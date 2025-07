Interna caliente en la Rural: le pidieron al vicepresidente que se tome licencia para “hacer campaña”

Luego de que concluyera la 137a. Exposición Rural de Palermo, la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina (SRA) se reunió el lunes pasado por la mañana en su sede de la calle Juncal. Como es habitual, el encuentro se realizó para hacer un balance de la muestra y tratar temas administrativos y societarios. Sin embargo, la jornada derivó en un fuerte cruce entre algunos directivos y su vicepresidente, Marcos Pereda, quien busca competir por la presidencia de la entidad en las elecciones previstas para septiembre de 2026.

Cabe recordar que, si bien le habría comentado a su círculo cerrado que buscaría su reelección en los comicios del próximo año, el actual presidente, Nicolás Pino, también presente en la reunión, no se cansa de decir que aún falta mucho tiempo y que existen muchos temas en el sector de qué ocuparse como para hacer campaña en este momento.

Atrás quedó la cordial relación entre Pereda y Pino

Según pudo reconstruir LA NACION, la Comisión Directiva se había declarado en sesión permanente en el inicio de Palermo. Esto permitió que, una vez finalizada la muestra, se pudiera abordar no solo el cierre institucional del evento, sino también otros temas pendientes. Fue en el tramo de “temas varios” cuando se produjo uno de los momentos más tensos del encuentro.

Raúl Etchebehere, uno de los directores, fue el que primero tomó la palabra y se dirigió directamente a Pereda. “Deberías pedir licencia porque estás en campaña para ser presidente de la entidad. Si bien tenés todo el derecho del mundo a hacerlo, no podés estar en campaña marcando tu diferencia con Nicolás [Pino] y con la Comisión Directiva. Entendemos que le estás haciendo mal a la institución, porque lo único que se habla es de una supuesta interna, que en realidad no es tal”, le habría dicho.

El planteo de Etchebehere encontró un inmediato respaldo entre los presentes. De los 19 directores que participaron de la reunión, todos se manifestaron a favor de la moción. La única excepción fue Soledad Diez de Tejada, directora del distrito 6 (Santa Fe) e identificada con el ala de apoyo a Pereda, que prefirió no emitir opinión al respecto. No estuvieron presentes dos nombres clave de su espacio como Jorge Born y Juan Diego Etchevehere.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que “la inmensa mayoría de la Comisión Directiva presente le pidió a Pereda que considerara seriamente tomarse una licencia”, en un intento por descomprimir la situación interna y preservar el funcionamiento institucional de la entidad. Otro director presente le cuestionó a Pereda que habría organizado una reunión con productores en su distrito sin notificarle ni invitarlo, lo que generó malestar por la falta de comunicación institucional.

En la Exposición Rural de Palermo ambos dirigentes participaron del acto inaugural pero alejados uno de otro Fabián Malavolta - LA NACION

En ese contexto, Pereda respondió que, más allá de lo que pueda interpretarse del estatuto, entendía que “moralmente” Pino no debería volver a postularse para un nuevo mandato al frente de la SRA. Sin embargo, trascendió que la IGJ emitió un dictamen donde aclaró que el actual titular de la SRA está transitando su primer mandato y podría ir por un segundo turno como establece el nuevo estatuto.

Ante la propuesta de que Pereda se tome una licencia, algunos directivos consultaron si existía algún mecanismo estatutario para votar ese pedido. Sin embargo, los miembros con mayor conocimiento del reglamento interno señalaron que el estatuto de la SRA no contempla esa figura.

El intercambio fue subiendo de tono. Pereda expresó su malestar por no haber sido informado sobre algunos asuntos relevantes, como la modificación del estatuto y el cierre del balance anual. Uno de los presentes le habría respondido con ironía: “Si te vas del país por tres meses, es difícil que estés al tanto de lo que se vota”.

En diálogo con LA NACION, Pereda reconoció el pedido de parte de la Comisión Directiva y dijo: “En primer lugar, vamos a decir que no toda la Comisión es lo mismo y no es mi espíritu ventilar diferencias. En segundo lugar, la entidad no es propiedad de un grupo de dirigentes. Es de los socios y estoy muy tranquilo en el lugar en el que los socios decidieron que esté”.

Luego, continuó: “No me engancho en internas ni me desenfoco de lo importante. Junto a muchos productores luchamos por la baja de retenciones mientras algunos dentro de la Comisión creían que mejor era permanecer callados. Si logramos la baja de las retenciones fue porque alzamos la voz cuando algunos miraban para el costado. Es lo único que importa. Lo demás no merece la pena detenerse. Hay muchos desafíos que debemos encarar”.

Discusión

Pero no fue el único momento conflictivo de la jornada. Durante la reunión también se informó sobre un incidente ocurrido el sábado por la noche, durante el cóctel de socios que se realizó en el marco de la muestra de Palermo. Según relataron, un director de una provincia mesopotámica discutió acaloradamente con un exdirector y socio, quien le había solicitado modificar la representación zonal incorporando nuevos delegados. La negativa provocó una fuerte discusión, que escaló rápidamente.

En medio de los gritos, otro directivo intentó interceder para calmar la situación, pero fue recibido con insultos por parte del primero, quien incluso habría agraviado verbalmente al presidente de la entidad. La seguridad debió intervenir y retirar del lugar al protagonista del altercado.

Lejos de finalizar ahí, el incidente continuó cuando familiares del directivo expulsado regresaron al lugar y, con actitud prepotente, intentaron agredir al directivo que había intervenido para frenar la pelea. “Todo eso está documentado en los videos y se verá qué decisión se toma al respecto”, aseguraron fuentes de la SRA.