Este lunes comenzó una nueva edición del reality show Gran Hermano, el ciclo conducido por Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Entre la veintena de concursantes ingresaron dos jóvenes relacionados con el sector agropecuario. En el video de presentación y durante la primera noche “en familia”, dentro la casa, comentaron a qué se dedican en el campo y cómo es su estilo de vida.

Uno de ellos es Alan Simone, un participante de la Ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, quien contó por qué termino en el reality show, uno de los programas más vistos de la tevé argentina. “No terminé la escuela, repetí dos veces, y mi viejo me dijo ‘a trabajar, a la escuela no vas más’”, relató. En ese sentido, agregó: “Trabajo en un campo con mi viejo, andamos con la cosecha y la siembra. Me gusta”, completó. Simone contó que desde los 15 años y hasta ahora siempre trabajó en el campo: “Es algo que me gusta”.

“Soy muy tranquilo. Siempre trato de llevarme bien con la gente… Soy gracioso, me gusta tirar facha y hacerme el lindo. No sé bailar, alguno sé, alguna payasada, pero no sé bailar. No sé con qué me voy a encontrar, voy con los brazos abiertos a todo”, dijo durante su video de presentación. Al momento de encontrarse con Del Moro, el conductor se reconoció en él: “Viene del campo como yo”.

El reality show también tendrá un joven representante del agro que llegó a participar desde Corrientes. Se trata de Williams López, quien se presentó como “peón -personal de campo”. “Entro por un futuro mejor para mí y para poder estudiar lo que siempre quise que fue veterinaria”, contó esperanzado el joven. Además, dijo que pese a que tenía redes sociales, no les daba mucha bola. Entre las cosas que le gustan comentó está la música: “cumbia, chamamé y algo de folklore”.

El joven, de 20 años, oriundo del pueblo de Santa Luisa, Corrientes, una localidad que tiene 20 habitantes, dijo: “Siempre ando con boina, camisa y bombacha”.

“Me levanto, desayuno con mate, ayudo a mi viejo con los bichos y siempre hago algo para no estar aburrido”, relató. “Mi mejor regalo siempre fue mi familia, mis viejos, mi mamá y mi hermano. El mate no puede fallar”, completó.

Mientras los participantes se presentaban, una de las concursantes le preguntó a Simone por el lugar y las condiciones donde vivía. “¿Y vivís en el campo, tipo en una chocita?”, indagó. Ante la duda, el oriundo de Chivilcoy acotó: “No, no en el campo”. La duda, comentó la concursante, no era porque fuera una “chocita de paja o mimbre”. “Está bien que pregunte. Vivo en Chivilcoy, en la ciudad, pero cuando trabajo en el campo puede que haya una semana o un mes que me quedo en el campo en una casilla rodante”, respondió.