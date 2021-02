Granos: de dónde venimos, cómo estamos y qué se puede esperar

Los precios: una oportunidad para aprovecharlos Crédito: Archivo

En la vida cada persona tendrá una experiencia pasada y una actual que comparar y sus sentimientos, recuerdos, vivencias, etcétera, hacen que las respuestas sean justamente personales. Pero, cuando vamos a los mercados, tenemos datos, gráficos, resultados que mostrar. Y, si bien los resultados del negocio también serán personales o mejor dicho "empresariales", hay algunos elementos que sí podemos comparar "objetivamente".

Con los precios de los granos, por ejemplo, también hay que definir a qué llamamos tiempo pasado. ¿Hace un mes? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Veinteaños? Mirando los últimos 20 años en Chicago, estamos en los mejores niveles desde julio de 2014 en soja y desde julio de 2013 en maíz. Es decir, en los mejores desde hace siete y ocho años, respectivamente. Son datos, no son sensaciones, ni emociones.

Ahora bien, una cosa es Chicago, el mercado de referencia y otra muy distinta (siempre históricamente) ha sido, es y será la Argentina.

Cuando tomamos valores en dólares por tonelada (oficiales) para valores a cosecha tenemos los siguientes gráficos:

En estos dos casos también podemos sacar de conclusión que los valores están en los mejores dentro de la serie considerada, 18 años.

Y dentro de las características "especiales" de la Argentina tenemos que estos precios a lo largo de los ciclos han sufrido cambios en los descuentos que reciben los productores (básicamente por cambios en los derechos de exportación).

Pero así y todo en el gráfico se comparan los valores que se pagaban en MATBA, es decir, descontados los derechos de exportación vigentes en cada ciclo.

Es real que el dólar considerado es el oficial, mientras que el blue cotiza (al instante de escribir esta nota) 46% por encima del valor oficial, pero es algo que hoy no podemos modificar desde nuestros lugares. El resto de las industrias, la economía formal, se mueve con esos mismos parámetros.

Lo que sí podemos es hacer uso de las alternativas que existen para capturar estos valores que están 40% por encima de los niveles que había hace un año para valores de la cosecha que está iniciando.

Valores Matba Rofex en dólares por tonelada soja mayo 22 comparado con primera cotización del 2020 que fue recién el 11 de marzo

Cómo están los valores de cierre Matba Rofex en dólares por tonelada versus las mismas referencias hace un año

Lo que viene

La gran incógnita es cómo seguiremos, siguen explotando los precios o repetiremos lo que ocurrió en ciclos similares donde vimos subas de precios muy fuertes en pocos meses. Para que estos mercados sigan explotando cada vez necesitan "más y más potentes" elementos que les permitan seguir subiendo.

Es difícil contestar esta pregunta. Si bien hoy no encontramos fácilmente elementos "bajistas", no debemos olvidar que en los ciclos anteriores esos elementos tampoco se encontraban fácilmente y en pocos días aparecían y modificaban el escenario en pocas semanas.

Si tomamos los niveles de "venta a precio", nos encontramos que en maíz fwd 2021 estamos en un porcentaje similar al que teníamos en el ciclo anterior (25% vs 26% 2020), mientras que en soja el nivel de mercadería con precio es bajísimo.

Al 3 de febrero, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura solo había con precio 3,4 millones de toneladas tomando la estimación de la Bolsa de Cereales nos da un porcentaje de sólo 7% vs 8,6 millones de toneladas que había en 2020, un 18% de la producción esperada.

Y entonces aquí creo que vale una reflexión a tener en cuenta. Estar esperando que ocurra un cambio en la realidad respecto a la brecha cambiaria (que favorezca al sector) parece muy, pero muy poco probable. En el mientras tanto, los precios pueden volver con su senda explosiva.

Pero si no lo hacen es probable que debamos vender con la misma brecha astronómica, pero partiendo de niveles inferiores a los actuales. Hay varias alternativas para capturar los niveles actuales, tratar de compensar el efecto de la brecha y, además, seguir participando si es que se dan mayores subas en los próximos meses. Los invito a sentarse y evaluarlas y de esa manera aunque se defina "no vender" o "no hacer nada" habrá sido después de evaluar todas las posibilidades.

La autora es asesora comercial

