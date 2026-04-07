Hallazgo: identificaron la clave genética para evitar millonarias pérdidas en un importante cultivo

En un avance que podría reducir pérdidas millonarias en el cultivo de sorgo, un equipo integrado por investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba), el Conicet y la empresa Advanta Semillas logró identificar la región del genoma vinculada al brotado previo a la cosecha, un problema que puede afectar hasta el 30% del rendimiento. Según informaron desde la compañía, el hallazgo ya se está utilizando para acelerar el desarrollo de híbridos más tolerantes y mejorar la estabilidad productiva del cultivo.

El brotado precosecha ocurre cuando el grano germina aún en la planta, generalmente bajo condiciones de alta humedad y temperaturas elevadas, una situación frecuente en otoño. Este proceso no solo impacta en el volumen producido, sino también en la calidad industrial y comercial del grano, lo que agrava las pérdidas para el productor. De acuerdo con la información difundida por la compañía, el problema no se limita a campañas húmedas, sino que también puede aparecer en determinados ambientes cuando coinciden condiciones específicas durante la madurez del cultivo.

El hallazgo científico —publicado en la revista Plant Biotechnology Journal— permitió identificar un sector del cromosoma 9 vinculado a la dormición de las semillas, es decir, la capacidad de evitar que germinen antes de tiempo. Según explicaron desde la empresa, este descubrimiento resulta clave porque ese rasgo está separado del gen que regula la altura de la planta, lo que permite avanzar en híbridos que combinen buena arquitectura para la cosecha mecánica con mayor tolerancia al brotado.

En este punto, desde Advanta destacaron el valor del trabajo conjunto entre el sector público y el privado. “Este trabajo muestra el valor de los proyectos público-privados. Fauba tenía el material y la población de mapeo, y nosotros sumamos la genómica. Así logramos identificar una región genética clave que ahora nos permite analizar nuestros materiales y acelerar el desarrollo de híbridos más seguros para el productor”, señaló Pedro Pardo, coordinador de I+D de la compañía.

El sorgo, un cultivo de origen tropical que fue adaptado a climas templados mediante mejoramiento genético, ganó relevancia en los sistemas productivos por su resiliencia y menor requerimiento hídrico frente a otros cultivos. Sin embargo, arrastra desafíos históricos como el brotado precosecha, que limitan su potencial en determinadas regiones.

El hallazgo permite avanzar en híbridos de sorgo más tolerantes al brotado precosecha, un problema que puede generar pérdidas de hasta el 30% del rinde Advanta

En esa línea, Lisandro Guillaumet, breeder de la firma, remarcó que el descubrimiento impacta directamente en los programas de mejoramiento. Según explicó, esta herramienta permite acelerar la selección de materiales con mayor resistencia, lo que se traduce en mayor estabilidad productiva.

“El sorgo es un cultivo estratégico y en Advanta trabajamos hace años en desarrollar híbridos de alto rendimiento y adaptados a diferentes ambientes. Este descubrimiento nos permite seleccionar de manera más eficiente materiales con resistencia al brotado, aportando mayor estabilidad de cosecha y calidad de grano”, afirmó. De acuerdo con la empresa, el conocimiento ya comenzó a aplicarse en sus programas locales de mejoramiento, aunque su publicación también representa un aporte para todo el sector semillero, que podrá utilizar esta información para impulsar el desarrollo del cultivo.

“Queremos que el sorgo gane protagonismo en la rotación, y eso exige dar soluciones a desafíos históricos. Con este avance damos un paso más en ofrecer híbridos que aseguren rindes estables, granos de calidad y un cultivo más competitivo frente a otras alternativas”, concluyó Guillaumet.