“Apenas el 6,7%”: la Rural dio un dato contundente sobre la incidencia del trigo en el precio del pan

La Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó hoy que, sin intervenciones en los mercados y baja de las retenciones, la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10% al 6,7% desde 2024. Lo hizo en un documento donde dijo que buscaba “aportar claridad al debate público sobre el precio del pan y el verdadero rol del trigo dentro de la cadena de valor”.

Con ese dato como eje, la entidad cuestionó las “simplificaciones” que suelen responsabilizar al campo por el aumento de un producto básico de la mesa argentina.

“Hoy, el valor del trigo representa apenas el 6,7% del precio final de un kilo de pan, es decir, menos de una décima parte de lo que paga el consumidor en la panadería”, señaló la entidad.

Desde la SRA remarcaron que el precio del pan surge de la interacción de múltiples factores a lo largo de la cadena, entre ellos impuestos, costos laborales, logística, energía, alquileres y estructura comercial. En ese contexto sostuvieron que las variaciones en el precio del trigo tienen un impacto “acotado” sobre el valor final del producto.

El promedio histórico del precio del pan

Señalaron que entre comienzos de 2024 y la actualidad la participación del trigo en el precio del pan cayó del 10% al 6,7%, en un escenario, como se dijo, de menor intervención en el mercado y reducción de los derechos de exportación, que pasaron del 12% al 7,5%. “Resulta clave evitar simplificaciones que atribuyen a los productores responsabilidades que no reflejan la dinámica real”, afirmó la entidad.

Por último, la Rural defendió la necesidad de consolidar un esquema que incentive la producción y la inversión. “El campo argentino continuará produciendo, invirtiendo y generando empleo en todo el país”, destacó.

De acuerdo con los datos de la Rural, la incidencia del trigo en el precio final del pan cayó hasta el 6,7%, uno de los niveles más bajos de la serie iniciada en 2016. El promedio histórico entre 1992 y 2026 se ubica en torno al 10%, valor que actualmente quedó ampliamente por encima de la participación real del cereal. Tras alcanzar picos superiores al 15% durante 2022, la participación del trigo inició una tendencia descendente sostenida durante los últimos dos años.

Tras alcanzar picos superiores al 15% durante 2022, la participación del trigo inició una tendencia descendente

Inflación

El planteo de la entidad se da en un contexto donde el precio del pan continúa siendo uno de los indicadores más sensibles para medir el impacto de la inflación sobre el consumo cotidiano. La inflación de marzo en la Argentina fue del 3,4%, según informó el Indec. Con ese dato, el índice acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año y una variación interanual del 32,6%.

El IPC de marzo se ubicó en 3,4% Daniel Basualdo

Entre los factores que más presionaron apareció el inicio del ciclo lectivo, que llevó al rubro educación a subir 12,1%, mientras que transporte avanzó 4,1% impulsado por los incrementos en combustibles y boletos. También incidieron los ajustes tarifarios y la suba internacional del petróleo en medio del conflicto en Medio Oriente, según se desprende del último informe.

En alimentos, la carne tuvo un rol clave en la aceleración inflacionaria, en un contexto donde los costos logísticos y energéticos siguieron trasladándose a precios. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció en diferentes entrevistas que el aumento de combustibles y tarifas explicó buena parte del salto inflacionario de marzo.