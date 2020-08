Lácteos. Tamberos califican de "extorsivo e inoportuno" el paro en el sector

Las recolecciones se hicieron sin grandes inconvenientes, pero temen para lo que pueda suceder durante la tarde

En medio del paro del sector industrial lechero, promovido por el gremio, productores y representantes de entidades ruralistas calificaron como "extorsiva e inoportuna" el paro por 24 horas que convocó para hoy Atilra. El gremio busca un ajuste salarial, un aporte para la obra social y un bono social "extraordinario" por trabajador, que iría a parar al sindicato. Los tamberon dijeron que la recolección de leche de los tambos hoy se hizo sin grandes inconvenientes, pero hay preocupación sobre lo que pasará mañana.

"Los productores pensamos que es un reclamo irracional dada la situación en general", dijo Matías Peluffo, presidente de la Cámara de Productores de la Cuenca Oeste (Caprolecoba). "El reclamo no es solo un tema de sueldo de los trabajadores de la industria, sino que también, y es lo más difícil de aceptar por la industria y la cadena, es el pedido que hace Atilra de un bono solidario que va directo a la obra social que maneja el sindicato y que a su vez, tiene poco control en su uso. Lo terminan usando ellos mismos para ganar poder de coacción", sostuvo.

Atilra y la industria acordaron una suba del 13,6% por la inflación entre enero y junio pasado. Según los empresarios, se llega a 28% de incremento con sumas no remunerativas. Además, el gremio reclama fondos para prestaciones de su obra social. En tanto, la industria dice que le piden 16.000 pesos por trabajador por cuatro meses "sin rendición".

En esa línea, Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pamp (Carbap) aseguró que el caso de Atilra es el ejemplo de un gremio que avanza tanto sobre el sector privado que pone en riesgo la subsistencia de empresarios y productores. "Hay que ponerle un límite a estos gremios. Es tanto el poder que adquiere el gremialista en la Argentina que avasalla todo; hay situaciones que ponen al límite al sector productivo", lanzó.

"Veo que muchas veces hacen insistencia sobre las empresas. Es tanto lo que piden para sus agremiados que imposibilitan la tarea del productor", agregó. Sobre las empresas que aún no se adhirieron al paro, sostuvo que hay quienes "no coinciden precisamente con el gremio y tienen derecho a no sumarse".

La información que manejan los productores es que, el paro no es precisamente por el aumento de los sueldos, sino por el "bono solidario" que quiere cobrar el gremio por cada trabajador. En ese sentido, De Velazco opinó: "Me parece que el gremio es poco consciente de la situación que pasa el país; se hace a costa de una crisis económica. La cuarentena complicó mucho a la macro economía y esta medida de fuerza en el contexto que estamos viviendo no corresponde. Es inoportuno".

El sector productor también aseguró que durante la mañana las recolecciones de leche, en la mayoría de los tambos se realizaron con normalidad, pero temen que en el transcurso de la tarde la situación se agrave en caso de que no se llegue a un acuerdo. A su vez podría verse afectada la recolección de mañana. Aclaran que aunque hasta el momento no se haya cortado la cadena, no hay seguridad de que los camiones puedan descargar en las plantas.

"Las recolecciones de la leche, hasta ahora, vienen normales. No sabemos qué puede pasar con las descargas en las plantas o con las recolecciones de la tarde. Al menos eso es lo que se viene comentando con productores de la Cuenca Oeste de Buenos Aires. La capacidad habitual de almacenamiento en los tambos es de alrededor de un día solamente, en algunos casos tal vez dos porque lo habitual es que el camión de la industria pase siempre", dijo Peluffo. En tanto, las fábricas suelen tener capacidad, dicen, para un día más de almacenamiento siempre y cuando tengan la posibilidad de descargar camiones, algo que hasta ahora no estaría confirmado.

Los tamberos temen el agravamiento de la medida de Atilra Fuente: LA NACION

Por otro lado, para la productora tambera, Andrea Passerini, este tipo de medida de fuerza es un fantasma recurrente en el sector. "Si siguen haciendo paros los que la terminamos pagando somos los tamberos porque somos lo que tenemos que tirar la leche, y eso es un fantasma que tenemos. Es lo que siempre usó esta gente porque como son alimentos perecederos y esto es sobre 365 días del año, aprovechan para extorsionar a toda la cadena con el tema del desabastecimiento y de tirar la leche. Si no los frenan los industriales ahora, van a seguir torturando y tomando de rehén a toda la cadena", aseveró.

Concuerda con otros productores en que el paro es una estrategia que forma parte de un plan "de lucha" que va a seguir. "La cadena siempre se corta por el eslabón más débil y ese somos nosotros y (si eso pasa) no lo vamos a hacer pasivamente, para que quede bien claro de quién es la responsabilidad. Además, en este caso, la responsabilidad si el gobierno no interviene en esta locura, va a ser el responsable del desabastecimiento en las góndolas y de la leche que nosotros tengamos que tirar", alertó Passerini.

La información que maneja el sector es que algunas empresas que están en la provincia de Santa Fe, no habrían retirado la leche esta mañana. Otras como Saputo habrían firmaron un compromiso de aumento sustancial, por ende no se sumaron al paro. En tanto, las que no firmaron, sí se fueron a paro. Hasta el momento, Caprolecoba contabiliza un total de 40.000 litros de leche (poco menos de dos camiones) sin recolectar en la provincia de Buenos Aires. La situación podría cambiar en el transcurso de la tarde y mañana.