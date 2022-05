Julián Domínguez criticó a los exportadores de carne y dijo que usan argumentos “para presionar”

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, criticó duramente a los exportadores de carne vacuna porque, según indicó, hablan de restricciones en las ventas al exterior como “argumento” para “bajarles el precio a los productores”.

Así se pronunció el funcionario durante la presentación en una conferencia de prensa del plan GanAR que, como adelantó este medio, apunta a que para 2030 la producción de carne en la Argentina aumente en 600.000 toneladas, a un total de 3,6 millones de toneladas. Según detalló, se otorgarán créditos para un universo de 234.000 productores ganaderos del país por $100.000 millones.

Tras el cepo a las exportaciones de 2021, no se pueden vender siete cortes populares. La semana pasada, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) había expresado: “Desde que se vienen aplicando medidas restrictivas sobre los embarques argentinos, el tonelaje promedio se redujo un 13% y 23% comparando con la media de los primeros meses del año pasado y la segunda mitad de 2020″.

En este contexto, Domínguez apuntó: “El tema de las restricciones a las exportaciones de carne es un argumento de los frigoríficos. La Argentina puede exportar todo lo que está en condiciones de exportar”. Agregó que es un “argumento que usan para bajarles el precio a los productores”.

El ministro negó que siga habiendo restricciones y señaló que en el primer cuatrimestre se colocaron en el exterior unas 250.000 toneladas del producto. Indicó que anualmente el país está exportando por cerca de 800.000 toneladas. “Se vende todo lo que Argentina puede vender, no podemos vender las madres, porque seríamos suicidas”, dijo.

Amplió: “La Argentina puede exportar todo lo que está en condiciones de exportar. Hay una confusión permanente de los negocios del mercado, los argentinos no podemos ser tan zonzos. Estamos haciendo un esfuerzo enorme de producción, de inversión, de exportación y nosotros mismos hablamos de restricciones a las exportaciones. Lo que no tengo la menor duda es que me dirían que soy un chambón si nosotros exportamos madres en capacidad productiva, si no tenemos ninguna razón climática”, continuó.

Enseguida, volvió sobre los planteos de los exportadores en torno de las restricciones. “Es un argumento para presionar permanentemente por más cupo de autorización”, afirmó.

Domínguez destacó como objetivos centrales del plan GanAR el aumento de la tasa de destete, el incremento del peso medio de faena y el proceso de modernización de la industria frigorífica para llegar a un troceo de 32 kg. Detalló que el propósito inicial de este año es que en noviembre “todas las plantas faenadoras dispongan del troceo para el cuidado de la salud de los trabajadores, ante las limitantes de la Organización Internacional del Trabajo y la resolución del Ministerio de Trabajo [para evitar que los operarios carguen a hombro con la media res]”.

Como se mencionó, el plan dispone de $100.000 millones en créditos y ya hay unos 6600 pedidos.

José María Romero, subsecretario de Ganadería; Matías Lestani, secretario de Agricultura; Julián Domínguez, ministro de Agricultura; Diana Guillén, presidenta del Senasa, y Jorge Ruiz, jefe de Gabinete de Agricultura Gerardo Viercovich

Para Domínguez, se trata de un “plan vivo” porque “hay una coincidencia en los propósitos y en las metas a alcanzar, pero que en la dinámica son las propias provincias las que van a dar las estrategias de intervención junto con las entidades, con las facultades y universidades y con los propios productores”.

Señaló que la población argentina crece a razón de 500.000 personas por año y “eso significa una mayor demanda de carne que solo se puede abastecer con un crecimiento de la producción”.

Insistió sobre “la necesidad de aumentar la producción para abastecer el consumo interno en un contexto de aumento de la población” y agregó: “Necesitamos transmitir a los productores que hay un sendero que es absolutamente previsible”. Reiteró respecto de los exportadores que “el argumento de cierre de las exportaciones o restricción a las exportaciones” fue “para bajarle el precio, nunca para mejorar el precio [a los productores]”.

Luego del anuncio de Domínguez respecto del plan GanAR, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó: “Lo anunciado más que un plan es un papel con buenas intenciones porque sin exportaciones libres y transparentes no hay política que de previsibilidad a los productores para invertir en más oferta ganadera. Un claro ejemplo de esto es el estancamiento y distorsiones que se generaron en los últimos meses”.

“Creemos que las condiciones necesarias para que el plan ganadero sea exitoso son fomentar exportaciones, un mercado de ganados y carnes sin intervenciones, un plan que combata la informalidad fiscal, sanitaria y laboral, entre otras”, continuó y concluyó: “Además, un plan ganadero debe darse en un contexto macroeconómico estable, porque si no todas las medidas micro no sirven”.