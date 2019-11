Granos: las variables en juego tras las elecciones

Nicolás Udaquiola 03:35

Nicolás Udaquiola, de la consultora AZ Group, analizó en un video cómo sigue el mercado de granos luego de las elecciones.

Desde lo internacional, según explicó hay aspectos que siguen afectando a los precios como los problemas climáticos en los Estados Unidos y el retraso en las cosechas de soja y de maíz.

En cuanto al ámbito local, indicó que se sigue viendo "valores que son atractivos para la toma de decisión comercial, teniendo en cuenta costos y márgenes de cada empresa".

Se recomienda evaluar cuánto tendría que subir el mercado internacional para compensar la baja que podría llegar a generarse con distintos escenarios de retenciones y no sobre venderse en exceso.

"No generar pesos de más por ventas futuras para el año que viene sabiendo las medidas que tenemos hoy; con esos pesos no tenemos la facilidad que teníamos antes financieramente para hacer algunas operaciones", indicó. En esta línea, aconsejó "trabajar con coberturas pero no con exceso de compromiso de mercadería".