no afecte sus salarios.

Desde la asunción de Alberto Fernández, los portuarios vienen reclamando la derogación del Decreto 870/2018, con el cual la gestión de Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, había llamado a licitación nacional e internacional para la “construcción y explotación” de una única terminal operativa en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de las tres que funcionan actualmente.

Advierten que la menor actividad también tiene un impacto para la carga de buques Marcelo Manera - LA NACION

Ante una consulta, Edgardo Arrieta, otro de los dirigentes portuarios, explicó que “esa posibilidad afecta a los puestos y genera un monopolio manejado en Buenos Aires y cierra la posibilidad de que haya más de un inversor controlando la actividad”.

“Hace rato solicitamos que este gobierno levante el decreto (870/2018) para ampliar ese puerto, pero no hemos sido escuchados. Lo tiene Presidencia, pero si la derogación no se concreta en estos días, después entramos en terreno electoral y será demasiado tarde”, aseguró Arrieta.

“Esto significa que actualmente el gobierno no hizo uso de ese decreto pero tampoco lo derogó. Al no derogarlo, existe la posibilidad de que en un eventual cambio de gobierno la legislación se termine aplicando y la actividad en Capital Federal se unifique en una sola empresa, sin certezas para el futuro de los trabajadores”, agregó la fuente consultada por LA NACION.

Desde las empresas

Por su parte, el gerente de la Cámara de Actividades Portuaria y Marítima (CAPyM), Guillermo Wade, consideró esta tarde que “la huelga está afectando absolutamente todos los puertos de Rosario. Están todos parados producto del paro de Urgara [recibidores de granos] y la medida impide la carga de los buques”, sostuvo. Destacó que las medidas afectarán el necesario ingreso de divisas al país, después de que el gobierno nacional renegociara las metas de acumulación de reservas del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, una fuente gremial que pidió no ser identificada dijo que de no recibir una respuesta oficial a los reclamos los conflictos se van a ir escalonando y que el Ministerio de Trabajo de la Nación ya agotó las instancias de negociación, por lo que no podrá convocar a conciliación obligatoria.