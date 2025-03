“Hay conversaciones”: un gigante cripto puso en la mira de una posible inversión al grupo argentino Bioceres

“Hay conversaciones”. Con esa frase, distintas fuentes del mercado confirmaron lo que viene circulando desde hace varios días en el sector del agro: Tether Investments, emisora de la stablecoin USDT, le puso el foco al grupo de origen argentino Bioceres Crop Solutions, que hoy cotiza en el Nasdaq, tiene una valuación superior a los US$250 millones y factura con sus distintas unidades más de 440 millones de dólares. El grupo argentino está en el negocio de la biotecnología agrícola y los insumos.

“Todavía no está definido si es para una compra minoritaria o para asociarse, pero hay conversaciones”, insistieron ante este medio. Bioceres surgió en 2001 de una iniciativa de productores inquietos por explorar las posibilidades de la biotecnología. Tomaron, entre otros, el descubrimiento de la investigadora Raquel Chan sobre el gen de la tolerancia a sequía en girasol y lo llevaron al trigo y a la soja. La firma, en rigor, posee ya las aprobaciones de esa tecnología para su comercialización en los principales países productores e importadores del mundo.

Y, además, desarrollaron un negocio que les permitió sumar alianzas y empresas. La firma controla, por ejemplo, Rizobacter, la compañía de microbiología agrícola que es su nave insignia en materia de negocios. También, junto con la francesa Florimond Desprez, Bioceres creó Trigal Genetics para comercializar variedades de trigo.

Según fuentes consultadas, como no hay obligación de informar si no se supera el 5% de participación, no está claro si hoy Tether tiene una presencia como accionista del grupo Bioceres. Sin embargo, destacaron que hay contactos.

Bioceres desarrolló trigos con tolerancia a sequía Bioceres

El mes pasado, Tether anunció la compra de una participación minoritaria en el club Juventus de Italia. Allí, en un comunicado, la firma dio pistas sobre sus próximos planes entre los cuales incluyó a la biotecnología con una vinculación con el deporte. Así lo expresó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether: “En consonancia con nuestra inversión estratégica en la Juve, Tether será pionera en la fusión de nuevas tecnologías, como activos digitales, inteligencia artificial y biotecnología, con la consolidada industria del deporte para impulsar el cambio a nivel mundial”.

El activo digital de Tether, USDT, posee una capitalización de mercado de más de 140.000 millones de dólares y tiene más de 400 millones de usuarios.

Vale recordar que Adecoagro, el gigante agroindustrial creado por argentinos que salieron a captar plata por todo el mundo, en febrero pasado dio a conocer que Tether también estaba interesado en su empresa: “Adecoagro informa que el día viernes 14 de febrero recibió de parte de Tether, su principal accionista, una oferta no vinculante para adquirir hasta el 51% de sus acciones. El management y el directorio de la compañía están analizando la propuesta junto a sus asesores legales y financiero”. Tether tiene 19,4% de participación en Adecoagro. Según fuentes al tanto, todavía no hay una definición sobre la oferta del gigante del mundo cripto. Pero siguen las conversaciones.

Para el caso de Bioceres, cuyo CEO es Federico Trucco, una presencia fuerte de Tether representaría una espaldarazo para su plan de expansión, por ejemplo, con su tecnología de tolerancia a sequía. Sobre esto último, la firma está trabajando con un socio norteamericano para la tecnología en trigo en EE.UU.

El último mes, como grupo, Bioceres Crop Solutions reportó, para el segundo trimestre fiscal que finalizó el 31 de diciembre pasado, una caída del 24% en sus ingresos desde el récord anterior trimestral de US$140,2 millones: quedaron en US$106,7 millones. En ese momento atribuyó el resultado a la complicada situación que afrontó el sector con inventarios altos y merma de precios, entre otros puntos.

La acción de Bioceres está en US$4,5

En esa oportunidad comunicó la salida de los rubros de producción y venta de semillas para enfocarse en el desarrollo de biotecnología y en alianzas con otras compañías. “Hemos tomado la decisión estratégica de salir del negocio de mejoramiento genético, producción y venta de semillas, y en su lugar, establecer alianzas con líderes de la industria que están mejor estructurados para estas actividades”, explicó Federico Trucco, CEO de la compañía.

La firma selló una alianza con GDM para utilizar la plataforma Verdeca para el desarrollo y comercialización de variedades de próxima generación que combinan más rindes y rasgos biotecnológicos, informó.

