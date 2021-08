La confesión del “Chino” Navarro por la pelea con el campo en 2008: “Yo estaba totalmente confundido”

“La Argentina no tiene destino si no construimos una política común con los sectores ligados a la agroindustria y agropecuaria. El debate del pequeño y mediano productor y el debate por la descentralización productiva y urbanística trasciende lo económico”.

Esas fueron las palabras de Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete y líder del Movimiento Evita, durante su exposición en el último día del congreso anual que lleva adelante la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) bajo el lema “Siempre verde, siempre diverso”.

En un panel, donde distintos referentes contaron cómo se gestó el programa Argentina Armónica, el dirigente social dijo estar convencido que no se tiene futuro “si no nos abrazamos a la Argentina productiva, federal y del interior, que no es el interior sino el centro”.

Argentina Armónica promueve un diálogo entre sectores como “iniciativa conjunta de las universidades nacionales de Córdoba y de Tres de Febrero y la Fundación Educar para un Mundo Mejor, con el apoyo y el impulso de la Secretaria de Relaciones Parlamentarias, Instituciones y con la Sociedad Civil de Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación”.

“Hay una cuestión que va más allá que es el dolor de un padre porque continuó la tarea de su abuelo en 30 o 50 hectáreas, con las dificultades que tienen y tiene a su hijo, no quiere continuar en el pueblo o trabajando en ese campo y no porque no le guste, sino porque no hay caminos, no hay conectividad, porque se sienten que siempre pierden y que la política o el Estado no los consideran”, señaló.

Durante el encuentro, Navarro recordó sus tiempos de estudiante cuando ya de grande decidió retomar la carrera de abogacía en la Universidad del Salvador, donde cursaba con chicos del interior del país. “Lo que yo creía del conflicto de la 125 no tenía nada que ver. Yo estaba totalmente confundido, ahí me di cuenta que habíamos cometido errores y me empecé a interesar mucho por el tema agroindustrial, tratando de escuchar y fui construyendo relaciones muy buenas, hasta el punto de que he visitado a muchos de ellos”, relató.

Construir en la diversidad, en la pluralidad, con debates y consensos fértiles y creando puentes. Ese fue el espíritu de la iniciativa multisectorial Argentina Armónica que tuvo como objetivo generar un marco de diálogo con actores sociales, políticos y técnicos de distintas banderas políticas que aporten una mirada diversa para construir políticas de desarrollo con equilibrio territorial y arraigo en distintas regiones del país. Para Navarro, “había que construir puentes porque no se podía seguir peleando, echándonos la culpa de los problemas del país, que cada vez eran peores”.

En este sentido, Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia y uno de los mentores junto a Navarro, contó detalles del proyecto multisectorial. “Es una gran diagonal que debemos construir y consolidar para la Argentina, así como los sectores productivos ya no se pueden clasificar en términos clásicos como agro, industria y servicios porque hoy lo tecnológico atraviesa todos los sectores incluida la producción primaria”, indicó.

Gustavo Beliz, secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia

“Nadie tiene la verdad revelada y nadie es dueño de una verdad absoluta. Tenemos ser capaces de sintetizar en proyectos concretos de todos los colores políticos y territoriales. Cuando vamos a las cosas, a los temas que realmente importan, las divisiones tienen que quedar de lado y nos tiene que unir una gran pasión por consolidar un tipo de desarrollo distinto en nuestro país, más integrado, más inclusivo y a su vez más plural y más sinfónico”, añadió.

Por su parte, Enrique Palmeiro, director Mundial de Scholas, describió cómo fueron esos inicios. “Personas con diversas miradas en la política, como empresarios del sector industrial, del campo, trabajadores de la economía popular, gremios, nos pudimos reunir y encontrar acuerdos para que a partir de allí trabajar. Hay varios principios que nos permitieron avanzar: la unidad es superior al conflicto, el tiempo era superior al espacio y la realidad superior a la idea”, detalló.

En este contexto, indicó que se pudo poner en marcha “un plan de alimentación donde cada comedor puede cargar en una aplicación lo que cada chico come y eso permite mejorar la política alimentaria”.

Por último, contaron que meses atrás realizaron una “Convocatoria de proyectos para el Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial” impulsada por el Consejo Económico y Social (CES) para financiar iniciativas sostenibles que promuevan la generación de empleo con impacto demográfico en zonas poco pobladas del país, con la asistencia financiera de Fonplata. “Se presentaron más de 600 proyectos”, dijeron.