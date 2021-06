Gastón Peers, el barón belga que admiraba los caballos y el campo argentino

Los Peers, en Bélgica, estuvieron vinculados a la actividad agropecuaria; por ello el periódico “El progreso agrícola y pecuario” de Madrid en 1903, a raíz del Congreso internacional de lechería de Bruselas manifestaba: “En la excursión facultativa al establecimiento de Oostcamp, que dirige el Barón (León) Peers de Nieuwburg, presidente de la Société National de Laiterie, donde diariamente se tratan de 40 a 50.000 litros de leche.”

El barón Gastón Peers nació en Bélgica el 28 de diciembre de 1867, pasó a Buenos Aires en el paquebote Oreno que en 1888. Consiguió trabajo en la Estancia San Mauricio, y partió desde Buenos Aires a caballo acompañando a un resero con una tropa que llevaba a un campo vecino; en una de las primeras noches a campo abierto son atacados por perros cimarrones que repelieron a los tiros.

Su hija Carmen en “Éramos jóvenes seguimos andando el siglo y yo”, además de describir detalladamente episodios de la vida familiar, trascribe cartas de su padre a la familia Peers: “Los caballos aquí son de una resistencia increíble. Montados, no conocen otro andar que el galope que mantienen durante horas sin otro alimento que un poco de pasto..” y “Me he puesto de primera fuerza en el lazo y de tanto aplicarme no le temo a los más fuertes gauchos...”

Luego pasó a trabajar en la estancia San Carlos en Vedia, provincia de Buenos Aires, allí no habrán faltado oportunidades de organizar boleadas, yerras y jineteadas entre otras tareas a caballo.

En 1898 por decreto del presidente Roca se autorizó a Alberto Oostendorp y Gastón Peers de Nieuwburgh a establecer en el país una sucursal de la Compañía Anónima belga “Estancias Amberenses Sud-Americanas”

Raúl Crasso en “Historia de mi ciudad, Vedia” comenta que el “Sr Oostendorp llegó a totalizar 53.790 hectáreas, en el partido de L. N. Alem bajo los títulos de Oostendorp y Cía., Cía Pastoril Argentina Belga y S.A Estancias Amberenses Sudamericanas: el administrador de estos campos fue el Barón Gastón Peers quién vivió en la estancia San Carlos hasta 1902, año en que Oostendorp vendió sus campos a Edmundo B. Perkins (futuro consuegro de Peers), Juan J. Baurin y Casimiro De Bruyn”.

El barón Peers fue un admirador del campo argentino, pero sin lugar a dudas el caballo fue su pasión. En el polo se consagró en 1901 en lo que actualmente se conoce como Campeonato Argentino Abierto de Polo con el equipo San Carlos, integrado por el barón, dos peones de la estancia San Carlos, Roque Fredes y Juan Carrizo y Percy Talbot de Rosario. En 1908 con Sociedad Deportiva ganó el Abierto de Tortugas y en 1920 a los 52 años participó en las Olimpíadas representando a Bélgica.

En concursos hípicos ganó salto en barrera, en 1900 en la Sociedad Rural Argentina, con su caballo Rendor. En 1902 salió segundo con Old Style. No fue ajeno a las carreras, en Hurlingham en 1898 participó su caballo “El Corto”, en el Hipódromo presentó en 1902 a su alazán Can can, el zaino Tenebroso y el alazán Cristal, entre otros.

Con su “Mail Coach” tirado por cuatro caballos se lució en diversos paseos y desfiles; este carruaje se conserva en el Museo San Huberto de la Reserva Natural Parque Luro, Provincia de La Pampa.

Contrajo matrimonio el 18 de octubre de 1899 en la Iglesia de Las Victorias en Buenos Aires, con Ernestina Costa y Oliveira César. El 28 de agosto de 1922 en Bélgica viajando en una Bugatti, con su hija Carmen, falleció al chocar al caballo de un conscripto que se cruzó en el camino.