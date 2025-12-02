La confianza del agro: se recuperó un indicador que miran los productores, pero sigue muy bajo el interés por invertir

CÓRDOBA.- El Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA) que elabora CREA se ubicó en 67 puntos, el mismo nivel que un año atrás, aunque el de perspectivas futuras registró la ponderación más alta desde marzo. En cambio, la evaluación de la situación presente se mantiene “estancada”. Es decir, los encuestados miran con optimismo hacia adelante, pero son cautos en el presente.

Ariel Angeli, a cargo de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, plantea que la recuperación del ICEA está fundamentada en la “posibilidad de que el ordenamiento de la situación macroeconómica permita generar los cambios microeconómicos necesarios para mejorar la competitividad de los negocios y la sostenibilidad de las empresas, promoviendo así el crecimiento y desarrollo de las comunidades en las que operan”.

Del procesamiento de datos se concluye que los encuestados todavía no perciben que sea un buen momento para realizar inversiones: solo 29% indica que las condiciones actuales son propicias para avanzar en ese sentido.

La encuesta SEA fue respondida por 1450 empresarios y 228 asesores CREA de las diferentes regiones productivas del país, tiene una periodicidad cuatrimestral. La próxima edición está prevista para marzo de 2026.

Campos anegados

El relevamiento también muestra que los excesos hídricos registrados en los últimos meses representan una situación crítica que afecta a muchas regiones y empresas agropecuarias, 29% de los encuestados presentan anegamientos que comprometieron en promedio 24% de la superficie productiva. Los mayores inconvenientes se registran en la provincia de Buenos Aires. El 60% afirmó que el problema le impactó en la situación productiva; 19% en la organizacional y social; 12% en la financiera; 7% en la comercial y 3% en la patrimonial.

“Más allá de la superficie que no se puede cosechar o sembrar por estar inundada, los anegamientos generan, además, disrupciones en sistemas ganaderos y lecheros, problemas sanitarios, impedimentos logísticos y complicaciones financieras, entre otros muchos problemas”, explica Angeli.

Campaña

En lo que respecta a la planificación de la campaña agrícola 2025/26, entre los consultados se prevé un crecimiento sustancial del área de maíz tardío con respecto a 2024/25, además de mejoras más moderadas de girasol y maíz temprano.

La mayor reducción de superficie agrícola de la campaña en curso corresponderá a la soja, principalmente por las condiciones de precios relativos menos favorables para la oleaginosa. “Las proyecciones de área por sembrar podrían experimentar modificaciones en las próximas semanas en función de la disponibilidad de superficie que sigue afectada actualmente por anegamientos”, aclara Angeli.

En la rotación de cultivos la mayor variación ponderada es la de maíz tardío (7%); girasol (2,1%) y maíz temprano (1,35%). Todo el resto registra una caída; la más importante es la de soja, con 6,38%.