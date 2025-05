“La barrera es un tema político”: el presidente de Hereford habló de una decisión del Gobierno que generó controversia

En un momento clave para la ganadería argentina, con cambios económicos, tensiones sanitarias y la necesidad de consensos políticos, el recientemente elegido presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Hereford, Alejandro de La Tour (h), en su segundo mandato, analizó el presente y futuro del sector. Desde la coyuntura de la barrera sanitaria con la Patagonia hasta el potencial de nuevos mercados, el dirigente trazó un panorama que combina desafíos históricos con nuevas posibilidades de la raza.

La apertura parcial de la barrera sanitaria al sur del río Colorado encendió alarmas y generó debates intensos en el sector ganadero. La medida, impulsada por el Gobierno a través del Senasa para que ingrese carne con hueso a la Patagonia, que luego se retrotrajo por un plazo de 90 días para llegar a nuevos consensos, afecta directamente a los productores de la Patagonia, donde la raza británica es muy fuerte. Para de La Tour el escenario planteado por el Gobierno pone en juego negocios consolidados, estrategias sanitarias y posicionamientos comerciales internacionales.

“La barrera es un tema político. Como asociación acompañamos a nuestros productores de los dos lados de la barrera, entendiendo que tiene una razón de ser, por lo menos desde el punto de vista político, y que hay negocios que están armados en base a esa barrera”, indicó en conferencia de prensa.

Aunque reconoció la complejidad del tema, el titular de la Hereford consideró que “la medida fue, cuanto menos, intempestiva” y valoró que el Senasa haya decidido retroceder y abrir un proceso de revisión con todos los actores involucrados. “Nuestros criadores están participando en las comisiones en sus lugares para ayudar a que se tome la decisión más correcta para el país en el corto plazo”, señaló.

De La Tour dejó en claro su posición personal: “Sería buenísimo poder estar en un país sin barreras. Estoy leyendo un libro sobre el tráfico comercial en la época del Virreinato y estaba la famosa aduana seca de Córdoba. Acá estamos con algo similar. Por suerte, en su momento se entendió que la Argentina era un país, y eso desapareció”.

El dirigente también puso el foco en los mercados internacionales: “Hay negocios de carne, en particular Japón, donde quieren carne libre de aftosa sin vacunación. Es un negocio importantísimo y esta apertura lo hubiera afectado. Por suerte se ha tomado la decisión de analizarlo en detalle”.

De La Tour lamentó que, pese a la magnitud del tema, la Asociación no haya sido convocada a una mesa de diálogo. “Después del gobierno de Macri, la Mesa de las Carnes, que tan bien funcionó y que hubiera sido tan útil para esta discusión, ha quedado en un nombre pero sin mucha actividad. Necesitamos un país que trabaje por el bien de todos, sin beneficiar intereses de unos o de otros y un Gobierno que entienda que las decisiones hay que consultarlas con quienes están involucrados”, dijo.

La situación del sector

La recuperación del ánimo de los productores ganaderos también fue un eje de su análisis: “El cambio económico del país nos ayuda a todos a pensar. Hoy toda la cadena de valor está trabajando con buenos precios y con costos que se están estabilizando. Hay un cambio de ánimo muy importante en este último tiempo”.

Resaltó el rol del productor en este nuevo escenario económico del país. “De a poco se han recuperado ciertas superficies marginales que antes iban a soja y hoy vuelven a la ganadería. Sabemos que no existen negocios de altísima rentabilidad y bajísimo riesgo, pero el riesgo ganadero es menor que el agrícola, y por eso se sigue apostando”, aseguró.

“Incluso dentro del engorde hoy se observa que los alimentos tienen precios razonables, y eso permite que siga habiendo márgenes positivos. Es importante que todas las decisiones del Gobierno sigan este camino: consultar, escuchar y construir junto a los actores del sector”, agregó.

En ese contexto, destacó la decisión del gobierno de Javier Milei de derogar la prohibición de exportar ganado vacuno en pie con destino a faena, una traba vigente hace más de 50 años, ya que significa un extraordinario incentivo para la ganadería, con el potencial de que se presenten nuevos mercados.

Recordó experiencias exitosas en otros países como la de Uruguay: “Este tipo de aperturas puede ser beneficioso para toda la cadena de valor. En Uruguay esto existe hace tiempo y tuvo un gran beneficio, sobre todo para los recriadores. Generó un valor competitivo en la industria cárnica y mejoró los precios también para el criador”.

De La Tour dijo que la difícil situación que atraviesan los frigoríficos exportadores no es buena para el productor porque lleva a una mayor concentración de la industria ARIEL COLMEGNA

En este contexto, dijo que la difícil situación que atraviesan los frigoríficos exportadores -como informó LA NACION, algunos despidieron personal en medio de la falta de hacienda y una menor actividad de negocios con el exterior- no es bueno de ninguna manera para el productor porque lleva una mayor concentración de la industria. “Los precios internacionales están muy fuertes en todos lados y hoy, sorprendentemente, el mercado interno está traccionando mucho más de lo que creemos. Pero es un riesgo que tenemos que un eslabón de la cadena esté en un escenario complejo, no diferente a lo que hemos pasado en otros momentos. Los productores agropecuarios argentinos estamos acostumbrados a estas inclemencias no climáticas, desgraciadamente. Ojalá pudiésemos depender solamente de las inclemencias climáticas, porque de una forma u otra, el que es productor agropecuario sabe que tiene que convivir con eso. Cuánto más fácil es convivir con eso si pudiésemos tener políticas estables y saber que el único riesgo grande que tenemos es ese”, remarcó.

El futuro de la entidad

Sobre la dinámica interna de la asociación, De La Tour subrayó el crecimiento en participación y visibilidad, donde el objetivo fue darle promoción a la raza en las giras y con la participación creciente de cabañas nuevas en las exposiciones.

Ahora buscarán dar un paso al desarrollo comercial. Su eje será dar herramientas a los criadores para comercializar mejor sus productos. “Queremos llegar al recriador comercial que hoy no está en la asociación pero que vende terneros Hereford para ayudarlo a que tenga una mejor comercialización. También trabajar mucho en todo lo que tiene con la marca Hereford, que es fuerte y reconocida a nivel mundial. Para esto debemos conseguir mayores ingresos con sponsors para promocionar más y mejor la raza hacia afuera", comentó.

En esa línea, dijo que están empezando a trabajar para volver a armar un mercado de carnes certificadas: “Poner la marca Hereford arriba de un bife de chorizo o un ojo de bife para mejorar el negocio de nuestros criadores. Es un proceso lento y difícil pero ya existe: vendemos carne certificada al exterior sobre todo en el lejano oriente, en Dubai por ejemplo, que están pagando más por nuestra carne porque ven su valor y lo queremos traer al mercado argentino, un desafío nada fácil pero posible”.

La rotación de las sedes también es parte del plan estratégico. “La exposición de toros suele mantenerse un par de años en un mismo lugar. No así las nacionales. Con la barrera, tuvimos que dividirlas porque dejaba afuera a todos nuestros cabañeros de la Patagonia. Hoy el desafío es planificar con más antelación, pensando en 2029 y 2030, para que los socios puedan organizarse mejor”, señaló.

Agenda de actividades 2025

De cara a los próximos meses, la asociación tiene previsto un extenso calendario de actividades que incluyen exposiciones, giras internacionales y capacitaciones técnicas. Entre los eventos más destacados se encuentran que este mes se realizará la 75° Expo de Otoño (Azul) y Taller de Jura y Selección (Universidad Católica de San Luis).

En junio se hará la Gira Internacional Hereford (Argentina, Brasil y Uruguay) y Taller de Jura y Selección (Buenos Aires). En julio la raza participará en la 137° Expo Palermo, con remates, juras de reproductores y actividades comerciales. En agosto se realizará la Exposición Hereford Joven (Villaguay), enfocada en la formación de estudiantes agrotécnicos. En septiembre será el turno de la 13° Exposición Nacional Patagónica (Carmen de Patagones) y de la Exposición Hereford Joven (Pergamino). En octubre, la Exposición Nacional en Bahía Blanca, con actividades institucionales y comerciales.