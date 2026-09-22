Gesto a Milei: la Bolsa de Cereales valoró la baja de las retenciones y pidió avanzar hacia la eliminación: “Es fundamental”

La reducción de las retenciones y la discusión por una nueva ley de semillas ocuparon un lugar central en el discurso de Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante el Lanzamiento de la Campaña Gruesa 2026/27. Frente a representantes del Gobierno, autoridades provinciales, productores, empresas y entidades de la cadena agroindustrial, el dirigente destacó el rumbo de algunas de las medidas oficiales y planteó los desafíos que todavía enfrenta el sector para ampliar la producción y las exportaciones.

Marra valoró especialmente el proceso de disminución de los Derechos de Exportación (DEX) impulsado por la administración de Javier Milei y consideró que se trata del camino que debería continuar la Argentina. En ese sentido, recordó el anuncio que el propio Presidente realizó en mayo pasado en la Bolsa de Cereales, cuando comunicó un esquema de reducción para los principales granos. “Lo dijimos ese día y lo reiteramos hoy que valoramos cada paso que se dé en la reducción de los DEX”, afirmó.

El titular de la entidad fue más allá y planteó que el objetivo debería ser avanzar gradualmente hasta la eliminación de ese tributo. “Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental”, señaló. Según explicó, el impacto no se limita al resultado económico de los productores, sino que puede modificar los incentivos para toda la cadena.

“No solamente porque mejora el resultado del productor, sino porque genera mejores incentivos para producir, invertir, incorporar tecnología y exportar. Cuando el agro produce más, ese crecimiento se extiende mucho más allá de la tranquera”, sostuvo.

La posición expresada por la Bolsa de Cereales se da en un contexto en el que el Gobierno viene anunciando un sendero de reducción de las retenciones. En mayo pasado, Milei anunció una baja para el trigo y la cebada 7,5% al 5,5% y que, desde enero de 2027, la soja tendrá una reducción gradual vinculada con la evolución de la recaudación. Luego, el Gobierno formalizó mediante el decreto 423/2026 un esquema de reducción gradual de los DEX para los principales cultivos, con un horizonte que llega hasta 2028, incluyendo, además de la soja, el maíz, el girasol y el sorgo.

El titular de la entidad fue más allá y planteó que el objetivo debería ser avanzar gradualmente hasta la eliminación de ese tributo

Para Marra, sin embargo, la discusión tributaria constituye solamente una parte de una agenda más amplia: “La Argentina necesita seguir trabajando sobre competitividad, infraestructura y logística, financiamiento, acceso a mercados, simplificación tributaria y regulatoria, innovación, propiedad intelectual y previsibilidad para las inversiones”.

En esa línea, destacó el vínculo que la entidad viene manteniendo con diferentes áreas de la administración nacional. “Hemos podido llevar propuestas concretas, sentarnos a discutirlas y trabajar técnicamente con distintas áreas del Estado en una agenda para crecer”, dijo.

Semillas

Uno de los puntos sobre los que puso especial énfasis fue la agenda de semillas. Para la entidad, la actualización del marco regulatorio constituye una oportunidad para mejorar los incentivos a la innovación y facilitar el acceso de los productores a nuevas tecnologías. El tema cobró fuerza durante este año a partir de las negociaciones abiertas por el Gobierno entre las entidades rurales y la industria semillera: “Uno de esos temas es la agenda de semillas, innovación y propiedad intelectual. Tenemos por delante la oportunidad de construir un esquema mejor que el actual y es muy importante que ese camino se esté trabajando con toda la cadena de valor”.

En semillas planteó la necesidad de alcanzar un “esquema equilibrado, moderno y posible” que genere oportunidades para todos los eslabones

En su exposición, Marra vinculó directamente la discusión sobre semillas con la capacidad de crecimiento de toda la agroindustria: “El objetivo es generar mejores incentivos para la inversión y la innovación, para que mejores semillas y tecnologías lleguen al productor y nos permitan producir más”.

El dirigente buscó, además, ampliar la mirada sobre quiénes se beneficiarían con una mayor incorporación de genética y tecnología: productores, acopios, corredores, cooperativas, quienes industrializan y quienes exportan, las empresas de insumos y los profesionales que asesoran. Por eso, planteó la necesidad de alcanzar un “esquema equilibrado, moderno y posible” que genere oportunidades para todos los eslabones.

La agenda que planteó la Bolsa no quedó restringida a las retenciones y las semillas. Marra también destacó el trabajo sobre Buenas Prácticas Agropecuarias, la digitalización de instrumentos comerciales y la modernización de herramientas destinadas a facilitar el financiamiento de la producción. En particular, mencionó la prenda de cultivos y la posibilidad de avanzar hacia mecanismos digitales que reduzcan costos y burocracia.

Otro de los puntos destacados fue el avance legislativo de una nueva Ley de Biocombustibles. Marra señaló que el Senado había dado media sanción al proyecto y consideró que se trata de una oportunidad para transformar una mayor producción de soja, maíz y caña de azúcar en agregado de valor, inversiones y empleo en el interior del país.

Por otra parte, para Marra, si la Argentina pretende aumentar la producción y las exportaciones durante los próximos años, deberá acompañar ese crecimiento con mejores rutas, ferrocarriles, accesos a los puertos y vías navegables: “La competitividad no termina en la tranquera”.

El Lanzamiento de la Campaña Gruesa también incorporó el III Outlook Mercosur, que proyecta el futuro de la producción agroindustrial regional para la próxima década. Para Marra, esta mirada permite identificar oportunidades y restricciones y pensar mejores políticas para una región con potencial para consolidarse como una de las grandes productoras de alimentos, energía y biomasa del mundo.

Con esa perspectiva, el presidente de la Bolsa de Cereales destacó las capacidades de la Argentina para crecer: “Tenemos los recursos, el conocimiento, la capacidad productiva y una cadena agroindustrial que ha demostrado una y otra vez que sabe responder cuando encuentra las condiciones adecuadas”.