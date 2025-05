“Grave error”: un exvicepresidente del Senasa criticó la desregulación para importar vacunas veterinarias y habló de un riesgo

La apertura de la importación de vacunas veterinarias con un sistema de equivalencias a 30 días con otros países comenzó a plantear interrogantes sobre si puede representar o no riesgos sanitarios. La lupa está puesta sobre qué va a pasar con el control y las pruebas necesarias a campo.

En ese contexto, Carlos Milicevic, exvicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), quien estuvo en funciones entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de permitir la importación de estos productos, especialmente contra la fiebre aftosa, sin los controles técnicos adecuados.

El también productor agropecuario advirtió que esta medida podría comprometer la sanidad animal del país y su reputación internacional en materia agroalimentaria. Destacó que, en este contexto en el que el mundo atraviesa serios problemas sanitarios, en la Argentina se pone en riesgo la sanidad. Recordó que, por caso, con Brasil la situación no es recíproca, dado que en el caso para aprobar la vacuna antiaftosa en ese país demoró casi seis años, lo que evidencia la rigurosidad de los procesos de validación.

La desregulación alcanza a vacunas como las de brucelosis o leptospirosis, entre otras

Ahora, con la posibilidad de importar vacunas en tan solo 30 días, sin los controles técnicos idóneos, se corre el riesgo de introducir productos que no cumplen con los estándares sanitarios requeridos en la Argentina, según su opinión. “Suena lindo desregular, modernizar y desburocratizar, pero en este caso se pone en riesgo la salud y un patrimonio que tiene la Argentina: la sanidad animal. Estamos cometiendo un grave error; desde el punto de vista técnico, es un análisis equivocado. No miden el riesgo que supone hacerlo en el momento de mayor inestabilidad sanitaria en el mundo. La decisión de reducir de tetravalente a bivalente fue tomada en despachos políticos, no técnicos, porque hay una comisión técnica de fiebre aftosa que es la que debió analizar la pertinencia, y no lo hizo. Se están saltando pasos“, precisó.

La desregulación alcanza a vacunas como las de brucelosis o leptospirosis, etc. Más allá del debate por la vacuna antiaftosa y la importación desde Brasil que un laboratorio intenta ingresar a la Argentina y se metió en el juego, observó que Europa atraviesa once focos de aftosa después de muchos años, sin dar demasiada información de sus características epidemiológicas. Además, hay peste porcina africana en 14 estados europeos. Y un nuevo brote de influenza aviar en Brasil que tiene impacto en sus exportaciones. A todo esto, Estados Unidos está enfrentando un grave problema de influenza en bovinos que produce mastitis en el rodeo lechero en 17 estados y cerca de 1000 tambos.

Tecnovax, que ya manifestó su intención de traer la vacuna desde Brasil y el año pasado advirtió por trabas locales para competir, solicitó la aprobación de registro de la vacuna Ourovac Aftosa, proveniente del laboratorio Ourofino Saúde Animal del vecino país.

Una campaña de vacunación del Senasa SENASA

“Se está haciendo hincapié en la aftosa y me parece que la norma pone en riesgo muchas otras enfermedades. La Argentina ha sido muy reconocida en el mundo por sus laboratorios en la mayoría de las enfermedades, y traer productos de tontas a locas, y en 30 días aprobar una vacuna para importarla —lo cual no da tiempo para nada—, llama la atención. Es una decisión que, para mí, obedece a necesidades políticas sin tomar en cuenta las capacidades técnicas del Senasa ni los análisis pertinentes", apuntó.

Resaltó que dado que el mundo atraviesa una situación sanitaria compleja, esto podría tener efecto no solo sanitario, sino en las exportaciones nacionales. "Lamentablemente en nuestro país, en vez de fortalecer nuestros estándares y nuestro organismo central en el cuidado de la sanidad animal, día a día, el Senasa está perdiendo fuerza en las decisiones, y los mejores profesionales se están yendo del organismo”, agregó.

El argumento para tomar la decisión, según planteó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en las redes sociales el día que se anunció la medida, fue por el precio de la vacuna que ofrecen los laboratorios en el país. En ese contexto, Milicevic señaló que, si el problema hubiese sido el costo para el productor, por qué no se avanzó con el expediente que está en el organismo sobre la vacunación de novillo y vaquillona, planteada para reducir la cantidad de vacunaciones. “Esa decisión, al final, no se llevó adelante. Ya estaba listo el análisis técnico y epidemiológico de la posibilidad de eliminar la vacunación de novillos. Ese novillo que ya tiene un montón de vacunaciones como ternero y como novillito, no hace falta vacunarlo porque después va a parar a un frigorífico. Si hubiesen querido quitarle el costo al productor, se podría haber avanzado tranquilamente con la eliminación de la vacuna para vaquillonas y novillos”, observó.

Carlos Milicevic, exvicepresidente del Senasa Gentileza

Como se ha mencionado, Brasil había dejado de fabricar vacunas contra la fiebre aftosa, por lo que ahora surge la incertidumbre sobre si los laboratorios que interrumpieron la producción volverán a fabricarlas y, en ese caso, a qué costo. Recordó que no se trata de evitar los controles, sino que el problema ya se evidencia cuando a algunas vacunas, próximas a su vencimiento y sin mercado en Brasil, intentaron ingresarlas a la Argentina. Ante esta situación, el Senasa exigió que se cumplieran todos los pasos necesarios de aprobación, incluidas las pruebas de eficacia y los requisitos técnicos mínimos, pero no superaron las pruebas.

“Desde lo político desburocratizar suena bien. Hay muchas cosas que mejorar, pero no de esta manera. La pérdida de mercados es un costo muy importante. El mundo de las exportaciones agroalimentarias no es un mundo abierto de ida y vuelta. La salud sanitaria es un patrimonio para la Argentina y debe ser prioridad”, sintetizó.