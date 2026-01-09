La Niña y una incógnita clave para las lluvias del verano

Enero y febrero son meses decisivos para el agro. Es el período en el que la soja y el maíz atraviesan etapas clave de su desarrollo y la disponibilidad de agua empieza a definir rindes. En medio de ese escenario, aparece un dato alentador. El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que el enfriamiento del Pacífico no condicionaría las lluvias del verano.

De acuerdo con lo que detalla la entidad, La Niña fue un evento corto y débil, con impacto limitado sobre el régimen de lluvias. “La Niña ya tocó su valor mínimo un mes atrás, y hay una clara tendencia hacia la neutralidad”, explicó el consultor de la entidad, Alfredo Elorriaga. En ese sentido, agregó: “Es muy difícil que el enfriamiento del Pacífico se vuelva a intensificar y que condicione las lluvias en lo que resta del verano”.

La anomalía mensual de la temperatura del Pacífico muestra que La Niña ya habría alcanzado su valor mínimo. BCR

El análisis se apoya en el seguimiento de la anomalía de la temperatura superficial del mar (SST) en el Pacífico Ecuatorial. Los datos muestran que el valor mensual pasó de -0,68 a -0,61, confirmando una evolución gradual hacia la neutralidad. Este comportamiento, según el informe, descarta que La Niña tenga influencia significativa sobre las lluvias de enero y febrero en la Argentina.

Incluso durante la última semana del año, cuando el posicionamiento del anticiclón semipermanente del Atlántico generó ausencia de precipitaciones en la región central, la humedad continuó ingresando al país. Ese escenario permitió la ocurrencia de lluvias de importancia en el norte argentino, un dato que refuerza la lectura de que el Pacífico no está condicionando el patrón climático actual.

La información semanal refuerza esa señal. La última actualización de datos de la NOAA muestra que en la primera semana de enero la anomalía de la SST alcanzó -0,5, valor que marca el umbral de neutralidad. Frente a este dato, Elorriaga aclaró que todavía es necesario que las próximas semanas consoliden el promedio mensual en torno a ese nivel. Sin embargo, remarcó que “es muy difícil que se vuelva a producir un enfriamiento en el Pacífico que condicione las lluvias en lo que resta del verano”.

El consultor subrayó además que este comportamiento no es una sorpresa para los técnicos. “Como quedó claro desde octubre, las lluvias no estuvieron condicionadas por el enfriamiento del Pacífico y eso no va a cambiar en enero y febrero”, recalcó.

Más allá del escenario oceánico, el informe pone el foco en los fenómenos regionales y de corta escala, que serán determinantes en el corto plazo. En ese punto, aparecen señales alentadoras para la región pampeana, especialmente para el norte del país, donde los pronósticos vuelven a mostrar probabilidad de lluvias.

El seguimiento semanal del Pacífico muestra valores cercanos al umbral de neutralidad. BCR

En las últimas horas, además, se produjo un desplazamiento del centro de alta presión que venía limitando la carga pluvial sobre la región central. Este cambio aumenta las chances de recibir precipitaciones más generalizadas, un factor clave para los cultivos que atraviesan etapas sensibles de definición de rendimiento.

“El agua puede volver a la región central”, señala el informe, en referencia al impacto que estas lluvias podrían tener sobre el maíz temprano. No obstante, Elorriaga pidió cautela frente a la volatilidad del escenario. “Hay que seguir esta situación, la volatilidad es muy alta y reduce la confiabilidad de los pronósticos”, advirtió.

Aun así, el balance es positivo. “Hay más motivos para ser optimistas respecto a las posibles lluvias pronosticadas para mañana y el fin de semana en la región central”, concluyó el consultor de la BCR.