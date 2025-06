Horas decisivas: el secretario de Agricultura les confirmó a los presidentes de los consejos del INTA que habrá fuertes cambios en el organismo

Los trabajadores y directores de diversas áreas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) viven momentos de incertidumbre ante la espera del decreto del gobierno nacional que tendría un fuerte impacto sobre la conducción del organismo. Para tratar de contener esta situación, presidentes de Consejos Regionales del ente se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El funcionario confirmó que el decreto está próximo a salir y hará modificaciones sobre el INTA. Se esperan modificaciones sobre la gobernanza del Consejo Directivo, la autarquía y los Centros Regionales, según trascendió en su momento.

A la reunión asistió un representante por región. Estuvieron Silvana Putelli, presidenta del Centro Regional Mendoza y San Juan; Cristian Bagnardi, presidente del Consejo Regional Buenos Aires Sur; Silvana Somadossi, del Centro Regional Patagonia Norte -Sur; Daniel Lupi, representante de la Comunidad Científico - Técnica; Emiliano Durán, del Centro Regional Santa Fe; Ricardo Piskulich, presidente del Centro Regional Catamarca y La Rioja; Roque Budeguer, presidente del Centro Regional Tucumán y Santiago del Estero; y Oscar Barbera, del Centro Regional Corrientes y coordinador de los presidentes de los distintos Consejos. Iraeta confirmó que se realizará un cambio profundo en la gobernanza y una transformación significativa del INTA.

En ese contexto, los representantes llevaron una carta a la que adhirieron 21 presidentes de Consejos Regionales y Centros de Investigación del INTA, quienes reafirmaron su compromiso con la mejora del sistema de investigación y transferencia tecnológica agropecuaria. En la misiva solicitaron a Iraeta y a los ministros Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, una entrevista para expresar su respaldo a un modelo de INTA descentralizado, representativo y eficiente.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura Guillermo Billordo - Guillermo Billordo

Destacaron la legitimidad de su representación, construida con casi 1000 dirigentes de sectores diversos, que participan ad honorem en la toma de decisiones estratégicas y operativas de la institución. Detallaron la estructura federal del INTA, con representación plural de entidades rurales, universidades, gobiernos provinciales, científicos y empleados. Subrayaron que esta red institucional garantiza que la planificación, evaluación y dirección del organismo respondan a realidades locales. Dijeron que la experiencia acumulada y la participación activa en la formulación de políticas y planes regionales son presentadas como elementos claves que sustentan la eficacia de la gobernanza del INTA.

En la carta manifestaron una firme defensa de la autarquía del organismo. Advirtieron que la reducción de personal en la última década no ha debilitado su operatividad, y que incluso han propuesto reestructuraciones que aún no han sido tratadas. Rechazaron cualquier intento de centralizar el control del INTA y exigieron que “las decisiones respondan a criterios técnicos y federales, no políticos ni arbitrarios”.

Alertaron sobre versiones que indican que se busca alterar la composición del Consejo Directivo del INTA, quitando mayoría al sector privado. Consideraron esa medida como una contradicción con la política del Gobierno de fomentar al sector privado y la innovación descentralizada. Plantearon que, sin extensión territorial e interacción directa con los productores, las soluciones serán teóricas e ineficaces. Por eso propusieron conformar una Mesa de Reestructuración Permanente que audite, modernice y potencie al INTA sin traicionar su espíritu federal.

Un consejero que participó del encuentro con Iraeta indicó: “No compartimos el enfoque del cambio de gobernanza que se propone. Reivindicamos la autarquía y la autonomía de los Consejos Regionales. Debemos estar preparados para los cambios que vienen, porque van a venir, pero eso no implica aceptar una centralización que debilite el federalismo del INTA. Fuimos a la reunión para ofrecer soluciones, para dejar en claro que somos una herramienta útil para un cambio positivo, y para defender el rol del INTA".

El comunicado de los presidentes de los Consejos Regionales del INTA tras la reunión con Sergio Iraeta, secretario de Agricultura

Agregó: “Nos informaron que la silla de Aacrea [Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola] dejará de existir en el Consejo Directivo y se nos ofreció un lugar a nivel nacional. Dejamos en claro que no somos actores políticos y que no vamos a involucrarnos con el Gobierno en esos términos. Nuestra función es técnica y representativa del territorio, no partidaria".

La fuente consultada precisó: “El discurso oficial habla de ‘modernizar un INTA de 70 años y proyectarlo hacia 2050′, pero eso implica, hoy, confiar ciegamente en el gobierno de turno. Y la verdad es que no sabemos qué puede pasar ni cómo será la nueva estructura. Hay temor por el rumbo que puede tomar la gobernanza. Todos coincidimos en que el INTA necesita modernizarse, pero también coincidimos en algo más importante: queremos participar en ese proceso".