Ganaron un concurso, viajaron por primera vez en avión a Buenos Aires y probaron una famosa hamburguesa

“Hay lindos premios” fue la única pista que Adriana Carolina López les dio a sus alumnos de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires” de San Salvador de Jujuy cuando los invitó a participar del concurso “Pasión por la Carne Vacuna Argentina”, promovido por el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que había visto en redes sociales. El entusiasmo de los chicos de séptimo grado por competir fue instantáneo, sin siquiera imaginar que todo el compromiso, dedicación y esfuerzo que estaban por invertir los llevaría a vivir su primer viaje en avión, a conocer Buenos Aires y a disfrutar de su primera comida en McDonald’s.

A principios de mayo pasado, López navegaba por Facebook cuando se encontró con la convocatoria al concurso dirigido a estudiantes de sexto y séptimo grado y primer año de la secundaria de todas las escuelas del país. “Me llamó la atención, lo comenté en la escuela y nos pareció una muy oportunidad para que los niños investiguen sobre el aspecto nutricional de la carne”, relató López.

Los estudiantes recorrieron Buenos Aires

El concurso tenía como objetivo promover la investigación y el debate en las aulas de todo el país sobre la producción ganadera, la sustentabilidad y los beneficios de la carne vacuna para la salud humana. Los estudiantes fueron desafiados a demostrar su destreza y creatividad mediante la exploración y el uso de recursos técnicos en la creación de propuestas innovadoras, ya sea en forma de monografías, relatos fotográficos, podcasts o videos.

“Decidimos realizar un video al estilo del noticiero local”, dijo Adriana mientras detallaba cómo los alumnos trabajaron para crear un relato audiovisual que abordó diversos aspectos relacionados con la carne vacuna. En esa producción participaron activamente los alumnos, nutricionistas, la cocinera de la escuela y especialistas del sector.

De acuerdo con el Ipcva, más de 1000 establecimientos educativos de todo el país mostraron interés en esta primera edición del certamen, y finalmente fueron evaluados 105 trabajos por un jurado compuesto por miembros de diferentes entidades, entre ellas la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), la Asociación Argentina de Braford, el Centro de Consignatarios Directos de Hacienda y la Cámara Argentina de Feedlot. Este jurado distinguió 32 trabajos provenientes de 17 provincias.

La victoria para la Escuela N° 321 llegó un mes después a través de una llamada telefónica que anunciaba su triunfo.“No lo podía creer”, expresó la docente. El título de “Gran Campeón Nacional” otorgaba a los ganadores un viaje educativo y recreativo para todos los estudiantes del curso a la ciudad de Buenos Aires con una estadía de tres días y dos noches, incluida una visita a la Exposición Rural de Palermo 2023. También una mochila con útiles para cada alumno, una notebook para la o el docente responsable del grado, set de cortes vacunos envasados al vacío para el grado, entre otros.

Los estudiantes en la Facultad de Derecho

“Los chicos se emocionaron desde el momento en que les dije que les iban a regalar una mochila con útiles escolares. Algunos me decían: ‘Seño, desde hace dos años que tengo mi mochila rota’. Así que cuando les dije que íbamos a Buenos Aires, no entendían nada. Saltaban por todo el aula, algunos incluso no pudieron contener las lágrimas”, indicó.

Para muchos de los estudiantes, esta oportunidad marcó su primer encuentro con la ciudad de Buenos Aires, con 23 de ellos sin experiencia previa en vuelos al igual que dos de los profesores que los acompañaron. Además, varios de los estudiantes tampoco habían tenido la oportunidad de disfrutar de una comida en McDonald’s.

Durante tres días los estudiantes recorrieron la Capital Federal, también asistieron a la Exposición Rural de Palermo y a la entrega de premios CITA a la innovación tecnológica en el marco de la muestra donde fueron ovacionados por el público cuando les entregaron un reconocimiento. “Es una experiencia que nunca en su vida olvidarán”, dijo la maestra.

Los chicos estuvieron en el local de comida Gentileza de la escuela

“Nos sentimos absolutamente satisfechos de haber tenido la posibilidad de hacer el concurso y que estos chicos hayan podido venir a disfrutar de Buenos Aires. El esfuerzo que se hizo quedó totalmente compensado”, expresó Jorge Grimberg, presidente del Ipcva.

El directivo destacó que el rostro de alegría de los estudiantes. “Los chicos tuvieron un comportamiento ejemplar, un respeto y unas ganas de disfrutar de esta oportunidad que es admirable”, agregó.

En relación al concurso comentó: “El objetivo principal fue que los chicos y los docentes investigaran y debatieran temas relacionados con la producción y el consumo de carne porque, aunque es el alimento preferido por casi todos los argentinos, hay aspectos poco conocidos por la gente y mayormente no están incluidos en los contenidos curriculares”.

