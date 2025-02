Incendios en el sur: una campaña solidaria busca ayudar a los productores

En medio de los focos de incendios que todavía se mantienen en alerta en la Patagonia, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro visitaron a productores afectados por los incendios en Río Negro, quienes manifestaron el compromiso de llevar sus necesidades a las autoridades nacionales y provinciales. Esto lo hicieron atento que el fuego arrasó con pasturas e infraestructura de todo tipo, lo cual llevará años volver a los niveles de producción previos al fuego, según manifestaron.

En CRA señalaron que en algunas parcelas, el calor de las llamas llegó a los 900°C y hay afectación de suelos, como explicó Mauro Sarasola, Director de la Estación Experimental del INTA en Bariloche, quien formó parte de la visita a los damnificados. Manifestaron que por lo pronto, las sociedades rurales de Conesa, Viedma, Choele Choel y Río Colorado lanzaron una campaña solidaria para reunir fardos de pasto, y esperan coordinar con las autoridades provinciales la logística para realizar la distribución. Hoy, indicaron que los productores forman parte de los equipos de voluntarios que mantienen a raya los incendios, que en la zona del Manso Siguen activos, y no quieren abandonar esa “trinchera”, mientras los aviones hacen sus descargas cada una hora y quince minutos, y los helicópteros cada 10 minutos.

“Vinimos a aportar y a ponernos a disposición”, dijo Nora Lavayén, presidenta de la federación que nuclea a todas las sociedades rurales de la provincia. Explicó que desde la federación han armado un cronograma de ayuda y van a enviar a las rurales varios equipos de pasto, y alguna otra cosa que necesiten. “Lo que acordamos es la importancia de hacer un cronograma, porque esta situación, que se está viviendo hoy, va más allá del momento en que terminen los incendios. Por eso la idea es, a través del tiempo, poder ir enviando forrajes”. La dirigente estuvo acompañada por otros miembros de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, como Luis “Catu” Sacco y Daniel Lavayén.

Los incendios han arrasado con miles de hectáreas en la Patagonia Gentileza Jade Sívori

También recorrió la zona afectada, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En una reunión con integrantes de la Asociación Agraria de El Manso y El Foyel, se comprometió a llevar sus inquietudes a la próxima reunión pautada para los primeros días de marzo con autoridades del gobierno nacional. “Tal vez sea uno de los primeros temas a plantear, porque realmente esto que uno vive no solamente es el daño material, sino que hay un daño a las familias, a la gente que se quedó sin casa, que no se quiere ir de su lugar. Y es un daño que hay que solucionarlo lo antes posible, y también creo que la justicia tiene que empezar a actuar para que no se vuelva a repetir esto”.

Predominó, en las charlas con los productores, la idea que existieron acciones intencionales que desataron los incendios. Los productores de El Manso, liderados por el presidente de la asociación que los nuclea, Lisandro Lanfré, manifestaron que uno de los graves problemas que los afectan (la comunidad abarca 90.000 hectáreas), es que de un lado del río Manso es jurisdicción de Parque Nacionales (es el límite del Parque Nacional Nahuel Huapi), y del otro de la provincia de Río Negro.

Del lado de parques, se les limita la participación en las brigadas que combaten los incendios, no tienen en cuenta sus opiniones y hasta los miembros del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), que depende de la provincia de Río Negro, han tenido dificultades para ingresar. Castagnani consideró oportuno interceder ante Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, de quien depende Parques Nacionales. El dirigente agrario resaltó “el ánimo de la gente local”.

Los productores consultados tienen la producción diversificada, entre rodeos de vacas, ovejas y frutas finas Gentileza CRA

“Me voy impresionado de que, a pesar de que hubo gente que perdió todo, ya están pensando y trabajando en reconstruir lo perdido y pensando cómo siguen para adelante”, dijo, y adelantó que “es nuestra obligación como entidad escucharlos, y desde CRA hacer todas las gestiones ante las autoridades nacionales. No somos funcionarios, pero sí, como entidad, tenemos llegada y es nuestro objetivo trasladar esta grave problemática a ver en qué podemos ayudar”.

También fueron escuchados productores de Mallín Ahogado. Dialogaron, entre las ruinas de lo que fue su casa, con Jorge Fuswinkel, quien lleva establecido en el lugar 30 años. Junto a su esposa y sus hijos revuelven entre las cenizas para recuperar algunas herramientas. Hay filas de manzanos calcinados.

La mayoría de los productores entrevistados por los dirigentes, se encuentran diversificados, y tienen rodeos de vacas, ovejas, cultivan frutas finas y prestan servicios turísticos. La recorrida culminó en El Bolsón, donde los dirigentes del agro se reunieron con el intendente Bruno Pogliano, quien detalló el daño social que causaron los incendios, que destruyeron hasta los recuerdos más íntimos de las familias, y los planes de reconstrucción en marcha que ejecuta junto al Gobierno provincial.

