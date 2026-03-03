“Indiscriminada apertura comercial”: cerró un frigorífico, echó a más de 100 personas y culpó a las importaciones

La empresa Ganadera San Roque SA, dedicada a la faena y el procesamiento de carne bovina en Morón, Buenos Aires, notificó el cierre definitivo de su establecimiento y el despido de más de 100 trabajadores. Argumentó una crisis económica. La decisión fue comunicada mediante cartas documento enviadas a los trabajadores en las que la empresa atribuyó la medida a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial” que, según sostuvo, derivó en una fuerte caída del consumo y tornó “absolutamente inviable” la continuidad de su producción.

En las notificaciones, firmadas por Claudio Jesús Javier Lusquiños, se invoca el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas o de fuerza mayor. La rúbrica no es un dato menor: Lusquiños figura como presidente de la sociedad en la última asamblea ordinaria celebrada el 1° de agosto de 2025, donde fue designado formalmente al frente de la compañía por vencimiento de mandato, según consta en el Boletín Oficial del 9 de enero de 2026. El cambio de autoridades, aparentemente, habría marcado un nuevo capítulo en la conducción de la firma. Sucede que hasta 2021 la presidencia estaba en manos de Eduardo Javier Iezzi. Ante una consulta de LA NACION para conocer el marco de los despidos y el cierre de Ganadera San Roque, el empresario respondió que no pertenece a la firma.

La carta documento enviada a un trabajador de la empresa

En 2023 y nuevamente en 2025, después de distintas renovaciones, la asamblea ratificó y luego formalizó la designación de Lusquiños como presidente, acompañado por Juan Ignacio Guagnini como director suplente, quien está casado con María de los Ángeles Iezzi, una hermana de Eduardo Iezzi. De ese modo, la conducción de la empresa —al menos durante buena parte de su historia— estuvo concentrada en un núcleo familiar.

Además, en distintos registros figura la participación de una sociedad denominada VTV Guazzi SA, constituida hace aproximadamente cuatro años, donde Guagnini aparece vinculado como director suplente. Por su denominación, se trataría de una empresa relacionada con la verificación técnica vehicular.

En este contexto, según distintas fuentes del sector consultadas por este medio, desde hace cinco años San Roque estaría controlada por Néstor Navarro, propietario de Offal Exp., una empresa exportadora de menudencias con planta principal en el Parque Industrial Burzaco. Navarro también fue presidente interino de San Lorenzo después del escándalo en el club en abril del año pasado. Ante una consulta de LA NACION sobre su vínculo con la firma Ganadera, el empresario negó ser el dueño de la compañía. Luego agregó que sus establecimientos “funcionan bien a pesar de la situación que nos toca atravesar”.

Néstor Navarro fue vicepresidente de San Lorenzo Prensa San Lorenzo

De acuerdo con informes a los que accedió este medio, Ganadera San Roque atravesó un concurso preventivo iniciado en 2011 y declarado cumplido en septiembre de 2023 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 13. Los últimos datos disponibles muestran los registros de aportes patronales impagos en los meses recientes. En la central de Deudores del Banco Central (BCRA) Ganadera San Roque no figura con cheques rechazados y tampoco tiene acumulación de pasivos.

Además, y de acuerdo con información comercial, la empresa tenía entre 90 y 110 empleados registrados y su actividad principal es la faena y procesamiento de ganado bovino. Se desprende del informe que la compañía presentaba pagos parciales de sus obligaciones comerciales.

En las cartas documento, la empresa vinculó “el cierre definitivo” del establecimiento a la caída del consumo interno y a la apertura de importaciones de carne “sin ningún tipo de control”, factores que —justificó— alteraron sustancialmente las reglas comerciales. El argumento brindado por la firma se inscribe en un escenario más amplio, donde en el sector hablan de una capacidad ociosa creciente, márgenes en baja por el retroceso del poder adquisitivo y mayores costos operativos.

Según el acta de constitución publicada en el Boletín Oficial en 2000, la empresa fue creada para la explotación de establecimientos frigoríficos, la industrialización y comercialización de carnes bovinas, ovinas y porcinas —con posibilidad de importar y exportar—, pero también para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, administrar y subdividir inmuebles rurales y urbanos e incluso otorgar préstamos con capital propio, con exclusión de las operaciones propias de entidades financieras.