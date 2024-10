“Impresionante bendición”: avanza una tormenta que deja una gran noticia en zonas agrícolas que rogaban por el agua

Escuchar

Las lluvias de las últimas horas, que todavía continúan sobre zonas agrícolas de la región pampeana, en Córdoba, Santa Fe y el norte de Buenos Aires, que necesitaban en varios casos mejorar la humedad de los suelos, llegaron con buenos milímetros, según reportaron productores y empresas del agro. Expertos consultados por LA NACION dieron tres definiciones contundentes de lo que dejó el frente de tormenta hasta el momento: permitirá cumplir en fecha con la siembra temprano de maíz que venía tambaleando y, además, asegura el avance de la implantación de soja, que en días más debería comenzar con todo. También frena pérdidas en el trigo que atraviesa un momento crítico. “Una alegría”, “impresionante bendición”, fueron, entre otras, las frases que se escucharon en redes y grupos de WhatsApp del sector.

Hace unos días, por la falta de la llegada de lluvias a sectores de la zona agrícola núcleo, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su estimación de cosecha de trigo a nivel nacional. La bajó un millón de toneladas, a 19,5 millones de toneladas para el país. Además, puntualmente para la zona núcleo recortó la previsión en 500.000 toneladas, a 4,4 millones de toneladas del cereal.

“Salvo las lluvias de principios de mayo sobre el este de la región pampeana, la tormenta de Santa Rosa, y algunos milímetros que fue sumando el este bonaerense, la campaña triguera 2024/25 no recibió lluvias importantes en lo que va del ciclo. El mes de setiembre ha sido inclemente con la falta de agua, y con el comienzo de octubre, el escenario no cambió. Por eso es tan importante rescatar las recientes tormentas del 7 al 8 de octubre. La zona favorecida fue el centro norte de Córdoba y Santa Fe que recibieron entre 15 a 30 mm, incluso hubo algunos registros superiores, como en Bengolea, en el centro oeste cordobés, de 46mm”, había señalado la Bolsa rosarina en un resumen sobre las precipitaciones en lo que va del ciclo agrícola. En ese reporte había alertado, no obstante, que había sectores que seguían necesitando al menos entre 120 y 180 milímetros. En rigor, franjas de Córdoba y Santa Fe habían quedado sin ser alcanzadas.

Una zona rural en Berdier, partido de Salto, también con lluvias

Tras esa descripción de la situación, luego en otro reporte la BCR había dado cuenta de la posibilidad de precipitaciones desde ayer y hasta el próximo jueves. “Los pronósticos de mediano plazo muestran un nuevo periodo de inestabilidad algo que, sumado a las recientes lluvias, podría indicar el tránsito hacia un escenario pluvial más productivo durante el cambio de quincena”, había apuntado el consultor Alfredo Elorriaga, citado por la entidad.

Lluvias

En efecto, aunque con algunos registros que mostraron disparidad en no muchos kilómetros de distancia, hasta el momento parece ir cumpliéndose la proyección. “Una alegría”, definió Juan Pablo Ioele, técnico del INTA para señalar el milimetraje registrado en sectores de Monte Buey, en el sudeste cordobés: 50 mm.

“Va a salvar la siembra temprana de maíz y asegura la de soja”, señaló el técnico. Indicó que el paso de la tormenta fue “bastante completo” y, agregó otro registro: 60 mm en Inriville. La siembra temprana de maíz era lo que se vino aconsejando como estrategia este año para intentar evitar fechas más tardías que pudieran quedar expuestas a una eventual irrupción de la plaga de la chicharrita, que el último ciclo agrícola hizo perder la posibilidad de haber cosechado 11 millones de toneladas más de maíz. El último reporte de la Red Nacional de Monitoreo de la plaga dio, no obstante, la información sobre una baja población del insecto por ahora.

Lluvias hasta las 9 AM de este domingo SMN

Néstor Roulet, productor, informó sobre 64 mm en la zona de Canals, también en el sudeste cordobés, y 69,1 mm en Laboulaye. Hubo, no obstante, disparidad en la región si se consideran estos registros hasta el mediodía: 5 mm en San Marcos, 3 mm en Bell Ville, 16 mm en Ordóñez, 43 mm en Isla Verde, 42 mm en Corral de Bustos, 50 mm en Guatimozín, 30 mm en Laborde.

“Hasta ahora los mejores registros son en la zona entre Baldissera y al norte de Monte Buey”, agregó Ioele, que añadió: “Baja a medida que se va para el norte del departamento Marcos Juárez”. Luego explicó que “mejoran” los milímetros en el sur de Santa Fe.

“Está lloviendo, llueve mejor al norte de Salto. Más de 40 mm en Arrecifes y Pergamino. Acá [Salto] van unos 30, Rojas cerca de 40. Pero baja abruptamente pocos kilómetros al sur”, describió el técnico Sergio Grosso para esas localidades bonaerenses. Puso como ejemplo de un registro más bajo los menos de 10 mm en sectores de Chacabuco hasta la publicación de esta nota.

Lluvias sobre el sur de Santa Fe y sudeste cordobés

En este marco, un reporte de Zeni dio cuenta de estos milímetros hasta pasado el mediodía: Santa Fe; Chañar Ladeado 70 mm; Cafferata, 50 mm; Venado Tuerto, 30; Villa Cañás, 60 mm; María Teresa, 60 mm; Montes de Oca, 26 mm; El Trébol, 8 mm; Villada, 70; Firmat, 70 mm; Tortugas, 21 mm; Carcarañá, 30 mm; Soldini, 60 mm.

En cuanto a Córdoba, entre otros mm, Zeni dio cuenta para La Carlota de 90 mm; Inriville, 47 mm; Marcos Juárez, 19 mm; Noetinger 8 mm, General Roca, 10 mm.

Las precipitaciones hasta las 9 AM del sábado 12 SMN