Inversión de US$400 millones: una sociedad que integra YPF le venderá combustible sostenible para aviación a TotalEnergies

Santa Fe Bio, una sociedad conformada entre YPF y Essential Energy, y TOTSA TotalEnergies Trading SA, de origen francés, suscribieron un acuerdo de compraventa de largo plazo para la futura producción de combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles renovables que serán elaborados en la biorrefinería de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, según se informó hoy desde YPF.

A nivel global, la aviación civil busca reducir sus emisiones con los Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Para tener en cuenta, para producir este tipo de combustibles existen dos materias primas: en primer lugar, los aceites vegetales y grasas animales, y, en segundo lugar, los azúcares y almidones.

Según se señaló, la futura biorrefinería en San Lorenzo tendrá una capacidad estimada de producción de aproximadamente 170.000 toneladas anuales de SAF y HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

“TOTSA TotalEnergies Trading SA adquirirá la mayor parte de esa producción bajo un compromiso firme de largo plazo y tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanentes”, dijeron. Agregaron que “la iniciativa contempla inversiones de más de US$400 millones para la reconversión del complejo industrial de San Lorenzo”.

La futura producción de combustible sostenible para aviación (SAF) y otros combustibles renovables serán elaborados en la biorrefinería de San Lorenzo Gentileza

Luego señalaron: “El acuerdo constituye un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyecto bajo un esquema de Project Finance y aporta previsibilidad comercial para avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de una instalación destinada a abastecer la creciente demanda global de combustibles renovables”.

Se detalló que la participación de TotalEnergies “permitirá conectar la producción de la futura biorrefinería con destinos que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para aviación como parte de sus objetivos de reducción de emisiones del transporte”.

En el comunicado luego se precisó que “con este proyecto YPF continúa ampliando su presencia en nuevos negocios energéticos y promoviendo iniciativas que contribuyan a generar inversiones, trabajo, exportaciones y desarrollo para la Argentina, aprovechando las ventajas competitivas del país para abastecer la creciente demanda mundial de energías”.

En julio pasado, Agustín Torroba, especialista internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), contó en una nota en LA NACION que el país tiene “un sector agropecuario de punta, que produce materia prima con una intensidad de carbono muy baja: este es un activo ambiental cada vez más remunerado y resulta especialmente importante en el caso del SAF, donde cada gramo de CO₂ que se mitiga otorga beneficios monetarios”. Estimó que la producción potencial de SAF en la Argentina supera los US$40.000 millones.

Autoridades en la firma del convenio Gentileza

También remarcó: “En el mundo ya hay 170 aeropuertos que despachan regularmente SAF, 11 rutas tecnológicas aprobadas para la producción de este combustible, 53.900 millones de litros bajo acuerdos de offtake entre productores y consumidores (aerolíneas y vendedores de combustibles), 469 plantas de producción anunciadas o en construcción, y US$47.300 millones de inversiones anunciadas o en ejecución en este tema”.