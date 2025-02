Horror en Santa Fe: quisieron robar una vaca, le dejaron clavado un cuchillo y se fugaron

SANTA FE.- Un nuevo caso de abigeato, pero esta vez frustrado, sacude, por la crueldad, el oeste santafesino. Delincuentes ingresaron a un centro educativo rural, destinado a mostrar las labores en el campo y en un intento por llevarse un vacuno lo hirieron con un cuchillo en el lomo, pero dispararon dejando al animal herido.

Se trata de un ejemplar de la raza Holando Argentino, productora de leche por excelencia, cuyo valor de mercado supera actualmente los $3 millones. “La vaca anda bien. Fuimos precavidos porque cuando encontramos el animal con el cuchillo clavado en el lomo, tomamos todos los recaudos: llegó el veterinario, le inyectamos un anticoagulante para evitar una salida descontrolada de sangre y se procedió a retirar el arma blanca. Se le hizo la sutura e inyectó antibióticos, con lo cual la evolución, con el correr de las horas fue más evidente. No obstante, se le practican curaciones todos los días”, relató Germán Belinde, productor.

“Cuando observamos lo que estaba sucediéndole al animal me sorprendí porque hasta ahora no había visto nada así”, señaló.

"El puntazo no fue certero y como no lastimó órganos vitales el animal pudo sobrevivir”, indicaron Gza. diario El Litoral

Estimó que los delincuentes no pudieron concretar el objetivo. “Quizá advirtieron que la guardia se estaba movilizando y eso los asustó. Entre cabeza y cuello, el puntazo no fue certero y como no lastimó órganos vitales el animal pudo sobrevivir”, indicó.

Belinde es titular de un campo ubicado al este de Rafaela, 100 kilómetros al oeste de la capital provincial, en una zona muy cercano a la ciudad. Allí, desde hace algunos años, funciona el establecimiento rural “Eda Cata”, destinado a la difusión de las tareas rurales, comenzando por la cría de animales como a labores de ordeñe y actividades afines.

En período escolar arriban muchas delegaciones del interior de Santa Fe y de provincias vecinas, ya que se cataloga el lugar como un centro de difusión de la cultura agropecuaria. “Hace 15 años que funciona. Recibimos instituciones desde agosto y hasta octubre, cuando los animales granja tienen crías. A la tarde (los visitantes) ven el ordeñe en vivo. También se efectúa un recorrido por el campo, se alimenta a los animales y el resto de las labores en un establecimiento rural. Tenemos maquinarias agrícolas y no se cobra entrada”, amplió.

En diálogo con la prensa, Belinde no ocultó la preocupación por lo sucedido, que se repite, según dijo, asiduamente en la zona. “En el periurbano de la ciudad padecemos todos los días estos problemas. Esta vez nos quisieron faenar una vaca en el tambo y se ve que no pudieron lograr el cometido. Le dejaron el cuchillo clavado en el cuello”, insistió. Y recordó que “hace un par de años nos atacaron la granja y mataron más de 50 animales”, señaló.

“Esto, lamentablemente, es un día a día. Hoy es una vaca, mañana son postes para alambrado, y pasado una batería de tractor”, denunció el productor quien pidió la atención de los legisladores porque, a su criterio “hay que cambiar las leyes, especialmente la vieja ley de abigeato, que dice que quien se roba un animal es por hambre. Esos casos son muy pocos; en la mayoría se faenan los animales ajenos para comerciar. Lo peor es que actúa la policía, luego la Justicia, pero a la media hora están sueltos”, subrayó.

Ante una consulta, Belinde explicó que, “para tratar de prevenir más ataques, hace ya meses que en el establecimiento se instalaron cámaras de seguridad y contrataron vigilancia privada todas las noches”.

“Sin embargo, esto representa un costo significativo. Cada medida de seguridad es un gasto más. Antes de la pandemia ya teníamos una empresa de seguridad y ahora tuvimos que reforzarla ¿Hasta cuándo podemos seguir sumando costos?”, se preguntó el productor, indicando que es el pensamiento de todos los chacareros de la zona.