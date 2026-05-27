Ganadores y perdedores: inútiles calificativos estáticos

“Destrucción creativa” es una relevante idea planteada por Joseph Alois Schumpeter. Como en la práctica nuevos productos o cambios tecnológicos compiten con los existentes, la acción de los empresarios emprendedores genera ganadores y perdedores.

“Queja y salida” es otra relevante idea, planteada por Alberto Otto Hirschman, quien explicó que la frustración humana genera protestas (perspectiva enfatizada por los analistas políticos) y modificación de las decisiones (la preferida de los economistas). Integró ambas perspectivas en un único análisis, mostrando que si no te gustó la pizza donde la comiste, vas a otra pizzería; mientras que si no te gustó la Encíclica del Papa León XIV protestás, pero no vas a cambiar de religión por ello.

¿Qué hacen los perdedores frente al desafío? Modifican su operatoria, asesinan a los emprendedores, convencen a las autoridades de que frenen la innovación, etc., además de tomar café con parientes y amigos para hablar mal de la mamá de las autoridades.

¿A dónde voy con esto? Repasando los textos citados, aparece la tentación de considerarlos estáticos. ¿Te desplazaron los chinos? ¡Suicidate! Difícilmente podamos acusar a Schumpeter o a Hirschman de ser miopes, pero igual destaco el punto para entender lo que me consta que está ocurriendo hoy en la Argentina.

Perdedores no es una categoría terminal: es un desafío. Perdedores quiere decir que apareció alguien para desafiarte, planteándote una tarea que tenés que enfrentar. Ningún emprendedor prepara su funeral con lujo de detalles; en todo caso, muere peleando. La mayoría le encuentra la vuelta, encontrando energías en lugares insospechados, porque solo frente a los desafíos los seres humanos hacemos cosas que en condiciones normales ni siquiera habíamos imaginado.

Dentro de muchos años, cuando se escriba la historia de los momentos que hoy estamos viviendo, aparecerán los ganadores y los perdedores. Los emprendedores no están para escribir la historia, sino para protagonizarla.

Última. La historia argentina muestra que encargarles a los funcionarios de turno que identifiquen a los sectores, regiones, etc. que terminarán siendo ganadores y perdedores terminó siendo una pésima y costosísima idea, que el actual gobierno está desarmando. Por favor, cometamos nuevos pecados, pero no reiteremos algunos que hemos cometido a lo largo de mucho tiempo.