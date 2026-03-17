“La libertad de elegir”: el contundente mensaje de un productor tras una histórica medida del Gobierno

En medio de los cambios impulsados por el Gobierno en el esquema sanitario ganadero, comenzaron a conocerse distintas miradas desde el propio sector productivo sobre el impacto de las nuevas medidas. La resolución 201 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que introduce modificaciones en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, abrió un debate que atraviesa tanto aspectos sanitarios como económicos y organizativos de la actividad.

Entre los puntos centrales de la normativa se destaca que, a partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado para la aplicación de las vacunas en sus rodeos. Esta posibilidad, que implica un cambio en el funcionamiento histórico del sistema, fue valorada por algunos actores del sector como una señal de mayor autonomía para el productor.

En ese contexto, el productor correntino Ricardo Mathó Meabe publicó una carta en la que expresó su respaldo a la medida oficial y planteó que el cambio introduce un principio largamente reclamado por el ruralismo. “La reciente decisión del Senasa de permitir que veterinarios acreditados participen también en la vacunación contra la fiebre aftosa, quitando la exclusividad a los entes vacunadores regionales, ha generado reacciones críticas de algunas entidades rurales”, señaló.

El ganadero consideró que la modificación responde a un concepto central en la lógica productiva: “Desde la mirada de muchos productores, esta medida no hace más que introducir un principio que el propio sector agropecuario ha defendido históricamente: la libertad de elegir” SENASA

Sin embargo, el productor consideró que la modificación responde a un concepto central en la lógica productiva. “Desde la mirada de muchos productores, esta medida no hace más que introducir un principio que el propio sector agropecuario ha defendido históricamente: la libertad de elegir”, sostuvo.

En su análisis, Matho Meabe recordó que el sector rural ha cuestionado en distintos ámbitos los mecanismos obligatorios de financiamiento institucional. “Durante años el ruralismo ha cuestionado que los sindicatos retengan de manera obligatoria aportes de los trabajadores para financiar estructuras gremiales”, planteó.

Asimismo, señaló que también se ha reclamado la posibilidad de optar libremente por servicios vinculados al sistema de salud. “Se ha reclamado —con razón— que cada empleado pueda decidir libremente a qué obra social afiliarse y si desea o no contribuir a una organización sindical”, agregó.

La Argentina es libre de aftosa con vacunación Gza. ESV

A partir de ese razonamiento, el productor consideró que el esquema vigente en materia sanitaria presentaba una contradicción respecto de esos principios. “Resulta entonces contradictorio que, en el caso de la vacunación antiaftosa, algunos sectores pretendan mantener un sistema donde el productor no puede elegir quién realiza el servicio, cuánto paga por él o en qué condiciones lo contrata”, afirmó.

En esa línea, remarcó que este nuevo sistema no implica la desaparición de las estructuras existentes. “La apertura para que veterinarios acreditados también puedan aplicar la vacuna no elimina a los entes vacunadores. Simplemente introduce competencia y, sobre todo, libertad de elección para el productor”, subrayó.

El productor también hizo hincapié en el rol central que tiene el propio establecimiento ganadero en el sostenimiento del estatus sanitario. “No debería olvidarse que la responsabilidad sanitaria primaria siempre recae en el productor y en su veterinario”, señaló.

Según explicó, el interés por mantener rodeos sanos es un factor determinante para el cumplimiento de las campañas sanitarias. “Nadie tiene mayor interés en mantener su rodeo correctamente vacunado que quien vive de su producción”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el compromiso profesional también juega un papel clave en el funcionamiento del sistema. “La responsabilidad profesional del veterinario actuante y la del propio productor difícilmente sea menor —y muchas veces será mayor— que la de cualquier fundación o ente intermediario”, consideró.

La discusión sobre la flexibilización sanitaria se da en un contexto donde la sanidad animal continúa siendo uno de los pilares de la producción ganadera argentina y de su inserción en los mercados internacionales.

Para Mathó Meabe, justamente por esa relevancia, los cambios deben orientarse a mejorar la eficiencia del esquema vigente. “Quienes trabajamos en el campo sabemos que la sanidad animal es un pilar fundamental de nuestra producción y de la inserción internacional de la Argentina”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la modernización del sistema sanitario también implica revisar su funcionamiento. “Fortalecer el sistema también implica hacerlo más transparente, más eficiente y más libre”, expresó.

El productor también advirtió sobre la necesidad de mantener coherencia en los planteos sectoriales. “Defender la libertad cuando nos conviene y restringirla cuando afecta intereses propios no parece el camino más coherente para un sector que siempre ha reclamado menos intervenciones y más decisiones en manos de los productores”, sostuvo.

Desde su perspectiva, la sanidad ganadera no depende exclusivamente de la estructura institucional que la administra. “La sanidad no depende del monopolio de una institución, sino del compromiso del productor”, afirmó.

Por ello, consideró que la posibilidad de elegir forma parte de la evolución natural del sistema productivo. “La libertad de elegir cómo cumplirla también es parte de un sistema moderno y maduro”, concluyó.