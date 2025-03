“La ambición es igual”: un importante programa busca capacitar a las mujeres en la toma de decisiones financieras

SAN NICOLÁS.- La falta de confianza para tomar sus propias decisiones financieras, motivada por la escasa independencia económica, llevó a un grupo financiero a capacitar a mujeres en esa materia y a difundir la iniciativa en el marco de Expoagro edición YPF Agro. Ayer, un importante grupo de mujeres participaron de una iniciativa que busca llegar a más personas a lo largo y ancho del país.

Se trata de la iniciativa “Mujeres únicas”, un proyecto de Banco Comafi, relacionado con hacer que la mujer se gradúe de sus propias finanzas, se capacite para poder administrar su dinero y se prepare para el futuro. Tamara Vinitzky, directora ejecutiva de desarrollo de negocios de la entidad, señaló que la idea de la iniciativa es conocer “en qué puede invertir hoy la mujer para poder prepararse para el momento en que se jubile”.

“Revisamos el mercado y casi el 90% de las mujeres confían más en algún hombre que las rodee — padre, esposo, pareja — al momento de hacer una inversión que en las decisiones que puedan tomar ellas mismas. Y eso nos generó, como en Comafi estamos muy focalizados en que cada cliente sea único, ver cómo podemos hacer para estar cerca de los clientes, no en función de lo que nosotros queramos ofrecer, sino en función de sus necesidades”, planteó.

En un evento del banco en esta localidad bonaerense, observaron que todas coinciden en que cuesta primero decir “quiero aprender”, poder levantar la mano y decir: “Che, yo no sé”. Según mencionó, “a los hombres les cuesta un poco menos”, poder aceptar esta realidad. “Somos muy de invertir mucho tiempo en nuestras compañías, en los quehaceres domésticos, en la familia, en todo, y nos olvidamos al momento de tomar decisiones de inversión, que es nuestro futuro. Un poco el objetivo de Mujeres únicas es ayudar a las mujeres a capacitarse, porque en realidad la forma de poder ser verdaderamente independientes es con independencia económica”, observó.

Ayer se realizó el evento con mujeres de la Red de Mujeres Rurales Banco Comafi

“A las mujeres nos cuesta ser más arriesgadas y nos cuesta decir que somos ambiciosas. En general, si un hombre dice ‘soy ambicioso’, lo ven como algo fuerte, potente, que está bueno; y en una mujer se ve que es más de trepadora. Y, en realidad, la ambición es igual para ambos géneros. ¿Por qué está mal decir que soy ambiciosa? ¿Por qué está mal decir que queremos crecer? Creo que nos hace falta hacer el clic, de que si queremos seguir, si tenemos una meta de cómo queremos vivir dentro de 20 años, tenemos que empezar a prepararlo ahora, hoy. Creo que eso es algo que las mujeres hacemos bastante poco y los hombres lo hacen muy bien”, afirmó.

La ejecutiva mencionó que actualmente el 60% de las personas que se casan se separan, esto lleva a muchas mujeres a tener que pensar en una decisión financiera. “¿Cómo podés tomar esa decisión si no tenés independencia económica? Y no es algo que naturalmente pensamos. Lancé una organización hace ocho años que se llama Women Corporate Directors, la fundé en Argentina, WCD, que es una ONG global que agrupa CEO, presidentes y directivas de compañías. Cuando ingresé al banco y, mismo cuando estábamos planificando Expoagro, pensaba y digo: “Che, si vos a mí me preguntás ‘mujeres’, enseguida me vienen nombres porque trabajo con mujeres o para mujeres hace ocho años”, contó.

Sin embargo, en el agro, dijo, son pocas las mujeres que se las conoce como líderes, pese a que hay miles en el sector. “Creo que nos falta, tal vez es un perfil más bajo, y la visibilidad para que nos conozcan y para que sepan que estamos es clave a la hora de hacer negocios. O sea, no solo tenemos que ocupar los roles dentro de nuestras compañías, sino que tenemos que buscar que nos conozcan y también mostrar que las mujeres también hacemos negocios en el agro, también pensando en las generaciones que siguen. Creo que hay mucho por hacer y un poco el objetivo es ir pensando en eso, por un lado, acompañar en ayudarlas a que puedan planificar su futuro financiero y, por otro lado, puntualmente en el agro, en primer lugar, juntarnos y ver que somos muchas. Después ver cómo podemos acompañar”, agregó. Llevarán adelante una iniciativa con la Red de Mujeres Rurales, con quienes armarán un espacio de networking para conectar red con red.

El año pasado lanzaron el proyecto Mujeres Únicas Banco Comafi

El proyecto Mujeres únicas lo lanzaron el año pasado, y en ese proyecto hacen capacitaciones in-house, o sea, dentro de las compañías para las mujeres. “Hacemos capacitación también en colegios para los chicos jóvenes y también armamos encuentros de capacitación para C-Level, que uno creería que cuando uno llega a ese nivel en compañías maneja sus inversiones espectaculares y, sin embargo, no es así. La base nuestra está hecha en capacitación teórica y real en el momento. Y con la red de mujeres buscando que cada vez seamos más y que en estos espacios se generen distintas cosas en el networking, entre todas las mujeres que están acá, que vienen a la expo a hacer negocios y que encuentran acá un espacio para que ellas hagan negocios”, cerró.

Belkis Martínez Por